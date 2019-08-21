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Pokemon Go確定10月登新北！活動連續4天，還可抓南美限定「赫拉克羅斯」及「未知圖騰」寶可夢

2019-08-21 13:15聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

受到眾多民眾喜愛的Pokemon Go在今(21)日宣布，將與新北市政府合作攜手合作「Pokémon GO Safari Zone New Taipei City」！活動預計在今年10月3日至6日登場，訓練家們可在新北大都會公園以及指定景點捕捉到各系寶可夢。其中最引人注目的當屬宣傳圖上的稀有寶可夢「未知圖騰字母 R」，以及南美限定蟲系寶可夢「赫拉克羅斯」，玩家們不用飛到地球另一端就可入手，真的令人非常心動！

圖／摘自Pokemon Go官方網站
圖／摘自Pokemon Go官方網站
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據官方公告，活動期間內的每日上午10點到下午5點，主會場新北大都會公園不只會出現各種可愛的寶可夢，超高人氣的皮卡丘也會來到現場表演並舉辦見面會。除了主會場外，玩家們還能在及深澳漁港、水湳洞、碧潭風景區、淡蘭古道、烏來瀑布、三重空軍一村、中和烘爐地等新北市60個熱門觀光景點，捕捉到飛天螳螂、三蜜蜂及其他水屬性、草屬性及蟲屬性的寶可夢。訓練家們可以選擇在歷史悠久的老街散步，或是造訪風景優美的山區等景點，請趁這個機會盡情探索這個城市！

圖╱新北市水利局提供
圖╱新北市水利局提供
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官方透露，現場同時也會出現稀有寶可夢「未知圖騰字母 R」、以及台灣訓練師較難入手的南美限定蟲系寶可夢「赫拉克羅斯」，訓練家們還請準備好行動電源，不要錯過這場難得的盛宴。而本次活動毋需事前購票，且完全免費，而活動期間全市旅宿、伴手禮業者同步推出住宿和產品優惠，並歡迎全世界訓練家一起來共襄盛舉。

Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City

主會場地點：新北市三重區「新北大都會公園」

(臺北捷運三重站 1 號出口，或桃園機場捷運線 1A 出口)

日期：108 年 10 月 3 日（四）至 10 月 6 日（日）

時間：上午 10 點到下午 5 點

活動網址：www.safarizonentpc.tw（coming soon）

寶可夢公園桃園機場觀光瀑布

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