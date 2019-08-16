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「路跑還能抽Gogoro！」員林獅子盃好評延長報名至8/20

2019-08-16 21:30ShareLife分享生活

行之有年的員林獅子盃路跑活動邁入第十一屆，今年報名太熱烈讓主辦方決定延長報名至8/20啦！有興趣或想嘗試的民眾，要「跑」要快！

(圖／員林獅子會臉書)
(圖／員林獅子會臉書)
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員林獅子會為響應政府提倡全民運動風氣，以活力台灣、樂跑、樂活、樂健康為宗旨舉辦親子路跑活動，希望提升國民的身心靈健康、促進親子關係，並讓民眾見證活力彰化、幸福員林。

(圖／員林獅子會臉書) ▲報名日期好評延長至8/20！
(圖／員林獅子會臉書) ▲報名日期好評延長至8/20！
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這次路跑分為3公里的親子組、5公里的休閒組、10公里的健康組，讓民眾能依照自己的身體狀況與需求參與活動，開心運動、運動開心，更鼓勵全家大小一起報名，一起體驗馬拉松的樂趣，創造親子間的美麗回憶。

(圖／員林獅子會YOUTUBE影片截圖)
(圖／員林獅子會YOUTUBE影片截圖)
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(圖／員林獅子會YOUTUBE影片截圖) ▲2018年獅子盃路跑盛況。
(圖／員林獅子會YOUTUBE影片截圖) ▲2018年獅子盃路跑盛況。
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不管組別、不管完賽，只要報名即送你一件紀念衫、號碼布、別針與摸彩卷一張，而不論是否在完賽時間內完成，通通都有機會抽重大獎！

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(圖／伊貝特報名網) ▲2019年紀念T，湖水綠好亮眼！
(圖／伊貝特報名網) ▲2019年紀念T，湖水綠好亮眼！
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(圖／伊貝特報名網) ▲休閒組與健康組獎牌
(圖／伊貝特報名網) ▲休閒組與健康組獎牌
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三公里的親子組沒有排名，且為了鼓勵親子參加以及不讓小朋友失望，不論是否在規定時間內跑完，都可以獲得完賽獎品。(以現場主辦單為決定為主)

(圖／伊貝特報名網)
(圖／伊貝特報名網)
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豐富的摸彩獎品預計有Gogoro電動機車、液晶電視、GoPro全方位攝影機、iPhone、iPad等多項3C禮品與家電，讓參加者跑得開心抽得更開心！

彩券由參賽者於當日自行投入摸彩箱，摸彩時得獎者需當場憑號碼布領獎。

(圖／員林獅子會臉書)
(圖／員林獅子會臉書)
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開心跑步與民眾的安全是主辦單位最關心的事，路跑現場不只有警察幫忙交通管制，還有工作人員騎車在旁注意選手身體、安全等狀況，另有醫護人員在隨行的殿後車上做準備，體力不支或者受傷的民眾都可主動到車上休息，全面的措施防止任何可能出現的突發狀況。

(圖／伊貝特報名網) ▲2019年獅子盃路跑路線
(圖／伊貝特報名網) ▲2019年獅子盃路跑路線
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今年的員林獅子GOGO樂全國親子公益路跑預計於今年10月27日舉行，報名只到8/15截止，想同樂或想試跑的民眾請及早報名，以免錯過活動報名的上線人數。

【報名方式請點我】


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