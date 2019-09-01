親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情

綠建築破功？花蓮火車新站熱到爆 網友：愚蠢設計

網紅培養從小開始！ 北部最適合帶寶貝出門的11個戶外、DIY手作＆博物館景點

2019-09-01 11:18ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

首圖：fifiwu0318、lovelymilababy、holy__baby

你喜歡曬娃、曬小孩嗎？人家說網紅要從小培養，不過到底有哪些景點適合帶小朋友去玩，還可以拍美照打卡呢？ReadyGo為您整理了11個親子旅遊必備的熱門戶外遊玩、手做DIY博物館打卡景點，不僅可以消耗小寶貝的精力，媽媽還可以拍照拍到手軟、雲端備份到厭世，說不定下一個咘咘、蔡桃貴就在你家喔！

＃戶外遊玩

桃園平鎮—蛋寶生技不老村

蛋寶生技不老村是目前全台唯一的日系觀光工廠，整個園區充滿日本江戶風情。從入口開始，大大的紅色鳥居是IG熱門的打卡景點，而鳥居後面則是一到到紅色拱門的參道，這裡提供大人小孩的日本和服體驗，一旁還有彩繪牆，上面畫著小朋友最喜歡的一大束氣球，熱愛拍照打卡的媽媽們來到這裡，一定可以拍完一整張記憶卡。

圖/IG@mengyu_1202
圖/IG@mengyu_1202
分享

圖/IG@lovesue112003
圖/IG@lovesue112003
分享

圖/IG@yuching330
圖/IG@yuching330
分享

▏景點地址：桃園市平鎮區金陵路三段105號

▏連絡電話：0800-655600（市話撥打）／03–4688300（團體預約）

▏客服時間：8：30–17：30

新北中和—員山公園

中和員山公園於去年（2018）年6/26正式開放，是新北地區最適合親子假日出遊的特色共融公園，整座公園占地廣大，隨處可見各式各樣的遊樂設施，其中包含了20公尺長溜滑梯、大型攀爬繩索、滑草場、大沙坑、盪鞦韆和大人們的童年回憶—跳格子等。每項遊樂設施有不同的年齡規範，爸爸媽媽帶著孩子玩的同時也要記得注意安全規範喔！

圖/IG@holy__baby
圖/IG@holy__baby
分享

圖/IG@high_high16
圖/IG@high_high16
分享

▏景點地址：桃園市平鎮區金陵路三段105號

桃園平鎮—味衛佳柿餅觀光工廠

味衛家柿餅觀光工廠是一處適合輕旅行、小旅行的景點所在，每年的9月到隔年的1月都會開放免費參觀，一簍一簍放在棚架上的柿餅環繞在四周，在陽光的照射下閃耀著橘黃色的光芒，也充滿著秋天的氛圍。新埔的柿餅透過早坑里特有的「九降風」和日曬，醞釀出甜美、Q彈的果實，讓人忍不住一口接著一口。帶著孩子來到這裡不僅能夠品嘗最新鮮的柿餅，更能了解古早人怎麼製作這些傳統美食，日後也會更珍惜食物。

圖/IG@apple0773
圖/IG@apple0773
分享

圖/IG@jou__0503
圖/IG@jou__0503
分享

▏景點地址：新竹縣新埔鎮旱坑路一段283巷53號

▏連絡電話： 03 589 2352

▏客服時間：8：00–18：00

＃室內手作

宜蘭蘇澳—木屐博物館

木屐博物館位於蘇澳白米社區，在日據時代因礦石產業而興盛，也因礦石產業的沒落而衰敗，在文建會總體營造計畫的政策之下，白米社區開始推廣舊時的社區之寶—木屐，發展屬於自己的木屐工藝產業，建構白米社區獨有的文化產業形式。木屐博物館適合學齡兒童，能夠發揮創意，危險性也較低，趁著假期，不妨帶著孩子來蘇澳體驗傳統工藝。

