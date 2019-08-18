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登山人心中的百岳排名TOP10！這幾座台灣百岳你挑戰了嗎？

2019-08-18 12:02Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

台灣百岳排名TOP 10

台灣百岳排名 TOP 10

奇萊南峰

▲台灣百岳排名Top10 - 奇萊南峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲台灣百岳排名Top10 - 奇萊南峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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奇萊南峰，可說是台灣百岳難度較低的入門首選路線，與南華山合稱奇萊南華。由屯原登山口啟登，其山坡道多數都較為平緩且無任何斷崖峭壁，沿途還會路經多處遺址，原來這條能高越嶺道曾是日據時期的警備道路，後經整修成為了登山健行步道

接著繼續前進，能高瀑布、天池、雲海、雪景等映入眼簾，最後登頂奇萊南峰，沿途壯麗的自然景觀及豐富的人文歷史遺跡，都讓人嘆為觀止！另外推薦大家來到奇萊南華，一定要在天池山莊夜宿一晚，早晨醒來，觀賞那太陽從層層雲海升起的夢幻景觀，絕對讓你永生難忘！

＊海拔標高：3358公尺

＊所在區域：南投縣仁愛鄉

台灣百岳排名TOP 9

南華山

▲台灣百岳Top10 - 奇萊南華。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣百岳Top10 - 奇萊南華。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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南華山又稱能高北峰，是接著奇萊南峰的台灣百岳路線，沿途翠綠草原綿延山峰，登上南華山山頂，眺望那遠方的能高群峰，層巒山形優美，搭配上藍天白雲猶如一幅美麗畫作，讓人看得心曠神怡，推薦給大家若想先挑戰台灣百岳難度較低的入門路線，推薦將奇萊南華列為首選，一次收服兩座台灣百岳山峰哦！

＊海拔標高：3184公尺

＊所在區域：南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉

台灣百岳排名TOP 8

雪山東峰

▲台灣百岳排名Top10 - 雪山東峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲台灣百岳排名Top10 - 雪山東峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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雪山是台灣百岳排名中地理、生態景觀都相當豐富的高山之一，不但擁有全台面積最大的冷杉黑森林，當中的雪山圈谷更是在冰河時期所形成的獨特地理景觀，而雪東線則是登上雪山主峰的最佳路線。

從雪山大水池登山口出發，健行於松葉林中，成巒山景令人驚豔，南湖大山、中央尖山、芒花海等映入眼簾，通過了哭坡就會登頂雪山東峰了！夜宿三六九山莊一晚，夜晚時分仰望滿天星空，真是好不浪漫呢。

隔日進入那壯闊的黑森林、冰河遺跡雪山圈谷，最後登上雪山主峰。一路上的景觀都讓人不禁佩服大自然的偉大力量，作為一個入門百岳登山健行之旅，絕對會為你留下一個深刻又美好的回憶！

＊海拔標高：3201公尺

＊所在區域：臺中市和平區

台灣百岳排名TOP 7

合歡主峰

▲台灣百岳排名Top10 - 合歡主峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲台灣百岳排名Top10 - 合歡主峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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合歡主峰又有百岳十潤之稱，是條適合親子一起攀爬的台灣百岳排名TOP10路線，全程緩坡卻視野極佳，搭配上高山植物與板岩地形，呈現出一種獨特美感。過去合歡山曾有國軍駐守，而留下了一座碉堡，從此遠眺群山感受特別不同，合歡群峰、奇萊連峰、能高山、南湖大山、中央尖山等綿延於此，推薦給大家將此收入你的台灣百岳難度挑戰名單中吧！

＊海拔標高：3417公尺

＊所在區域：南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉

台灣百岳排名TOP 6

合歡東峰

▲台灣百岳排名Top10 - 合歡東峰雲海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行...
▲台灣百岳排名Top10 - 合歡東峰雲海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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合歡東峰為合歡群峰中第二高峰，其山勢巍峨、坡道陡峭，沿著步道前進，還可看見滑雪登山纜車的車站遺址，原來以前的合歡山曾經有座滑雪場，不過現在已經廢棄不再使用。

登頂合歡東峰，遠方的合歡尖山、石門山、石門北峰、合歡北峰等一座座台灣百岳陳列眼前，相當壯觀，另外還可看見省道台14甲公路蜿蜒於之中，雖說這座百岳難度較告，但登頂後的美景絕對值得你的探訪！

