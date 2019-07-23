親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

香港元朗襲擊事件：為何「擁抱祖國」如此痛苦？

正妹碩士生外貌神似林依晨 特殊擇偶條件連續打趴60人

七夕情人節必備！全台7處浪漫拍照打卡點總整理

2019-07-23 18:51聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

深澳鐵道自行車浪漫指數爆表的愛心隧道。圖／新北市觀旅局提供
深澳鐵道自行車浪漫指數爆表的愛心隧道。圖／新北市觀旅局提供
分享
今年七夕情人節即將在8月7日到來，還沒想好要去哪裡玩嗎？本報整理出全台各地舉行七夕情人節活動，有燈光秀也有愛心隧道，還有必看的高空煙火秀，不如就趁此機會告白，或是帶另一半度過浪漫日吧！

1.台北信義區蓋亞漂浮地球

英國藝術家Luke Jerram設計的蓋亞星球登陸台北信義區，由NASA授權真實地球180萬分之1的漂浮地球，只要站在定點上就可以體驗阿姆斯壯站上月球遙望地球的震撼感，預計展出時間為7月21日到8月18日。另有超級鯊魚、南極冰層、河中巨怪等25個硬派奇景，可和另一半一同拍美照留念。

「蓋亞」（Gaia）登陸台北市信義區，預計從7月21日展到8月18日為止。圖／摘...
「蓋亞」（Gaia）登陸台北市信義區，預計從7月21日展到8月18日為止。圖／摘自Discovery頻道粉絲團
分享

2.台北公館觀音山蓄水池

自來水園區內有座台北最古老蓄水池，這座「地下水宮殿」已經有超過100年的歷史，新古典主義建築特色，讓這座蓄水池更添神祕氣息，而且在裡頭冬暖夏涼，情侶不僅可以一起來此探險，還有避暑效果。若想要前往參觀，開放前半小時先領號碼牌預約購票，進場時會有專業人員全程導覽解說。

台北公館觀音山蓄水池是超過百年歷史的秘境，適合情侶前往探險。圖／台北自來水事業處...
台北公館觀音山蓄水池是超過百年歷史的秘境，適合情侶前往探險。圖／台北自來水事業處提供
分享

3.台北雙溪上林荷花田

夏季正是荷花盛開時期，新北市雙溪上林荷花田今年特別在睡蓮區上方布置球狀燈光，荷葉緊貼水面，荷花挺立距離水面不到30公分，而夜晚在燈光的點綴之下，水面折射光線，看起來別又一番美感，相當適合來此幫女友拍美照留念，活動至七夕情人節為止。另7月28日下午3點半有表演活動，提供遊客欣賞。

雙溪上林荷花田的荷花裝置球狀燈光，使得夜晚蓮花看起來別有一番風味。圖／新北市政府...
雙溪上林荷花田的荷花裝置球狀燈光，使得夜晚蓮花看起來別有一番風味。圖／新北市政府提供
分享

4.新北瑞芳深澳鐵道自行車

深澳鐵道自行車從7到9月增加夜間營運，為了迎接七夕情人節到來，特別在沿線裝上「愛」字母光雕及夜光花海，還有山谷段的星光隧道，當行駛到盡頭時，還可以看到粉紅色愛心形狀圖樣，浪漫指數破表。

深澳鐵道自行車迎接七夕情人節到來，增加情人節相關光雕，營造出浪漫的過節氣氛。圖／...
深澳鐵道自行車迎接七夕情人節到來，增加情人節相關光雕，營造出浪漫的過節氣氛。圖／新北市觀旅局提供
分享
盡頭為粉紅愛心形狀的星空隧道。圖／新北市觀旅局提供
盡頭為粉紅愛心形狀的星空隧道。圖／新北市觀旅局提供
分享

5.台北大稻埕情人節煙火秀

今年大稻埕情人節活動期間為8月3日到4日在延平河濱公園舉行，8月3日當晚會有煙火秀，今年至少有360秒，現場還有萬人一起唱情歌活動，邀請歌手接力演唱，可在此觀賞煙火，還能聽音樂享用美食度過美麗夜晚。

大稻埕情人節活動煙火秀預計有360秒以上。圖／北市觀傳局提供
大稻埕情人節活動煙火秀預計有360秒以上。圖／北市觀傳局提供
分享

6.彰化七夕鵲橋、八卦山天空步道

彰化市公所舉行的「幸福鵲橋」活動，已正式點燈，燈飾從天空步道1號到7號出入口用幸福成家的故事串聯，原本開放時間為晚上7點到9點，但因為民眾反應熱烈，便提早點燈延長熄燈時間，從早上6點半到晚上10點，公所預計8月初熄燈。

八卦山天空步道被打造成幸福鵲橋。圖／彰化市公所提供
八卦山天空步道被打造成幸福鵲橋。圖／彰化市公所提供
分享
天空步道經過光雕設計後在夜晚閃閃發光。圖／彰化市公所提供
天空步道經過光雕設計後在夜晚閃閃發光。圖／彰化市公所提供
分享

7.高雄義大K歌摩天輪

如果想和另一半有難忘約會，高空K歌也許是不錯的選擇，義大推出K歌摩天輪，可以在高空上唱歌邊欣賞高屏溪、斜張橋等美景，每人歡唱費周一到五300元起、周六日或例假日則是每人400元起。

