2019親子旅遊攻略！「全台星級飯店」趣味手作活動總整理 大小朋友開心玩體驗

手作劍獅黏土磁鐵。（圖片提供／台南大員皇冠假日酒店） 分享 facebook

歡樂的暑假過得好快，一轉眼就來到了8月！今年全台各地的星級飯店，於暑假期間也推出各式手作活動，讓親子一起來動手體驗，好玩又有趣。爸爸媽媽快把握暑假時光，帶孩子來飯店玩手作體驗，親身感受在玩樂中學習的趣味，現在馬上出發吧！

# 台南大員皇冠假日酒店

精彩一夏FUN心玩！即日起～8月31日，台南大員皇冠假日酒店推出「3天2夜FUN暑假」、「2天1夜海陸遊安平」與「2天1夜遇艦泰迪熊」等住房專案，可以輕鬆玩2天，或是爽玩3天，選擇性相當多元。此外，酒店內也安排一系列體驗活動，包括：趣味尋寶、假日市集、桌遊、PS4電玩遊戲、手作劍獅黏土磁鐵、親子手作毛巾狗、復古35釐米半自動放映機體驗等，豐富又好玩。

（圖片提供／台南大員皇冠假日酒店） 分享 facebook

「3天2夜FUN暑假」住房專案，每房$8,000元起，含兩日自助式早餐。「2天1夜海陸遊安平」住房專案，每房$4,300元起，含翌日自助式早餐與野餐盒2份，再加碼送安平運河遊船乘船票2張或台南開頂雙層巴士乘車券2張（2選1）。位於安平定情碼頭的德陽艦園區，趕在暑假推出「遇艦泰迪熊 航行世界之旅」特展，酒店也特別推出「遇艦泰迪熊」住房專案，每房$4,380元起，即贈送「遇艦泰迪熊」門票2張，以及哈根達斯冰淇淋2杯，是今夏最療癒消暑的行程。

遇艦泰迪熊。（圖片提供／台南大員皇冠假日酒店） 分享 facebook

於7～8月暑假期間，台南大員皇冠假日酒店規劃許多親子活動課程，例如：「趣味尋寶」，凡於館內按圖索驥找到劍獅吉祥物，且依指定動作完成拍照者，可獲得紀念品1個；每週六、日11：00～19：00的「假日市集」，匯集眾多文創與特色伴手禮攤位，好玩、好吃、好買一次滿足；3樓健身中心則有桌遊、PS4電玩遊戲、手作劍獅黏土磁鐵（每人$150元）、親子手作毛巾狗（每人$150元起）等活動，享受歡樂的親子時光。

「35釐米半自動放映機」微型懷舊展與體驗課程。（圖片提供／台南大員皇冠假日酒店） 分享 facebook

今年酒店大廳也同步推出「35釐米半自動放映機」微型懷舊展，讓喜歡50年代膠卷放映的影迷，可以親眼目睹與回味看片的懷舊年代。並邀請21年資歷的露天放映機師高璞元，於每週六、日17：00～18：00開辦「35釐米半自動放映機體驗課」，每人$150元，親子組2人優惠價$200元。凡參加的學員，可親自更換膠卷並獲得「合格放映師」紀念執照乙張。

Info

地址：台南市安平區州平路289號

訂房專線：（06）391-1858

官網：台南大員皇冠假日酒店

# 台北士林萬麗酒店

台北士林萬麗酒店歡慶一週年！於8月10日在二樓宴會廳推出「小小廚師」蛋糕裝飾課程，在五星甜點主廚的帶領之下，教小朋友一步一步從鮮奶油製備到基本擠花嘴運用，最後還有蛋糕裝飾技巧等，每位小朋友收費$1,000元；除了內含手作蛋糕乙份之外，另可獲得專屬小小特製圍裙和廚師帽，讓小朋友運用五感學習，並了解食材轉變至料理的過程，是激發小朋友們好奇、「探索」世界最好的方式。

小小廚師烘焙課程「R字蛋糕」。（圖片提供／台北士林萬麗酒店） 分享 facebook

自初夏～9月30日期間，台北士林萬麗酒店也推出「乘浪飆水趣」滑水住房專案，每晚$5,850元＋15.5%起；專案內含舒適客房住宿乙晚、士林廚房自助式早餐，依照入住人數與針對單人、親子、家庭客群等需求，提供「單人暢快滑」和「全家輕鬆衝」兩種不同專案，可體驗到國外風行的「寬板滑水」，或是適合好友、情侶、小家庭同樂的「沙發衝浪」。此外，更藉著地域鄰近士林官邸、故宮博物院等觀光熱門景點之便，推出台北故宮、士林官邸「文青」住房專案，以及雙層巴士「探索台北」住房專案等，讓旅客可以就近「探索」台北城的迷人魅力。