圖/白米木屐館FB
圖/白米木屐館FB
分享

▏景點地址：宜蘭縣蘇澳鎮永春路174號

▏服務項目：導覽解說／套裝行程／彩繪木屐體驗／飲料

▏連絡電話：03-995-2653 （預約專線）

▏客服時間：8：30–17：30

新北土城—手信坊創意和菓子文化館

和菓子絕對是日本必吃的甜點小吃，甜而不膩、有嚼勁又不黏牙的口感很容易就打中螞蟻人的味蕾，不過可惜的是台灣很少有機會能夠吃到正統的日式和菓子。以後如果想吃和菓子的話可以選擇來土城的手信坊創意和菓子文化館，有得吃、有得玩、有得拍，還可以親手學習怎麼製作和菓子，回家後想念那美好的滋味就能自己在家動手DIY啦！

圖/IG@akanekao
圖/IG@akanekao
分享

▏景點地址：新北市土城區國際路55號

▏連絡電話：02-2265-3912（客服訂購專線）、02-8262-0506（和菓子DIY預約）

▏客服時間：8：30–17：00

台北—亞尼克

相信大家對亞尼克生乳捲都不陌生吧！除了台北各地的門市之外，在捷運站內也看得到他們家販賣機的蹤影，是台灣製作生乳捲的領頭羊。他在全台10家門市皆開放DIY手作課程，爸媽可以在選擇離家最近的門市預約體驗，除了生乳捲之外，也有瑪德蓮、小盆栽蛋糕、造型餅乾等選擇。製作生乳捲的課程，孩子可以從做中學、培養自信心、練習專注力，也可作為另類的職人體驗。

圖/IG@hangsuya
圖/IG@hangsuya
分享

圖/IG@chrischen0224
圖/IG@chrischen0224
分享

▏連絡電話：02–8797–8993

▏客服時間：9：00–12：30、13：30–18：00

新北三峽—肥皂文化體驗館

茶山房肥皂文化館的前生是，「美盛堂化工」，曾經是全台唯一生產純天然、不傷肌膚的「浮樂脫藥皂」工廠，近期響應政府「觀光工廠輔導計畫」，提供了工廠導覽、肥皂業歷史介紹、生產線參觀及肥皂首座體驗等服務。在傳統工業注入新時代的創意，讓家長能夠帶著孩子一起回味早期的工藝文化，了解我們每天的生活必需品是如何生產、製作的，也讓孩子對於傳統文化有更深入的了解。

圖/IG@茶山房官方IG
圖/IG@茶山房官方IG
分享

圖/茶山房| 日日良皂Teasoap 1957
圖/茶山房| 日日良皂Teasoap 1957
分享

▏景點地址：新北市三峽區白雞64-11號

▏連絡電話：02–2671–4400

▏營業時間：週一公休(如遇連假有開館)、週二～週日 09：00–17：00

新北五股—維格餅家 鳳梨酥夢工廠

維格餅家於2012年打造了這家全台獨一無二的鳳梨酥夢工廠，工廠內最大的特色就是一座超巨大的鳳梨手扶梯，彷彿坐上了鳳梨手扶梯，就進入了鳳梨酥的異想世界，可以享受充滿樂趣的科技體驗，也能透過預約或現場報名鳳梨酥烘培課程。鳳梨酥夢工廠的手作DIY課程有搭配工廠的導覽，先進行鳳梨酥DIY，再利用等待鳳梨酥烘培的時間參觀工廠，等到參觀完畢就可以取回熱騰騰的鳳梨酥成品。

