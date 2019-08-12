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泡泡先生大集合！繽紛特展 人形燒 療癒粉紅泡泡少女心噴發

2019-08-12 12:54ShareLife分享生活

今年夏天，泡泡先生除了變身粉紅繽紛特展，粉紅色的泡泡先生快閃店也於板橋車站B1粉紅登場啦！

圖/雅蒙蒂文創烘焙禮品
圖/雅蒙蒂文創烘焙禮品
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喜歡「泡泡先生」的女孩有福了！泡泡先生自今年6月首次登台辦展，一次就把泡泡先生的誕生、各種角色的介紹和超好拍的場景全部搬過來，9大夢幻展區狂噴少女心，浪漫球池、星空帳篷，保證拍照打卡到手軟，暑假不知道要約去哪？快約姐妹到「泡泡先生粉愛變繽紛特展」拍一波！

圖/泡泡先生粉愛變繽紛特展
圖/泡泡先生粉愛變繽紛特展
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誕生於法國巴黎1970年繪本的BARBAPAPA泡泡先生，有著超萌外型與亮眼色彩，泡泡先生是來自法國的卡通人物，法文的「Barbe à papa」是棉花糖的意思，同時又代表爸爸的鬍子，所以泡泡先生的名字兼具了棉花糖和爸爸的意思。而泡泡先生的家族更是聲勢浩大，除了妻子以外，還有7個色彩繽紛、個性迥異的孩子們！在「泡泡先生粉愛變繽紛特展」之中，他們全部都會現身給大家看，一解平常粉絲對於泡泡先生家族的迷惑！

圖/泡泡先生粉愛變繽紛特展
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今年夏天，泡泡先生除了變身粉紅繽紛特展，粉紅色的泡泡先生快閃店也開幕啦！全台唯一以「泡泡先生」為主題的快閃店，8月1日起於板橋車站B1粉紅登場！快閃店不但有全新泡泡先生商品首次曝光，每次為主題量身打造的人形燒也同步推出。

泡泡先生快閃店櫃位以泡泡先生的粉紅作為代表色，最讓人期待就是現烤現做的立體造型人形燒，超綿密口感加上熱騰騰內餡，共有奶油卡士達、香醇太妃糖、濃郁熔岩巧克力、日式白玉紅豆四種口味，可愛造型加上紮實內餡，爆漿的口感保證你會一口接一口停不下來！現場還有首次獨家推出的「泡泡先生蜜桃薄荷錠」，超可愛的小鐵盒搭配蜜桃口味的一口薄荷錠，隨時都能享受粉嫩好心情。

圖/泡泡先生粉愛變繽紛特展
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除了超人氣人形燒，泡泡先生蜂蜜蛋糕、布丁燒也是排隊熱賣商品，蜂蜜蛋糕的多層次綿密口感，還有軟綿蛋糕配上QQ布丁，都有泡泡先生超萌表情及超可愛外盒包裝，送禮自用都是不錯的選擇。還有獨家泡泡先生草莓捲心酥、玩偶絨毛商品及其他日本周邊商品，超萌又可愛胖胖的獨家造型真的是讓人直呼太可愛了！

即日起至8/15，泡泡先生快閃店也祭出開幕優惠，消費者於櫃上不限金額消費，即贈粉色愛心馬卡龍一個(一人限贈1次，贈完為止)；現場與泡泡先生主題合照打卡上傳至粉絲團、IG，即有機會獲得2019限量版商品。


泡泡先生粉愛變繽紛特展

地址：華山1914文創園區中4B

營業時間：2019/06/29 10:00~2019/09/22 18:00


泡泡先生主題快閃店

地址：Global Mall環球板橋車站B1

營業時間：11:00~22:00


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