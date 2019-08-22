網美打卡新景點！國立集集美術館彩繪列車「金黃焦」美翻了 抬頭就有故事

2019-08-22 11:21 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



近年來相當流行彩繪列車，但這一輛列車相當不一樣！由旅美設計師江孟芝操刀設計的「國立集集美術館」，以集集特產山蕉的金黃色設計集集支線列車，不僅外型亮眼，就連內裝也有集集線的年表，還有20年前921大地震的報導在其中，讓旅客搭列車一抬頭就看到故事，宛如一台移動的「國立集集美術館」。

國立集集美術館彩繪列車外型採用集集特產山蕉的金黃色，在鐵道上行駛看起來相當亮眼。圖／交通部觀光局提供 分享 facebook

「國立集集美術館」集集線彩繪列車從外型就令人驚豔，江孟芝以集集經濟作物山蕉的金黃色作為主要色調，不僅象徵的是集集山蕉，同時也是石虎重要棲地暖黃的意思。走進車廂內部，映入眼簾同樣是山蕉金黃色，椅墊則是採用香蕉果肉顏色「粉嫩白」為主。

由於今年正好適逢921大地震20周年，車廂內部也有多處可見到921相關元素，像是椅墊可見到以假亂真的報紙，創造出讓人誤以為有旅客忘了帶下車，遺留在座位上的情境，報紙上頭記載著20年前921的新聞，對比今日集集蛻變樣貌，讓旅客細細感受體會今昔對比。

國立集集美術館彩繪列車，即將在未來一年行駛於集集線。圖／交通部觀光局提供 分享 facebook

車廂內抬頭可見集集線時間年表，與地板的香蕉線條交相輝映，車廂中間的拱門則是標示出集集線20個不同景點，每個景點都有自身獨特的浪漫，不僅讓旅客對集集線有更進一步認識，從中有想到各景點一探究竟的慾望。車廂內前車門仿造日本時期懷舊時刻表及集集線路線圖，民眾還可在車上直接查詢列車班次。車廂內後車門上則有香蕉小知識，搭車還能長知識。有趣的是，車廂內部有設計師特別留下的彩蛋，拉開鵝黃色窗簾，集集特產之一的香蕉冰淇淋立即印入眼簾，趣味性十足。