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只有元首才能去！台北101最頂樓開放了 3千元登最高戶外平台

2019-09-01 22:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

陳永裕與母親帶著9 2歲母親一起來挑戰全台北最高空的世界，媽媽也寫下登上SKYL...
陳永裕與母親帶著9 2歲母親一起來挑戰全台北最高空的世界，媽媽也寫下登上SKYLINE460最高齡紀錄。
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第一次的無遮蔽台北景觀，只有在台北101， 「SKYLINE 460」觀景台全新開放高空漫步體驗，不但是全台第一座最高的戶外開放式平台，同時也是全亞洲最高的漫步雲端體驗。

走在天際線460上面，是很獨特的體驗，眼前景像驚人。
走在天際線460上面，是很獨特的體驗，眼前景像驚人。
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過去登高台北101僅能在89樓與91樓的戶外景觀台，而最高的101層則是國家元首或者購物滿101萬元的頂級VVIP才能到達的地方。參觀過程就像是一次的挑戰體驗一樣，搭乘台灣最快電梯37秒的時間抵達89樓，接著再轉多次電梯後，可直達台北101樓及RF層，在已經穿著好防護措施的裝扮後，正式踏入台北最高的戶外平台。海拔460公尺的高度下，環繞著101尖塔下走一圈，盡覽盆地被群山環繞的驚人美景。

當然也不能錯過，在89樓才能看到的主題特展，目前展出台北經典建築積木展，以「台北西面」建築為主，邀來樂高大師堆疊出鉅細靡遺的龍山寺、中正紀念堂等，都十足有看頭。下樓前，別忘了到新開幕的「Bar 88」，品味全台北最高珍珠奶茶、牛肉麵、台式漢堡(割包)，都是只有在台北101才能享受到的「至高」體驗。

新開幕的「Bar 88」可以嚐到全台灣最高的牛肉麵和割包。
新開幕的「Bar 88」可以嚐到全台灣最高的牛肉麵和割包。
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登頂一次還有附專屬紀念照、台北101瓶裝水、雲朵咖啡 1 杯。
登頂一次還有附專屬紀念照、台北101瓶裝水、雲朵咖啡 1 杯。
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景點介紹

SKYLINE 460

地址｜台北市信義區信義路五段7號(出發點為5樓)

預約｜02-81018898

網址｜www.taipei-101.com.tw

備註｜請以電話預約或至網路平台易遊網、kkday預約。每日13:00、14:00、15:00兩梯次。每次限12人原價3,000元、開放特價2,700元(優惠價至

8/31)。包含快速通關上樓、專屬紀念照、台北101瓶裝水、雲朵咖啡 1 杯。結束後可續接參觀88、89、91樓活動採完全預約制，敬請務必預約。

　

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台北101漢堡龍山寺

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