圖/IG@evaxueying
圖/IG@evaxueying
分享

圖/IG@0umoumoumm
圖/IG@0umoumoumm
分享

▏景點地址：新北市五股區成泰路一段87號

▏連絡電話：02–2291–9122

▏客服時間：9：00–18：00

＃博物館

台北信義—奧森兒童博物館

奧森博物館是全台唯一專為0～10歲兒童專屬打造的博物館，館內有13座主題展區＋天空、森林、地底岩洞3大空間，主打讓兒童能夠「在玩樂中學習、在學習中玩樂」，透過由孩子主導遊戲方式，練習怎麼做決定，也學習怎麼在遊戲中滿足自己和別人的需求，對於孩子的身心靈成長都有很大的益處。

圖/IG@fifiwu0318
圖/IG@fifiwu0318
分享

▏景點地址：台北市大安區信義路三段153號1樓

▏連絡電話：02–2707–1060

▏營業時間：10：00–17：00（週三休館）

新北八里—十三行博物館

十三行博物館總面積高達2000坪，是國內第一座考古博物館設有遺址出土各項重要文物常設展、特展廳、互動體驗設施、2016年新增的考古學習體驗室，以及兒童喜愛的室內沙坑、3D地景藝術等。如果是喜歡拍照打卡、曬娃的爸爸媽媽們一定要來十三行博物館走一遭，這裡有著IG超熱門的階梯打卡景點喔！

圖/IG@lovelymilababy
圖/IG@lovelymilababy
分享

▏景點地址：新北市八里區博物館路200號

▏連絡電話：02–2707–1060

▏營業時間：10：00–17：00（週三休館）

新北石門—北海岸遊憩探索館

北海岸遊憩探索館以「驚奇探索、智識知性、閤家悠遊」為設計主軸，採用放大鏡透視北海岸的路、海、空特色，並以繽紛的色彩融合活潑童趣的手繪文字，吸引年輕族群與親子同遊。館內有立體互動地景模型、立體劇院、VR自行車、遊艇體驗虛擬互動和衝浪遊戲等各式器材，並且以FRP地面及女王頭模型，介紹海岸地質、地形及自然景觀，同時展現渾然天成的潮汐律動之美，喚起尊重環境、愛惜生態的意識，適合對海洋、海底生物有興趣的大人、小孩來參觀遊玩。

圖/交通部觀光局
圖/交通部觀光局
分享
圖/交通部觀光局
圖/交通部觀光局
分享

▏景點地址：新北市石門區德茂里下員坑33-6號

▏連絡電話：02–8635–5100＃147

▏營業時間：9：00–17：00（週一休館）

延伸閱讀>>【 宜蘭懶人包 】下雨天也能出門玩！適合親子的10個宜蘭雨天景點

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

博物館觀光工廠DIY

ReadyGo出發前

「來ReadyGo，找到你出門玩的理由。」我們準備好多旅行懶人包，集結各種玩台方式，讓你功課做的輕鬆，玩的深刻！
WEB：ReadyGo出發前官網 ｜ FB：ReadyGo出發前粉絲團
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