酒店外觀。（圖片提供／台北士林萬麗酒店） 分享 facebook

Info

地址：台北市中山北路五段470巷8號

訂房專線：（02）8861-2389

粉絲專頁：台北士林萬麗酒店

# 知本老爺酒店

為了讓孩子能更接近大自然、充實過暑假，知本老爺酒店即日起～8月24日的每週二至週六推出「小頭目夏季活動營」，五天四夜每人只要$13,800元，以卑南族原民文化為主軸，打造一系列原住民文化體驗課程。由身著卑南族傳統服飾和學習迎賓歌謠開始，並為自己設計專屬的竹水壺和竹製弓箭；活動指導員以趣味方式和實地演練，教導孩童辨別天氣、土壤、動物習性等獵人知識，最後再共同完成獵物陷阱製作、野炊搖搖飯、溯溪等多元活動任務，體驗獵人戶外生活智慧與原民自然崇敬精神。五天四夜的「知本老爺小頭目夏季活動營」結合文化課程、竹製品DIY、林間滑翔、野炊、溯溪等活動，讓孩子能充分享受戶外自然與團體合作精神。營隊期間入住知本老爺酒店，全程由五星級主廚照料飲食，專人陪同參加所有課程，以確保孩童安全。

小頭目夏季活動營。（圖片提供／知本老爺酒店） 分享 facebook

小頭目夏季活動營。（圖片提供／知本老爺酒店） 分享 facebook

為了讓營隊孩童能更深度融入原民文化，知本老爺酒店特別與好福食研室合作，以卑南族原民集會所為發想，重新詮釋出「小頭目主題房」。房間內採不落釘設計，豎立五根竹子作為立柱，象徵精神指標的建立；天花板採用黃椰子葉編構成頂，使入住者在交錯光陰斑斕之下，宛若處於樹下乘涼；為展現貼近土地和自然崇敬概念，房間內不使用床架，改以竹子編織成筏，大幅降低床鋪高度，更添加自然習氣；牆上和中柱上掛著卑南族女孩傳統配件，包含代表少女青春的背箭、肚兜以及綻放美麗的花環，處處展現俏皮可愛；最後在於玄關掛上象徵豐收之意的小米，祝福著參與營隊的孩子們，有個充滿收穫且精彩的暑假！參與小頭目夏季活動營者可免費入住「小頭目主題房」，酒店也開放一般賓客預約入住體驗，雙人一泊二食每晚$8,800元起。

小頭目主題房。（圖片提供／知本老爺酒店） 分享 facebook

小頭目主題房。（圖片提供／知本老爺酒店） 分享 facebook

Info

地址：台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號

訂房專線：（089）510-666、（089）510-668

官網：知本老爺酒店

# 義大皇家酒店、義大天悅飯店

趕搭暑假末班車！義大世界從早到晚、三天兩夜無縫接軌的行程，是台灣親子渡假的好選擇。義大皇家酒店「義起Fun暑假玩樂渡假村」天天登場，超低優惠價雙人只要$4,300元+10%起，不僅可以無限次使用休閒設施，飯店內還會舉辦蛋糕DIY裝飾活動、絹印手作課程，以及讓小朋友超級開心的歡樂吧，一辦理入住就有滿滿的親子活動，不用出國也能像在渡假村般，悠閒自在享受五星級假期。

義大皇家酒店暑假期間舉辦蛋糕DIY活動，全家發揮創意布置屬於自己的蛋糕。（圖片提供／義大皇家酒店） 分享 facebook

暑假期間週五六街頭藝人表演，小丑、泡泡等讓孩子歡樂過暑假。（圖片提供／義大皇家酒店） 分享 facebook

此外，入住最受部落客推薦的親子主題套房，兩大兩小只要$8,500元+10%，含早餐、DIY課程活動；暑假加碼贈送義大利餐廳或皇樓中餐廳的家庭歡樂分享餐晚餐，以及法國艾芙美嬰幼兒全面修護組。

天悅飯店今夏的森林派對，有兒童們最愛的氣墊球池、遙控器車等。（圖片提供／義大天悅飯店） 分享 facebook

而天悅飯店今夏推出「森林派對暢玩專案」，兩大兩小平日每房$6,299元起，有孩子們最愛的氣墊球池、遙控器車、野餐風的扮家家酒，讓小朋友玩得開心，家長更放心。另推出「好輕鬆住房專案」，雙人住宿一晚只要$2,860元（不含早餐），讓你睡到自然醒、輕鬆遊義大。

Info

義大皇家酒店

地址：高雄市大樹區學城路一段153號

訂房專線：（07）656-8166

官網：義大皇家酒店

義大天悅飯店

地址：高雄市大樹區義大八街100號

訂房專線：（07）656-8000

官網：義大天悅飯店

文／周惠儀

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