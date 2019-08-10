親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

樂翻！銀行退出信用卡市場 卡債族欠款全歸零

日職／大王復活！王柏融復出對軟銀首打席敲一壘安

地方新聞 療癒系「熊熊遇見你」快閃店插旗新光 超萌周邊必收集

2019-08-10 12:03ShareLife分享生活

卡通頻道超人氣角色「熊熊遇見你」主題快閃店，於8月1日至9月2日席捲新光！

圖/FANFANS粉粉Facebook粉絲專頁
圖/FANFANS粉粉Facebook粉絲專頁
分享

卡通頻道超人氣角色《熊熊遇見你》主題快閃店來襲！8月1日到9月2日，三隻呆萌熊將在新光三越台北南西店三館陪伴大家度過炎炎夏日，除了滿滿的熊熊主題布景外，店內的商品才是限定店的重點，韓國空運來台的限量大臉抱枕、卸妝洗臉都實用的束髮帶與毛絨絨零錢包等多種商品，每一樣都療癒滿點，熊熊控們荷包準備失守了嗎?

圖/FANFANS粉粉Facebook粉絲專頁
圖/FANFANS粉粉Facebook粉絲專頁
分享

《We Bare Bears熊熊遇見你》自2014年開播以來，紅遍美國、席捲台灣，畫風簡單可愛，故事無厘頭但卻很貼近現實生活，三位主角大大、胖達，和阿極分別截然不同的個性，湊在一起組成了他們的生活。

圖/FANFANS粉粉Facebook粉絲專頁
圖/FANFANS粉粉Facebook粉絲專頁
分享

《熊熊遇見你》主題店在新光三越台北南西店三館1F入口處展開，特製熊熊主題佈景，光是門口就萌翻你的心！為了迎接可愛的熊熊們到來，特別在開幕首兩週的週末提供每日限量99個的「熊熊汽球」，歡迎大家來拍照玩樂！同時，為增添快閃店的趣味性，還特別設置多組原版扭蛋機台。

圖/FANFANS粉粉Facebook粉絲專頁
圖/FANFANS粉粉Facebook粉絲專頁
分享

同時推出多種主題快閃店期間限定首賣款，像是大大、胖達和阿極共三款的熊熊馬克杯、防水杯套、托特袋，相當具有收藏價值，熊熊粉們必定要手刀開搶了！

圖/Miniso Taiwan粉絲專頁
圖/Miniso Taiwan粉絲專頁
分享

熊熊控們看過來～熊熊當然準備了優惠要回饋給大家，只要在結帳時按讚FANFANS粉粉Facebook粉絲專頁，就可參加折扣抽獎，如果單筆消費超過1500元，還有機會抽中30吋熊熊大玩偶，讓熊熊陪你度過療癒的每一天！