全球首間！房間剖半 一半奢華、一半極簡，這家飯店超狂‧‧‧‧‧

2019-08-30 13:27

一天瘋玩兩城市「宜蘭－花蓮」只要70分鐘！世界最快客輪「藍鵲輪」開航日期公布啦～

2019-08-30 12:20

鬼月結束儀式做了嗎？先來嘉義城隍夜巡祈福除厄運才算完

2019-08-29 19:02

把握最後一天！越捷航空開航台北-峴港 下午1點到3點機票0元起

2019-08-28 21:12

最強5大登山入門「行前準備SOP」告訴你

2019-08-27 09:01

觀看近千萬！華航「#旅行帶給你的紀念品」超夯 拿釜山廣告節3大獎

2019-08-26 22:01

住台北凱撒、台南老爺行旅每人每晚千元不到！ 秋冬補助星級飯店也參戰

2019-08-26 16:35

0元爽住雙人房！台中旅店推超殺方案　用99元早餐抵千元房費

2019-08-24 16:24

華航推東南亞航線促銷 商務艙最低14,800元起

2019-08-22 18:13

超狂秋冬遊補助！宜蘭民宿8人以上、包棟3天2夜「入住全免費」！

2019-08-22 15:25

入住免錢！ 2人成行每人加購199早餐吃到飽　台東娜路彎會館住一晚0元

2019-08-22 14:41

網美打卡新景點！國立集集美術館彩繪列車「金黃焦」美翻了 抬頭就有故事

2019-08-22 11:21

高野大飯店「住宿＋泡湯＋早餐」全免費！身分證有V、地址在台東的衝一波

2019-08-21 15:19

炫腹搶優惠！六福水樂園「水蛇日優惠」腰身夠瘦門票只要199元

2019-08-21 14:39

Pokemon Go確定10月登新北！活動連續4天，還可抓南美限定「赫拉克羅斯」及「未知圖騰」寶可夢

2019-08-21 13:15

2019親子旅遊攻略！「全台星級飯店」趣味手作活動總整理 大小朋友開心玩體驗

2019-08-19 22:03

林口三井「會發光的向日葵花海」 期間限定至9/1倒數美拍！

2019-08-19 13:50

登山人心中的百岳排名TOP10！這幾座台灣百岳你挑戰了嗎？

2019-08-18 12:02

追楓注意！這3個熱門航點變便宜 機票最多可省2千5

2019-08-15 11:21

一芳北投尊賢店真的拆了！手搖飲「一國兩制」立場之戰加盟業者急切割　網讚：不管換什麼都會去支持

2019-08-14 15:12

陸客限縮第二波衝擊！南航哈爾濱長春航線20日跟進砍班

2019-08-13 17:28

香港機場癱瘓！全台航班異動 估影響8000人

2019-08-12 16:58

觀光客留意！羅馬「西班牙階梯」禁坐吃 違者罰款1萬4

2019-08-11 17:14

曼谷單程1,800有找 酷鳥促銷最後2天衝一波

2019-08-11 13:20

4.5米溜滑梯！士林「天空樹遊戲場」有吊梯也能攀爬　夜晚還有「星星燈」

2019-08-10 18:12

療癒系「熊熊遇見你」快閃店插旗新光 超萌周邊必收集

2019-08-10 12:03

利奇馬颱風來襲想看電影？這些戲院都有上班！

2019-08-09 09:37

鬼月出遊要小心！ 農曆七月必知的１４個旅遊禁忌

2019-08-01 11:27

9月新制一次看 秋冬遊補助、租屋補貼都來了

2019-09-01 10:30

吳德榮：下周熱帶擾動活躍 成颱機率高

2019-08-31 10:40

正妹奈良餵鹿遭圍咬裙 網友笑：這鹿是老司機

2019-08-31 09:30

一年一次「苑裡鬼門關夜市」 塞爆大街如神隱少女場景

2019-08-30 15:15

華航推驚喜促銷 高雄飛北海道來回未稅1萬元

2019-08-29 18:53

9月軍公教獨享 福容飯店自助餐4人同行1人免費

2019-08-29 14:34

台鐵中秋節票凌晨開賣 前20分鐘訂走15萬張

2019-08-29 10:33

俄羅斯插畫家親繪石虎免費送台灣 上萬網友淚推好暖

2019-08-27 18:16

年底旅遊搶便宜！酷航限時2日促銷 輸入代碼享6折起

2019-08-26 17:16

抓緊暑假尾巴！ 義大世界「數字對對碰」門票最低499元

2019-08-26 14:56

9月上路交通新制、秋冬旅遊等補助 一次搞懂！

2019-08-26 13:29
