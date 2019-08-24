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0元爽住雙人房！台中旅店推超殺方案　用99元早餐抵千元房費

2019-08-24 16:24聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

秋冬補助優惠再一彈！想安排出遊的朋友注意了，台中悅河精品旅館推出「0元入住」優惠，在平日期間只要吃個早餐，就可折抵原價1980的雙人房！而若五六日來玩的朋友，每人再付399即可，簡直比旅遊補助都還划算了！

圖／台中悅河旅館「0元入住」優惠，在平日期間只要付早餐錢99元，就有機會折抵原價...
圖／台中悅河旅館「0元入住」優惠，在平日期間只要付早餐錢99元，就有機會折抵原價1980的雙人房。摘自悅河精品旅館官網
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為響應秋冬補助，業者們各出奇招，旅店優惠不斷。而台中悅河精品旅館更是推出「0元入住」方案，還沒使用秋冬補助方案的朋友，在平日週一至週四期間，只需付99元早餐費就能入住原價快2千元的雙人房，這次優惠方案從8月22日開始接受官網線上訂房，但每房最多2人入住，且訂完為止，想要0元住旅館的人可要把握囉！

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需要注意的是，此次優惠房型為「悅品雙人房(淋浴)」，並以12小時為計算，提早入住或延後退房皆需支付加時費用。若2人以上的家庭出遊，旅店也有「四人房超值方案」能夠選擇，平日週一至週四補助後每房只要999元。除此之外，也有「親子車庫房」的房型，房內擁有車庫和大坪數的親子設施，補助後兩人只要1398元，每多1人加699元，詳情以官方公告為主。趕快趁著這波秋冬補助搶優惠，安排一趟台中旅遊吧！

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悅河精品旅館

地址：台中市西屯區經貿路488號

電話：04－2425－8877

2019秋冬補助優惠限定

時間：09/01～11/30

*0元客房訂完為止，其餘房型則是限量供應

旅館早餐台中旅遊

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