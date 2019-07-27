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木柵動物園新熱帶雨林館 穿山甲造型超吸睛

2019-07-27 12:00ShareLife分享生活

今年暑假台北市立動物園最夯話題，就是新建的「熱帶雨林室內館（穿山甲館）」，外觀是穿山甲造型的建築，裡面有超多亮點！

台北市立動物園
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新落成的「熱帶雨林室內館新建工程」，造價近3.9億元，基地面積約1.5公頃，包含6個戶外展示區和1室內館舍，高出地面24公尺的熱帶雨林室內館，是以臺灣穿山甲意象來設計建物外觀，民眾開車行經高速公路木柵路段，遠遠便能看見似乎有一隻巨型穿山甲盤踞在園區內。

台北市立動物園
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「熱帶雨林室內館（穿山甲館）」中層的夜行動物區，再由地下層的象魚池，逐漸向上繞行通往樹冠層，民眾隨機就會觀察到不同棲位的各種動、植物。例如，地下層的水底隧道可以欣賞象魚、黑帝王魟、紅銀板等亞馬遜河大型魚類悠游於眼前，隧道另一側則展示屬於底棲性的中美洲慈鯛科魚類。熱帶喬木間，不經意會發現好奇的棉頭狷猴、或行動緩慢的二指樹獺，天氣好時，在步道上甚至有機會遇到優雅散步的大寶冠鳥或是青鸞喔！

台北市立動物園
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「熱帶雨林室內館（穿山甲館）」的「尾部」，是另一個獨立的網籠，透過二樓室內賞鳥牆的設計概念，讓紅藍吸蜜鸚鵡、維多利亞冠鴿可以安心於棲木上休息或進食，或是自在地進出巢箱。一旁還有保育員精心打造的五星級「箭毒蛙房」，透過玻璃櫥窗就能觀察箭毒蛙的生活史。

台北市立動物園
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「亮點」實在太多，趁著暑期假間規劃一趟動物園之旅，相信走進「熱帶雨林室內館（穿山甲館）」，一定能為大家帶來嶄新的體驗。

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動物園步道賞鳥

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