＊海拔標高：3421公尺

＊所在區域：南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉

台灣百岳排名TOP 5

合歡北峰

▲台灣百岳排名Top10 - 合歡北峰日出。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行...
▲台灣百岳排名Top10 - 合歡北峰日出。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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合歡北峰為合歡山群中的一座獨立山峰，也是最高的一座，有十崇之一的稱號。由小風口登山處開始攀登，沿途可見遍野的低矮玉山箭竹林直達天際，猶如阿爾卑斯山的壯闊草原般，若是五至六月造訪此座台灣百岳難度中等的高山，還能看到綿延的桃紅杜鵑風花呢！

沿著山坡稜線繼續前進，看見合歡北峰最具代表性的巨型反射板標誌，就表示你快抵達了，登頂後的視野遼闊，無論是山谷裡翻滾的雲海亦或是層巒聳翠的山景都讓人讚嘆！另外，合歡北峰也是台灣百岳當中最適合露營的，來到小溪營地，與其他山友們一同談天說地、觀賞滿天星斗，夜宿一晚，也是一項不錯的選擇唷！

＊海拔標高：3422公尺

＊所在區域：南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉

台灣百岳排名TOP 4

玉山西峰

玉山為台灣第一高峰，以玉山主峰為中心，呈雙十字狀交叉分佈，全長約10.9公里，高度落差達1350公尺。自塔塔加登山口出發，沿途坡度平緩，還可看見雲杉、鐵杉、冷杉及玉山圓柏等高山植物環繞，可說是玉山群峰中，百岳難度較低、較好攀爬的一座。

登頂玉山西峰後，除了觀賞那壯闊山景外，再往上100公尺處還有座全台最高的日式神社遺址，有機會來到這裡，也別忘了來感受一下不一樣的登山風情哦。

＊海拔標高：3518公尺

＊所在區域：南投縣信義鄉、嘉義縣阿里山鄉

台灣百岳排名TOP 3

玉山北峰

抵達玉山北峰登山口，迎來的是岩層裸露、寸草不生、坡道相當陡峭的攻頂步道，攀爬起來不但有相當的困難度外，也需小心留意。

通過排雲山莊，抵達於玉山主峰登山口，從這裡開始有條十字分岔路，往上走即為玉山北峰，同時也是全台最高的氣象觀測站。登頂後除了那雀躍與感動的心情外，也不禁讓人佩服在北峰觀測站工作的人員，感謝他們為台灣所盡的一份心力。

＊海拔標高：3858公尺

＊所在區域：南投縣信義鄉

台灣百岳排名TOP 2

玉山南峰

往玉山主峰登山口下方的路線，即為玉山南峰，其多座相連參差且尖銳的岩峰，攀爬起來相當不易，其登頂路段更完全是攀爬於峭壁懸崖之上，因而有了十峻之一的稱號，是一條百岳難度相對較高的路線。

此外，玉山南峰與其他四座山－東小南山、鹿山、南玉山及小南山和稱「玉山後五峰」，若是體力足夠也有決心的話，不妨可以一次放入台灣百岳清單，挑戰看看你的百岳難度極限！

＊海拔標高：3844公尺

＊所在區域：高雄市桃源區

台灣百岳排名TOP 1

玉山主峰

▲台灣百岳排名Top10-玉山主峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣百岳排名Top10-玉山主峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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終於來到了台灣百岳之最－玉山主峰，這條設備規劃相當完善的熱門登山健行路線，一般從塔塔加登山口出發，途經孟祿亭、白木林景觀台、玉山大峭壁後，會在排雲山莊夜宿一晚，隔日再登頂玉山主峰。

登上台灣百岳排名中的第一高峰，絕非只是感動而已，沿途景觀遼闊的山景，時而猶如穿梭於山水畫中，時而又有陽光灑落於森林步道，相當地詩情畫意。有機會你一定要來親自看看，感受這片屬於台灣獨一無二的絕美景觀哦。

＊海拔標高：3952公尺

＊所在區域：南投縣信義鄉、高雄市桃源區、嘉義縣吳鳳鄉

看完這份台灣百岳排名TOP 10的名單後，是不是讓你也想來挑戰一下自我極限了呢？小編貼心提醒，攀登高山前請務要做好事前準備，這樣才能在享受登山的樂趣與觀賞獨特的山景之外，也能平安歸來喔！

PS.以上台灣百岳排名TOP10由登山達人精選推薦，僅供參考，並非實際台灣百岳高度或難度前十名。

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玉山登山步道

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