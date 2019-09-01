網紅培養從小開始！ 北部最適合帶寶貝出門的11個戶外、DIY手作＆博物館景點

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你喜歡曬娃、曬小孩嗎？人家說網紅要從小培養，不過到底有哪些景點適合帶小朋友去玩，還可以拍美照打卡呢？ReadyGo為您整理了11個親子旅遊必備的熱門戶外遊玩、手做DIY、博物館打卡景點，不僅可以消耗小寶貝的精力，媽媽還可以拍照拍到手軟、雲端備份到厭世，說不定下一個咘咘、蔡桃貴就在你家喔！

＃戶外遊玩

桃園平鎮—蛋寶生技不老村

蛋寶生技不老村是目前全台唯一的日系觀光工廠，整個園區充滿日本江戶風情。從入口開始，大大的紅色鳥居是IG熱門的打卡景點，而鳥居後面則是一到到紅色拱門的參道，這裡提供大人小孩的日本和服體驗，一旁還有彩繪牆，上面畫著小朋友最喜歡的一大束氣球，熱愛拍照打卡的媽媽們來到這裡，一定可以拍完一整張記憶卡。

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▏景點地址：桃園市平鎮區金陵路三段105號

▏連絡電話：0800-655600（市話撥打）／03–4688300（團體預約）

▏客服時間：8：30–17：30

新北中和—員山公園

中和員山公園於去年（2018）年6/26正式開放，是新北地區最適合親子假日出遊的特色共融公園，整座公園占地廣大，隨處可見各式各樣的遊樂設施，其中包含了20公尺長溜滑梯、大型攀爬繩索、滑草場、大沙坑、盪鞦韆和大人們的童年回憶—跳格子等。每項遊樂設施有不同的年齡規範，爸爸媽媽帶著孩子玩的同時也要記得注意安全規範喔！

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▏景點地址：桃園市平鎮區金陵路三段105號

桃園平鎮—味衛佳柿餅觀光工廠

味衛家柿餅觀光工廠是一處適合輕旅行、小旅行的景點所在，每年的9月到隔年的1月都會開放免費參觀，一簍一簍放在棚架上的柿餅環繞在四周，在陽光的照射下閃耀著橘黃色的光芒，也充滿著秋天的氛圍。新埔的柿餅透過早坑里特有的「九降風」和日曬，醞釀出甜美、Q彈的果實，讓人忍不住一口接著一口。帶著孩子來到這裡不僅能夠品嘗最新鮮的柿餅，更能了解古早人怎麼製作這些傳統美食，日後也會更珍惜食物。

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▏景點地址：新竹縣新埔鎮旱坑路一段283巷53號

▏連絡電話： 03 589 2352

▏客服時間：8：00–18：00

＃室內手作

宜蘭蘇澳—木屐博物館

木屐博物館位於蘇澳白米社區，在日據時代因礦石產業而興盛，也因礦石產業的沒落而衰敗，在文建會總體營造計畫的政策之下，白米社區開始推廣舊時的社區之寶—木屐，發展屬於自己的木屐工藝產業，建構白米社區獨有的文化產業形式。木屐博物館適合學齡兒童，能夠發揮創意，危險性也較低，趁著假期，不妨帶著孩子來蘇澳體驗傳統工藝。

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▏景點地址：宜蘭縣蘇澳鎮永春路174號

▏服務項目：導覽解說／套裝行程／彩繪木屐體驗／飲料

▏連絡電話：03-995-2653 （預約專線）

▏客服時間：8：30–17：30

新北土城—手信坊創意和菓子文化館

和菓子絕對是日本必吃的甜點小吃，甜而不膩、有嚼勁又不黏牙的口感很容易就打中螞蟻人的味蕾，不過可惜的是台灣很少有機會能夠吃到正統的日式和菓子。以後如果想吃和菓子的話可以選擇來土城的手信坊創意和菓子文化館，有得吃、有得玩、有得拍，還可以親手學習怎麼製作和菓子，回家後想念那美好的滋味就能自己在家動手DIY啦！

