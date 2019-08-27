最強5大登山入門「行前準備SOP」告訴你

登山入門行前準備SOP

Step.1 成為登山客之前

▲專業登山客計畫-登山體能訓練。（圖／Pixabay） 分享 facebook

1. 找尋資源：網路、論壇、公開平台和國內外雜誌書籍、甚至登山客講座分享會活動。通常在這邊可以收集的到大量的資源，讓前人的步伐變成你的經驗。

2. 體力訓練：登山最重要不外乎就是良好的體能和體力，登山不是屬於短期內的劇烈運動，因此你不必擁有運動員的體魄，但是耐力和體適能力是非常重要的，可以透過慢跑或游泳等有氧運動提高身體的肺活量。

3. 加入團體組織：加入登山客組織或戶外團體，有共同興趣的人，找到遠足的朋友。前人的帶領可以幫你更快進入狀況。

登山入門行前準備SOP

Step.2 安全登山觀念

▲登山入門行前準備-登山安全觀念。（圖／Pixabay） 分享 facebook

1.登山時隨時補充水分。脫水可以使你更容易發生體溫過低和高原病。

2.帶上傳統地圖和指南針，並學習如何使用，電子GPS非常有用，但可能會有故障或耗盡電池的風險。

3.注意防曬，特別是在高海拔地區徒步，帶上帽子、太陽鏡和防曬乳等裝備。

4.學習登山入門基本急救技能。

5.每步行一小時應該休息10分鐘，將有助於腿部肌肉放鬆。

6.熟悉登山地圖和路線，緊急撤退點及水原處。

7.攜帶緊急食品，登山不要為了減輕重量就不攜帶，在必要時可能就了你一命。

8.讓外界知道你的登山行蹤，包含設定登山留守人和緊急聯絡人。

登山入門行前準備SOP

Step.3 裝備整理和穿著技巧

▲登山入門行前準備-登山裝備。（圖／Pixabay） 分享 facebook

1.做好防水，用袋子包裝所有登山的衣物和地圖。

2.重要物品放在登山腰包便取用處，如地圖，急救箱，手電筒，熱量零食，以便在休息時間或緊急情況下易於拿取。

3.把火源或瓦斯罐遠離食物和可燃物。

4.登山服裝應以洋蔥式穿搭，貼身衣物選擇排汗衫類型，不要棉質和會吸汗材質。

5.使用方塊組織性打包每個登山行李，這樣可以節省很多時間不用每天重新包裝。

6.攜帶登山杖，將有助於減輕膝蓋的壓力和負擔。

7.在家裡先預先開收幾次你的登山裝備，將可以預防在野外無法收拾的情況。

8.選擇登山防水透氣夾克，不要穿著雨衣或雨傘。

9.登山食物以有飽足感和不占空間為主。

10.選擇正確的登山包包，有助於減輕在登山上的困難和負重程度，正確背法讓你免於因負重造成傷害。

登山入門行前準備SOP

Step.4 心境轉換和小技巧

▲登山入門行前準備-登山心態。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

1.第一次登山的路線選擇入門和短成為主，不要太高估自己的能力，在山中遇到的事情是難以想像的。

2.不要趕路，以維持自己雙腿和身體運作所需的供氧量。

3.紀錄登山旅行，不要因為怕麻煩或太重就不帶相機。準備個基本相機將使你整趟旅程更具意思。

登山入門行前準備SOP

Step.5 擁入大地母親的懷抱

1.無痕登山概念，凡走過山林，不留下任何痕跡。

2.登山不要帶走任何紀念品，一石一木都是組成山林最美的元素。

3.在戶外或營地保持安靜降低音量，不打擾山林間的動物，也讓其他登山客能有完善休息。

4.不要隨意離開登山步道或登山路線，保護山林也保護自己。

登山入門推薦路線

登山推薦路線＃1

冰河遺跡｜雪山主東峰

▲登山入門推薦路線 -雪山東峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

雪山有著童話般夢幻的翠池、凋零之美的黑森林、冰河時期遺留下的特殊地景—雪山圈谷，以及踏上那黃金聖陵線。

登山推薦路線＃2

合歡北峰

▲登山入門推薦路線-合歡北峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

合歡北峰海拔高達3422公尺，是合歡群峰當中最高、最值得挑戰登上峰頂的一條登山路線！在圓潤的合歡北峰上，春夏秋之際有箭竹緩草原、冬季時一大片綠油油的草地轉變為閃亮的白雪。另外夜晚的氛圍更是與白天完全不同，那種靜幽感、悠閒、以及滿天的星辰，讓人心動！

登山推薦路線＃3

新手百岳｜奇萊南華

▲登山入門推薦路線-奇萊南華登山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

山嶽界合稱的奇萊南華，是台灣最容易親近的百岳之一，由能高越嶺古道進入，進入山區住宿南投天池山莊一晚後，隔天凌晨再輕裝前往奇萊南華兩座山頭，還有可能在山上看到奇萊南華光芒萬丈的日出雲海美景，南華山眼前盡是綿亙千里的綠地毯，絕美不已。

想知道更多登山攻略內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」