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全台最美「眷村市集」！桃園「馬村市集」60組攤位好逛又好拍，每月還有不同主題

2019-09-02 14:23聯合新聞網 文／陳信儒

圖／馬村市集臉書粉專
圖／馬村市集臉書粉專
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全台最美的眷村市集在桃園！位於中壢的「馬祖新村眷村文創園區」是繼台北四四南村之後，全國第二個以「文化資產保存法」保存的眷村，充滿文青感的濃厚復古眷村氣息吸引不少遊客前來打卡拍照；從今年8月起至明年2月，每月的第一個週末六日，一連推出7場「馬村市集」活動，聚集60組文創攤位進駐，快趁週末天氣晴朗時踩點，漫步在舊時代的眷村風景。
圖／馬村市集臉書粉專
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「馬村市集」從8月底起至明年的2月16日止，一連推出7場不同主題的市集活動，如剛落幕的「馬村新日常」、將於9月7日登場的「馬村文創巢」，10月份迎來「馬村瘋馬戲」，11月推「馬村過光棍」，12月適逢耶誕節推出「馬村換換物」，明年1月有「馬村迎春宴」，最終場2月推「馬村返家日」，每天都有60組攤位進駐，有吃、有喝的攤位，也有販售強調職人出品的文創商品。

圖／馬村市集臉書粉專
圖／馬村市集臉書粉專
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相較於其他的桃園眷村，馬祖新村是以「類博物館」的方式重新起步，從眷村文化的保存、活化及文創影視推廣等多重角度出發，成立了馬祖新村眷村文創基地，除了透過電影節、眷村文化節等活動舉辦，更將馬祖新村的活動中心改建成「桃園光影電影館」，打造可容納76名觀眾的標準杜比音效電影院，最值得一提的是，保留了當時的大禮堂作為電影放映的空間，推出多部經典國片、電影文物展，讓眷村保存更為活化。

圖／馬村市集臉書粉專
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馬祖新村眷村文創園區

地址：桃園市中壢區龍吉二街155號

活動日期與時間：

馬村文創巢｜108/09/07 (六)、09/08 (日) 12:00-18:00

馬村瘋馬戲｜108/10/19 (六)、10/20 (日) 12:00-18:00

馬村過光棍｜108/11/09 (六)、11/10 (日) 12:00-18:00

馬村換換物｜108/12/21 (六)、12/22 (日) 15:00-21:00

馬村迎春宴｜109/01/18 (六)、01/19 (日) 12:00-18:00

馬村返家日｜109/02/15 (六)、02/16 (日) 12:00-18:00

眷村文創馬祖市集中壢
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