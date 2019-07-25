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有灰塵、蟑螂還不是最崩潰的！ 網友最痛恨的十大旅行住宿經驗

2019-07-25 21:52DailyView 網路溫度計提供

這房間也太雷了吧！

旅行已經是現代人的精神食糧，在出發前費心查資料、做功課，就是希望自己能有趟完美的旅行，但若不小心遇到以下這十種狀況，先前的規劃可說是全毀了！

除了環境髒亂、民宿主人怪怪的，還有哪些是網友最討厭的住宿經驗呢？今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析網友最常討論的民宿地雷經驗！

圖／網路溫度計提供
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No.10 廁所超級雷

結束一整天的行程，回到房間最重要的當然是洗個舒服的澡好好睡覺。但住民宿最討厭遇到的，就是水管堵塞，洗完澡結果浴室變成游泳池；要嘛就是水壓太低，洗了半天水用滴的；還有一種，冬天遇到民宿沒有熱水，真的會崩潰！

示意圖／pixabay
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No.9 硬體設備出問題

雖然民宿都有基本的硬體設備，但未必保證這些東西都是堪用的！洗完頭想吹個頭髮結果吹風機風超弱、夏天到了進房間想開冷氣但超級不冷，還有燈光暗到以為自己住到是不是鬼屋？這些點都是網友討論，進到房間後瞬間傻眼的原因之一。

示意圖／unsplash
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No.8 主人一直來打擾

雖然遇到貼心的民宿主人，會讓這趟旅程更有溫度。但也有網友認為，出來度假就是想要有安靜的空間和個人隱私，民宿主人一直來提醒事情，或是過多的噓寒問暖，反而會讓人備感壓力。因為付了錢，就代表這段時間，旅客其實不想被打擾。

No.7 房間內沒有備品

環保的風氣越來越盛，許多民宿業者會標榜不附贈洗髮精、牙刷等備品，希望減少一次性用品。但有的民宿明明沒有這樣的規定，但房間內的洗髮精、潤髮乳要用的時候都沒了，通知了也不補，讓不少旅客還得出門去買，超級無言。

No.6 潮濕到房間發霉

有些民宿位在山上或海邊，難免潮濕。但日前就有網友抱怨，入住阿里山遊樂園區的民宿，進到房間就傻眼，因為房間都是霉味，不只牆壁漏水、壁紙發霉，木頭地板水氣也超重，反映了以後，業者也說是氣溫比較低才會有這種感覺，讓這名網友覺得踩到地雷！

示意圖／unsplash
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No.5 訂房和現場房型不同

訂房網站上總是會放滿美到浮誇的房間照片，吸引旅客前往。但有不少網友分享，每次滿懷期待到現場，一開門卻發現這不是自己想要的「某某房型」或根本是「照騙」，但跟業者反映，得到的答案也是沒有別的房間可以更換，只能「不爽不要住」。

No.4 灰塵滿地髒到不行

雖然住外面不比家裡，但起碼基本的清潔程度還是要有吧！在飯店昏黃的燈光下，沙發跟床看起來都很舒服，但床上到底有沒有灰塵，過敏族一躺上去就知道！更離譜的是，還有的飯店灰塵髒到肉眼可見，叫人怎麼安心好好睡覺啊！

示意圖／unsplash
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No.3 蟑螂、昆蟲到處飛

一家人出去旅行，包棟的民宿時大家的首選。不過卻有網友發現，這種民宿的環境衛生很容易成為地雷。不但有蟑螂、螞蟻、蜘蛛，甚至在民宿的室外空間，草叢花園裡，還會有各式各樣昆蟲、青蛙的屍體，超級噁心，想不尖叫也難。

No.2 裝了監視器隨時監控

每天有這麼多陌生旅客來來去去，不少民宿業者都會裝監視攝影機，避免有奧客破壞環境，或是有宵小偷竊。不過透過監視攝影機時時刻刻監控就有點離譜了。

日前在PTT上就有網友分享，曾碰過民宿主人總是「精準」提醒房客要記得關燈、倒垃圾，還會貼心的提到，因為大家都出門了，所以就先把房間冷氣關閉。離譜的行徑讓網友相當不舒服，覺得自己根本是被監視了！雖然奧客的不良習慣，確實讓人很頭痛，但對客人不信任到一直提醒，就有點誇張了吧。

No.1 房間不乾淨撞鬼了

通常在各旅遊討論區或社團，如果有網友分享自己旅行時住到「不乾淨」的民宿，就會立刻引起討論，因為真的不會有人想住到這種房間！

訂房網站上只會提供舒適的房間照片，但沒有特別查詢，根本不會知道這民宿曾發生過什麼事。比起設備太爛、環境髒亂，撞鬼事實上才是最無奈又難以解決的！就有網友分享自己曾遇過穿日本古裝的女子從衣櫃出現，或是小孩的玩具一直掉到床底下，去撿的時候才發現床底下有位小女孩...這些經驗已經不是毀掉旅程了，根本對人生造成陰影了吧...

示意圖／unsplash
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月08日至2019年07月07日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『住民宿最討厭的經驗』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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