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▏景點地址：新北市土城區國際路55號

▏連絡電話：02-2265-3912（客服訂購專線）、02-8262-0506（和菓子DIY預約）

▏客服時間：8：30–17：00

台北—亞尼克

相信大家對亞尼克生乳捲都不陌生吧！除了台北各地的門市之外，在捷運站內也看得到他們家販賣機的蹤影，是台灣製作生乳捲的領頭羊。他在全台10家門市皆開放DIY手作課程，爸媽可以在選擇離家最近的門市預約體驗，除了生乳捲之外，也有瑪德蓮、小盆栽蛋糕、造型餅乾等選擇。製作生乳捲的課程，孩子可以從做中學、培養自信心、練習專注力，也可作為另類的職人體驗。

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▏連絡電話：02–8797–8993

▏客服時間：9：00–12：30、13：30–18：00

新北三峽—肥皂文化體驗館

茶山房肥皂文化館的前生是，「美盛堂化工」，曾經是全台唯一生產純天然、不傷肌膚的「浮樂脫藥皂」工廠，近期響應政府「觀光工廠輔導計畫」，提供了工廠導覽、肥皂業歷史介紹、生產線參觀及肥皂首座體驗等服務。在傳統工業注入新時代的創意，讓家長能夠帶著孩子一起回味早期的工藝文化，了解我們每天的生活必需品是如何生產、製作的，也讓孩子對於傳統文化有更深入的了解。

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圖/茶山房| 日日良皂Teasoap 1957 分享 facebook

▏景點地址：新北市三峽區白雞64-11號

▏連絡電話：02–2671–4400

▏營業時間：週一公休(如遇連假有開館)、週二～週日 09：00–17：00

新北五股—維格餅家 鳳梨酥夢工廠

維格餅家於2012年打造了這家全台獨一無二的鳳梨酥夢工廠，工廠內最大的特色就是一座超巨大的鳳梨手扶梯，彷彿坐上了鳳梨手扶梯，就進入了鳳梨酥的異想世界，可以享受充滿樂趣的科技體驗，也能透過預約或現場報名鳳梨酥烘培課程。鳳梨酥夢工廠的手作DIY課程有搭配工廠的導覽，先進行鳳梨酥DIY，再利用等待鳳梨酥烘培的時間參觀工廠，等到參觀完畢就可以取回熱騰騰的鳳梨酥成品。

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▏景點地址：新北市五股區成泰路一段87號

▏連絡電話：02–2291–9122

▏客服時間：9：00–18：00

＃博物館

台北信義—奧森兒童博物館

奧森博物館是全台唯一專為0～10歲兒童專屬打造的博物館，館內有13座主題展區＋天空、森林、地底岩洞3大空間，主打讓兒童能夠「在玩樂中學習、在學習中玩樂」，透過由孩子主導遊戲方式，練習怎麼做決定，也學習怎麼在遊戲中滿足自己和別人的需求，對於孩子的身心靈成長都有很大的益處。

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▏景點地址：台北市大安區信義路三段153號1樓

▏連絡電話：02–2707–1060

▏營業時間：10：00–17：00（週三休館）

新北八里—十三行博物館

十三行博物館總面積高達2000坪，是國內第一座考古博物館設有遺址出土各項重要文物常設展、特展廳、互動體驗設施、2016年新增的考古學習體驗室，以及兒童喜愛的室內沙坑、3D地景藝術等。如果是喜歡拍照打卡、曬娃的爸爸媽媽們一定要來十三行博物館走一遭，這裡有著IG超熱門的階梯打卡景點喔！

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▏景點地址：新北市八里區博物館路200號

▏連絡電話：02–2707–1060

▏營業時間：10：00–17：00（週三休館）

新北石門—北海岸遊憩探索館

北海岸遊憩探索館以「驚奇探索、智識知性、閤家悠遊」為設計主軸，採用放大鏡透視北海岸的路、海、空特色，並以繽紛的色彩融合活潑童趣的手繪文字，吸引年輕族群與親子同遊。館內有立體互動地景模型、立體劇院、VR自行車、遊艇體驗虛擬互動和衝浪遊戲等各式器材，並且以FRP地面及女王頭模型，介紹海岸地質、地形及自然景觀，同時展現渾然天成的潮汐律動之美，喚起尊重環境、愛惜生態的意識，適合對海洋、海底生物有興趣的大人、小孩來參觀遊玩。

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▏景點地址：新北市石門區德茂里下員坑33-6號

▏連絡電話：02–8635–5100＃147

▏營業時間：9：00–17：00（週一休館）

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