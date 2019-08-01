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鬼月出遊要小心！ 農曆七月必知的１４個旅遊禁忌

2019-08-01 11:27聯合新聞網 文／遊妤思

農曆七月稱作「鬼月」，而7月1日為國人俗稱的鬼門開，是個充滿禁忌的月份。小編為這個充滿神秘氣息的月份，特別整理了「14點鬼月旅遊禁忌」，讓熱愛旅行的朋友出遊時不妨可以多留意，只要多加小心，相信一定能玩得開心，為旅途留下美好回憶。

圖／Pixabay
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供大家注意農曆七月出遊常見的14個旅遊禁忌，包括：

出遊篇

1.不可吹口哨：切記在晚上出遊時不可以吹口哨，據說這樣會被好兄弟跟隨。

2.不宜泳泳：不要去危險的海邊或溪邊，聽說水鬼最喜歡找人當替死鬼，得以投胎。

圖／Pixabay
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3.不要釣魚：因為鬼月從事釣魚活動也算是一種殺生，據說會引來不好的鬼。

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4.晚上不前往荒郊野外：出門旅遊的晚上，避免前往荒郊野外，因為那裡孤魂野鬼多，八字太輕的恐會招來鬼上身。

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5.不宜在山間郊外空曠地拍照：現代拍照工具畫素高，愈來愈清晰，鬼月在空曠地、山間拍照容易補捉到好兄弟的影子。

6.出遊慶生勿挑晚上：可能會有多出來的「朋友」幫你一起慶生。

7.勿隨便拍別人肩膀：據說每個人的身上都有三把火，分別在頭頂、肩膀兩處，會讓好兄弟不敢靠近，若是拍熄了對方的火，好兄弟很容易就會找上門了。

8.盡量避免搭乘末班車：農曆七月每日午夜子時是一天陰氣最重的時候，這時搭乘交通工具很容易讓好兄弟跟著回家。

圖／Pixabay
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旅宿篇

9.旅宿不要選「邊間」：鬼月的時候出門旅遊住宿，盡量不要住乏人問津的旅館，訂房時也不要選「邊間」。

圖／Pixabay
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10.進旅館房門記得敲門並側身：入房前先敲門，記得要「側身」讓好兄弟出來，不然可是會被迎面撞上。

11.使用廁所前先沖馬桶：入房後先按壓馬桶沖水，將「不乾淨的晦氣」先沖走。

圖／Pixabay
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12.半夜勿在飯店內照相：夜晚容易好兄弟入鏡，盡量在白天前去戶外時再拍照！

13.房門口、床邊鞋子不要排列、不要鞋頭朝床：，一說這樣好兄弟很容易就算出來房內有幾個人，看鞋頭方向判斷生人在哪裡，會上床一起睡，還可能會來引來鬼壓床。

14.攜帶驅邪除穢助眠好物：外出到旅館記得放包艾草粉或鼠尾草，能幫助你驅蟲除穢氣，獲得一夜好眠。

暑假期間通常與農曆七月相遇，出遊的人特別多，發生事故的機率也可能比平常多出許多。雖然這些都是源自於古老的民間習俗、口耳相傳的鬼月旅遊禁忌，但寧可信其有，不可信其無，萬事多留心，玩得更安心！

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