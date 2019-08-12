大山就在腳下！新竹「宮崎駿系」秘境咖啡館，享受森林包圍還能賞雲海
內灣風景區是新竹縣八景之一，好吃好玩的景點多到數不清，周邊位於海拔800多公尺高的山上，藏有一處宛如宮崎駿電影場景的秘境咖啡館「6號花園」，其古老紅磚打造的外觀，與大自然的美景完美搭配，有時山上飄起霧氣，隨手拍都是絕美的仙境照，吸引不少年輕人上山喝咖啡放鬆、吸收芬多精，藉由大自然治癒煩躁的心靈。
6號花園位於尖石前山，距離內灣風景區40分鐘的車程，是一個非常適合休閒、遠離塵囂的生態旅遊地。開往6號花園的山路滿是綠油油的植物，這處位於中海拔800多公尺高的秘境咖啡館，是許多咖啡控的私房景點，藏匿在大片森林之中，每一次吸氣都能夠感受到山上的新鮮空氣，居高臨下的位置將大自然的無限風光盡收眼底。
「拉號」（RAHAW）是原住民對於此山的稱呼，這裡的原住民部落也就叫「拉號部落」，在一個偶然的機會，6號花園的店主發現了這片藏身於森林中的神秘淨土，為了感謝上帝及祖先的賜與，因此取諧音名6號花園。
6號花園的外觀是以紅磚屋搭配充滿空氣感的大片落地窗為基調，再以木質系傢俱桌椅增添室內溫暖，開放式的窗台設計讓遊客能更貼近大自然，不再侷限於鋼筋混泥土的框架之中，坐在木質感的露台上吹著風望向山景療癒感十足。有時雲起時，濃霧撲面而來，讓人以為深處在仙境裡；雨後霧散，山嵐腳下，美到令人讚嘆 。
6號花園提供的餐點相當多元，採用當地野菜、植物、香菇、黑豆、桂竹筍等為食材，製成一道道美味的料理，如燻烤雞腿排、薄荷豬肋排、乾煎香魚餐、迷迭香牛排等。冷熱飲系列如薰衣草茶、紫羅蘭茶、玫瑰花茶、薔薇果茶、芙蓉花茶、黑白冰咖啡、漂浮冰咖啡等。
除了販售餐飲，6號花園也有經營露營事業，喜歡大自然的旅人有機會可以上山瞧瞧，這處讓人不自覺的放鬆心靈的咖啡館秘境，絕對讓你去一次就愛上！
6號花園
地址：新竹縣尖石鄉新樂村拉號部落
電話：0932178177 / 0988605205
營業時間：10:00 - 18:00
入場費：100元 （可折抵消費）
留言