《熊熊遇見你》主題快閃店

日期：2019年8月1日～9月2日

地點：新光三越台北南西店三館 1F

時間：週一到週日11:00~21:30


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

新光三越美國

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

利奇馬颱風來襲想看電影？這些戲院都有上班！

2019-08-09 09:37

鬼月出遊要小心！ 農曆七月必知的１４個旅遊禁忌

2019-08-01 11:27

華航飛日本高松航班發動異常 156名旅客緊急疏散

2019-08-09 17:42

提著青紗燈籠看古蹟！首爾「昌德宮月光之旅」8／14開放報名

2019-08-09 13:22

國慶日連假離島管制航線 下周一開放訂位

2019-08-09 13:16

強颱利奇馬來襲只有毛毛雨？台北人放假很心虛 台中人很火大

2019-08-09 10:26

強颱利奇馬暴風圈進入北部 受影響航班看這

2019-08-09 09:13

更新中／利奇馬來襲！北部百貨9日營業狀況總覽　SOGO、遠百正常營業

2019-08-09 09:01

旅客搭機注意！利奇馬颱風轉強颱 華航、台灣虎航航班異動

2019-08-08 18:52

全台有感被搖醒！05:28東部規模6.0強震 最大震度宜蘭6級

2019-08-08 05:36

出遊注意！利奇馬颱風逼近 各景區休園、活動異動整理

2019-08-07 17:42

陪伴許多人度過青春歲月 士林陽明戲院傳9月15日熄燈

2019-08-02 12:43

因應陸暫停自由行 「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」一次看懂

2019-08-01 13:40

名店「驚安殿堂」來台告吹？粉絲失望：還得再等等了！

2019-07-31 22:18

限量60組！ 六福村主題式露營限時開搶

2019-07-31 17:11

陸禁自由行來台 林佳龍：投入36億推動秋冬國旅補助

2019-07-31 16:58

小7再見！全家便利商店進駐台鐵車站　5家門市搶先開幕各有特色

2019-07-31 16:52

旅客注意！世界遺產「軍艦島」石綿超標 即日起「禁止登島」

2019-07-31 16:07

基隆和平島推「2+1合照」打卡送小禮 每月限量800份

2019-07-28 15:38

木柵動物園新熱帶雨林館 穿山甲造型超吸睛

2019-07-27 12:00

影／「燈塔懸日」台灣最北奇景 絕美角度每年僅20天

2019-07-27 10:30

有灰塵、蟑螂還不是最崩潰的！ 網友最痛恨的十大旅行住宿經驗

2019-07-25 21:52

抓寶大隊集合！北市108間7-11變身寶可夢補給站

2019-07-25 15:30

只能看不能住！ 福壽山農場露營「蘋果屋」暫停開放

2019-07-25 13:16

2019大稻埕情人節8月3日登場 卡這5個位置欣賞煙火最美

2019-07-25 10:28

七夕情人節必備！全台7處浪漫拍照打卡點總整理

2019-07-23 18:51

親子無料天堂來了！全台６大共融式遊樂場懶人包 小孩玩到不想回家

2019-07-02 16:23

【2020最新請假旅遊攻略】 請假請得妙，台日爽爽玩！

2019-06-28 09:00

愛吃愛玩！台灣人「新」的６個旅遊習慣

2019-06-10 09:00

一定要造訪台灣的10大理由 捷克女孩讚：沒見過比這裡更好的人情味

2019-04-03 11:19

玩帛琉要注意的6件事！必穿水母衣、自備泡麵零食

2019-03-24 19:39

出國就怕花冤枉錢！這5樣東西在機場買不一定划算

2019-04-21 18:22

士林前港公園「天空樹」 身障孩子可高空滑索

2019-08-10 12:13

利奇馬外環引進西南氣流 台東昨夜到今天清晨颳焚風

2019-08-10 11:10

高雄旗山「糖鐵故事館」 試辦平日免費入園

2019-08-10 07:41

影／無風雨防汛道路崩塌60公尺 嘉義縣府打鋼板樁補強

2019-08-09 17:05

熱爆了！金門出現39.9度的史上最高溫

2019-08-09 17:04

北市雨停 逛街人潮出籠

2019-08-09 16:19

利奇馬颱風北偏風雨小 民眾照常逛百貨看電影

2019-08-09 14:50
看更多

熱門文章

颱風假擴大！這七個縣市明天都達停班課標準

2019-08-08 16:15

不斷更新／強颱利奇馬來襲！ 各縣市停班課資訊看這邊

2019-08-08 19:14

彭啟明：利奇馬颱風侵台機會再增高 周五影響程度最大

2019-08-06 10:40

強颱利奇馬來襲只有毛毛雨？台北人放假很心虛 台中人很火大

2019-08-09 10:26

全台有感被搖醒！05:28東部規模6.0強震 最大震度宜蘭6級

2019-08-08 05:36

東部強震 氣象局：不排除還有超過規模6.0地震

2019-08-08 07:15

利奇馬颱最快14點30分發布海警 中南部恐也在暴風圈中

2019-08-07 11:20

後龍車站時鐘故障半年.. 他的日本友人說若在日本很丟臉

2019-08-05 14:32

大稻埕情人節／480秒煙火秀 今晚浪漫延平河濱

2019-08-03 11:30

秋冬旅遊補助不分平假日 每房補助1千元

2019-08-01 12:28

因應陸暫停自由行 「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」一次看懂

2019-08-01 13:40

紙風車：出錢又被糟踏取消台中演出 中市府：誤會一場

2019-08-05 16:06

強颱利奇馬逼近！陸上颱風警報增新竹縣市 不排除再增強

2019-08-08 14:40

台日網紅夫妻徵攝影免費遊世界1年 包吃住無薪挨轟

2019-08-02 09:32

氣象局明發利奇馬陸上警報 不排除增強為強烈颱風

2019-08-07 21:56

台中最新「大慶夜市」來囉！ 全台首座彩繪夜市8/17開幕 夜市版彩虹村新亮點

2019-08-05 13:41

更新中／利奇馬來襲！北部百貨9日營業狀況總覽　SOGO、遠百正常營業

2019-08-09 09:01

台灣第一！合歡山暗空公園 獲得國際認證了

2019-08-02 12:29

「南門市場」大變身！全新12層建築亮相，文青風＋落地窗設計美翻

2019-08-02 12:10

北市動物園大象回拋帽子 靈性舉動民眾驚呼連連

2019-08-05 10:39

天使的眼淚旁列隊升旗唱國歌 這家人感動眾多山友

2019-08-06 10:19

陪伴許多人度過青春歲月 士林陽明戲院傳9月15日熄燈

2019-08-02 12:43

北投凌晨地震非岩漿噴發 氣象局︰含水層熱液崩裂岩石

2019-08-07 16:00

05:28東部規模6.0強震 台鐵宜蘭-南澳停駛

2019-08-08 06:01

現省1000元～好市多「Apple Airpods二代＋無線充電盒」開賣網友狂搶　急問「哪裡有貨？」

2019-08-08 13:25

台鐵宜蘭-南澳停駛、高鐵8時前列車延誤 已恢復正常

2019-08-08 06:32

重新開張！ 68公尺亞洲室內最高「彩虹溜滑梯」 快到蠟筆城堡瘋一夏

2019-08-02 16:15

全台最美「漫畫咖啡廳」點餐就能看到飽！還有頂級法式泡麵可以吃

2019-08-06 19:43

花蓮一天兩起地震 全台最驚險天空步道玻璃破裂暫封閉

2019-08-06 14:06

2019大稻埕情人節8月3日登場 卡這5個位置欣賞煙火最美

2019-07-25 10:28

高鐵明天台中以北停止營運 台中—左營每小時3班車

2019-08-08 20:09

利奇馬颱風最快今生成 氣象局：南海還有熱帶擾動

2019-08-04 10:51

蘭嶼、綠島、小琉球哪個最好玩？　熱門玩水勝地大分析告訴你！

2019-08-05 21:08

汐止教師秀市區陽台拍攝星空照 網友驚艷！

2019-08-05 15:29

新北首座滑草場8月10日正式啟用！當天送限量滑雪板

2019-08-06 12:30

鬼月出遊要小心！ 農曆七月必知的１４個旅遊禁忌

2019-08-01 11:27

華航飛日本高松航班發動異常 156名旅客緊急疏散

2019-08-09 17:42

全台這裡陰氣最重？鬼門開百鬼行 八字輕千萬別來

2019-08-01 09:05

強颱利奇馬減弱！ 台鐵公布今天恢復行駛班次

2019-08-09 11:08

太魯閣峽谷裡唯一的「故事員」 白楊步道染上了曖昧色彩

2019-08-06 08:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top