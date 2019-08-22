中秋連假必看／水湳洞點燈！點亮十三層─看見金瓜石遺址

水湳洞十三層遺址

十三層遺址為日治時期為處理礦砂生產粗銅的選礦煉製場，二次大戰時被盟軍轟炸破壞，在拆除後仍留有選場基座、廢棄煉金工廠等設施，在遺址旁還有依山形地勢建成綿延約兩公里，號稱世界上最長的通風管與廢煙道。

水湳洞「點亮十三層」

▲水湳洞景點活動－點亮十三層點燈儀式。（圖／文化總會） 分享 facebook

過去大家造訪水湳洞遺址，都是為了一睹淘金歷史所遺留風采，但比較可惜的若沒有專業導覽說明，一般民眾僅能透過黃金博物館的資訊，以及遠望十三層遺址，較難深入了解與互動。透過這次台電邀請國際照明藝術大師周鍊，以及新銳藝術家何采柔共同合作「點亮十三層」公共藝術，台電將與文化總會將會於今年中秋節共同舉辦點燈儀式！

今年中秋節，台電將與文化總會共同舉辦點燈儀式，依十三層遺址特色設計不同亮度的琥珀色柔和燈光，往後也會固定在晚上6點~9時點亮，讓大眾重新認識黃金山城之美，並瞭解其歷史脈絡，讓光不再只是光，還能帶出過往的記憶，藉由「光」讓建築與人之間共譜出一段雋永的協奏曲。

＊活動日期：2019/9/13

＊活動時間：19:00-19:30點亮十三層儀式、19:30-20:40優人神鼓《光明海島》演出

＊活動地點：新北市瑞芳區水湳洞停車場

＊活動網頁：點亮十三層─點燈儀式

當然啦！來到九份山城，也一定要把水湳洞＆九份周邊景點都玩透透，接著小邊就簡單介紹幾個必去景點，讓大家可以好好規劃瑞芳一日遊，無論你是要搭大眾運輸工具，或是包車輕鬆玩都沒問題！

水湳洞＆九份景點

♦️水湳洞黃金瀑布

金瓜石往水湳洞的公路邊，有一處顯眼的金橙黃色瀑布景象，早期瀑布的上游為採銅礦之處，經長年金屬礦產的沉積，經雨水滲入後流出，也讓金屬礦石的金黃色，成為瀑布壯麗的景觀，並於此原因也造就了現在的陰陽海的特殊景觀。

♦️水湳洞陰陽海

水湳洞陰陽海為台灣東北角濱海地區的一大特殊地理景觀。海灣中的海水顏色因天然礦物呈黃褐色，與外海方向正常海水的藍顏色形成鮮明對比，從九份山頂望下更是視覺上的對比享受。

水湳洞＆九份交通推薦

♦️開車：

由八堵交流道下高速公路後，接102線道經瑞芳到九份。

走濱海公路，由瑞濱轉入九份，或由水湳洞經金瓜石到九份。

♦️搭車：

捷運忠孝復興站1號出口搭乘基隆客運，往九份、金瓜石，車程約1.5至2小時。

瑞芳火車站搭乘基隆客運，往金瓜石及福山宮方向的公車→抵九份站下車。

從基隆車站搭往金瓜石的基隆客運、福和客運，於九份下車。

♦️ 旅遊專車：

一日遊路線玩法，從忠孝復興站就有專車接駁，除了免去交通煩惱還有專人導覽解說、特色美食、手作體驗，超方便又超豐富的！

PS.本文中關於「點亮十三層─點燈儀式」活動，部分文字取用自FB活動頁面

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