看更多

熱門文章

9月上路交通新制、秋冬旅遊等補助 一次搞懂！

2019-08-26 13:29

最後一天再見了！ SOGO新竹站前館熄燈民眾不捨

2019-08-31 11:31

入住免錢！ 2人成行每人加購199早餐吃到飽　台東娜路彎會館住一晚0元

2019-08-22 14:41

捷運板橋站更名「新北市政府站」 新北捷：提升能見度

2019-08-27 18:44

超狂秋冬遊補助！宜蘭民宿8人以上、包棟3天2夜「入住全免費」！

2019-08-22 15:25

「圓山密道」9月1日起開放！1天6場次 百元即可揭密

2019-08-22 12:30

北捷擬取消8折優惠 捷運族憂：小確幸不見了

2019-08-31 10:50

圓山飯店神祕密道不是通往總統府 到底通往哪裡？

2019-08-30 14:00

哇！快停車穿雨衣 氣象局對桃園、新北發豪雨、大雨特報

2019-08-30 10:20

俄羅斯插畫家親繪石虎免費送台灣 上萬網友淚推好暖

2019-08-27 18:16

正妹奈良餵鹿遭圍咬裙 網友笑：這鹿是老司機

2019-08-31 09:30

圓山飯店密道開放了！9月1日起每天6時段導覽每人100元

2019-08-22 17:50

0元爽住雙人房！台中旅店推超殺方案　用99元早餐抵千元房費

2019-08-24 16:24

行駛國道路肩要注意這告示牌 違者最高罰6千

2019-08-20 11:38

一天瘋玩兩城市「宜蘭－花蓮」只要70分鐘！世界最快客輪「藍鵲輪」開航日期公布啦～

2019-08-30 12:20

喜迎16周年慶 台糖尖山埤江南渡假村9月好康一籮筐

2019-08-26 11:14

住台北凱撒、台南老爺行旅每人每晚千元不到！ 秋冬補助星級飯店也參戰

2019-08-26 16:35

對流雲系發展旺盛 14縣市大雨特報

2019-08-30 12:12

一年一次「苑裡鬼門關夜市」 塞爆大街如神隱少女場景

2019-08-30 15:15

9月新制一次看 秋冬遊補助、租屋補貼都來了

2019-09-01 10:30

旅行團遇白鹿多住菲律賓一天 不便險理賠團費全免還有剩

2019-08-29 12:14

集集彩繪車新石虎圖有三張 觀光局未證實何人操刀

2019-08-26 10:37

淡海輕軌「老街段」改走河岸？ 新北捷：不可行

2019-08-29 11:09

基隆通勤族福音 跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」9月通車

2019-08-23 12:26

華航推驚喜促銷 高雄飛北海道來回未稅1萬元

2019-08-29 18:53

吳德榮：下周熱帶擾動活躍 成颱機率高

2019-08-31 10:40

淡海輕軌2024年開進淡水老街 將採人車混合行駛

2019-08-22 13:40

到溪頭避暑！台灣好行「限量380元優惠票」　還有高鐵75折

2019-08-24 11:20

「台灣」小行星 今晚最接近台灣

2019-08-29 12:25

「穿心颱」太聳動 氣象專家：路徑預測圖被錯誤詮釋

2019-08-22 07:25

今起雨勢增強 周五、六各地提防大雨

2019-08-29 13:00

台啤音樂節9月7日嗨翻新竹漁港 邀魏如萱Bii等演唱

2019-08-30 09:15

白鹿颱風來襲 共6縣市宣布停班停課

2019-08-23 19:38

全球首間！房間剖半 一半奢華、一半極簡，這家飯店超狂‧‧‧‧‧

2019-08-30 13:27

7縣市大雨特報 易有短時強降雨

2019-08-29 15:00

最強5大登山入門「行前準備SOP」告訴你

2019-08-27 09:01

小港機場接獲恐嚇信嗆炸班機 警全力清查可疑包裹

2019-08-30 16:40

限額100名！ 六福村「猛鬼團隊」 即刻開徵

2019-08-28 21:18

氣象局：白鹿颱風中心午後登陸 南部風雨將增強

2019-08-24 10:30

八里河岸1層樓高「快閃沙雕」 河水漲潮就消失

2019-08-30 11:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top