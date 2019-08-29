鬼月結束儀式做了嗎？先來嘉義城隍夜巡祈福除厄運才算完

2019-08-29 19:02 聯合新聞網 ReadyGo出發前



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俗稱鬼月的農曆七月即將結束，擔心鬼門關還是甩不掉厄運或好兄弟嗎？每年農曆八月一號(國曆八月三十日)，嘉義市國定古蹟城隍廟都會舉辦傳統祭典「夜巡」，繞境嘉義市抓逾期未歸的好兄弟，也會進行夯枷祈福除煞儀式，歡迎民眾攜家帶眷一同到嘉義祈福看祭典表演，再到文化路夜市品嘗美味的各式嘉義小吃！

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已有超過一甲子歷史的嘉義城隍夜巡將由城隍爺繞行嘉義市，保有臺灣傳統民俗精神且具有深度文化意義，「掃路角」提醒好兄弟們鬼月已經結束，不可再逗留，具有穩定民心作用。還有自日治時代就開始的「夯枷祈福」儀式，由民眾穿戴古代刑具、扛著紙枷跟隨城隍爺遊街，祈求城隍爺及陰陽判官洗滌罪惡、消災解厄，具有祈福、過運等意涵，是嘉義市獨有祭典文化，每年不少國內外民眾報名一同參與夯枷儀式，活動精采度媲美國外祭典！

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來到嘉義除了參加夜巡活動外，也不要錯過Netflix世界小吃節目中推薦的林聰明沙鍋魚頭、劉里長雞肉飯、阿娥豆花等熱門小吃，農曆七月結束一定要來一趟嘉義飽平安之旅。嘉義市還有很多知名小吃，不管是真材實料手搖飲御香屋、嘉義涼麵、桃城雞排、百年東市場小吃、文化路夜市等等，數不清的讓人垂涎三尺的小吃們，等著旅客們來品嚐。

圖-源興御香屋/IG@www_benlover 分享 facebook

圖-嘉義涼麵/嘉義城隍廟 分享 facebook 圖-桃城雞排/嘉義城隍廟 分享 facebook

嘉義市是百年諸羅古城，除了體驗獨有祭典文化吃美食，也可以參觀全台唯一的獄政博物館及花磚博物館，以及到檜意生活村或昭和J18感受日式建築群之美，或者到愛木村及嘉義鐵道車庫園區了解嘉義的林業經濟歷史。一起跟著城隍爺遊嘉義，了解嘉義市文化之美、享用最道地小吃、感受嘉義人熱情，8月30日下午一點半從嘉義市城隍廟出發進行鬼月最後的儀式，歡迎大家一同來參與，用夜巡結束歡樂暑假假期，來場嘉義小旅行吧！

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