高雄義大推出K歌摩天輪，可以一邊唱歌一邊欣賞高空美景。圖／義大世界提供
高雄義大推出K歌摩天輪，可以一邊唱歌一邊欣賞高空美景。圖／義大世界提供
分享

情人節七夕煙火秀步道大稻埕
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

最佳自行車旅遊城市出爐！台北以Youbike拿第17名 比溫哥華、漢堡還前面

2019-07-21 08:37

七夕倒數計時！「大稻埕情人節」活動特輯

2019-07-18 10:01

免費看「亂打秀」！3場韓國音樂秀搬來台北　2100張門票2小時被搶光

2019-07-17 10:23

1.8萬坪金黃花海！桃園「向日葵園」免費參觀超佛心，花期到10月衝一波

2019-07-16 21:10

影／太興飛瀑媲美九寨溝 缺廁所遊客內急煞風景

2019-07-16 19:00

北市動物園3D穿山甲館驚豔 親近動物雨林

2019-07-14 15:00

「嗶一下」就能搭太平山蹦蹦車！全台12座遊樂園開放悠遊卡、一卡通

2019-07-13 10:50

東亞最高！玉山氣象站 守護台灣76年

2019-07-08 23:39

網友最愛約會地點　前兩名絕對經典不敗！

2019-07-08 14:01

8.8公尺攀爬塔、太空人訓練儀！北市5座「兒童遊戲場」玩到瘋又免費

2019-07-06 15:26

穿泳裝、比基尼怎樣拍照有眉角！從取景、POSE、款式一次掌握不踩雷

2019-07-05 22:00

玩水就趁現在！大台北地區5大戲水天堂總整理 5秒極速水滑梯好刺激

2019-07-04 16:17

爸媽看過來！全球5間「玩具主題飯店」 讓小孩乖乖玩

2019-07-04 14:00

市集迷有福了！新型態藝術市集綠美丘7月5日台中登場

2019-07-04 12:01

柯南彩繪牆必打卡！《名偵探柯南：紺青之拳》粉絲必訪新加坡景點大公開

2019-07-04 11:27

拍仙照就趁現在！武陵農場繡球花大爆發 花期只到7月底

2019-07-02 17:55

愈夜愈好拍！鹿港小鎮上千盞燈籠高掛 展期延到7月14日

2019-07-02 17:13

親子無料天堂來了！全台６大共融式遊樂場懶人包 小孩玩到不想回家

2019-07-02 16:23

山友注意！台灣登山申請整合服務網 單一入口網上線了

2019-07-01 14:20

2公尺「反應過激的貓」6/29歡樂過暑假主題餐廳特展拍不完

2019-06-30 09:00

山不可怕！ 詹偉雄 只想往山裡走的生命力

2019-06-28 10:08

【2020最新請假旅遊攻略】 請假請得妙，台日爽爽玩！

2019-06-28 09:00

長榮罷工打亂出國旅程！旅客必知的「5項旅行社應變政策」

2019-06-20 20:24

嗶悠遊卡享半價！ 劍湖山暑假門票499一票暢玩水陸

2019-06-20 17:02

長榮罷工打亂行程！易遊網：轉團旅客「補償500～1000元」

2019-06-20 16:36

長榮「突襲罷工」！旅行社急提醒：航班正式取消前 團員還是要集合

2019-06-20 15:35

199元暢玩兒童新樂園、天文館、科教館 「三館聯合護照」6月22日限量開賣

2019-06-19 14:12

星巴克行李箱超惹眼！「2019 咖啡旅程特展」下月盛大展開，展覽限定商品搶先看

2019-06-18 17:42

睽違6年 太魯閣九曲洞步道24日試開放

2019-06-18 10:32

永康街Gucci藝術牆換新裝 趁著好天氣打卡拍美照

2019-06-16 18:10

2019台東熱氣球嘉年華 4大亮點搶先揭露！　除了看熱氣球還可躺馬路賞星空

2019-06-14 16:30

登上台北最高天空漫步雲端！台北101戶外101樓首度對外開放

2019-06-13 16:17

超萌「米奇彩繪列車」回歸！6/21起快閃高捷2個月　米奇主題展區＋米奇小禮別錯過

2019-06-13 14:42

愛吃愛玩！台灣人「新」的６個旅遊習慣

2019-06-10 09:00

端午連假首日開幕！宜蘭人氣景點「斑比山丘」地址曝光

2019-06-06 20:15

端午連假相揪出遊！「五大樂園」祭優惠

2019-06-05 17:48

網瘋台灣旅遊賓果連連樂　地理老師驚呼：花蓮千萬母湯這樣玩呀！

2019-05-31 16:09

環礁美如指環… 東沙觀光喊卡 可能避掉一場生態浩劫

2019-05-30 10:50

影／拍到了！龜山島活火山證據 海底溫泉陰陽海大噴發

2019-05-29 09:46
看更多

熱門文章

丹娜絲恐成「穿心颱」？一張圖看各國預測路徑

2019-07-16 11:20

挺出你的「鮪魚肚」 六福水樂園「鮪魚日」入園只要199

2019-07-16 14:43

全台最美高架橋！開在海上的「金崙大橋」滿滿療癒感　等不及來場公路自駕遊

2019-07-15 19:03

限時一小時 高鐵推快閃半價優惠

2019-07-16 15:00

影／雨彈來襲北市多處積淹水 小巨蛋周邊水淹小腿肚

2019-07-22 16:31

南投最大投資！埔里赤崁頂遊樂區開發案 獲交通部核准

2019-07-18 19:20

台北車站 翻牌式時刻表年底退役

2019-07-19 10:40

「請自備塔位，簽好與妻訣別書」 海委會颱風示警文挨轟

2019-07-17 11:18

網瘋傳公文寫桃竹苗大優惠 六福水樂園證實「係金ㄟ」

2019-07-16 18:00

7米飄浮地球「蓋亞」首度現身台北信義區 絕美閃耀地球拍照點在這裡！

2019-07-17 13:04

夢幻童話風！南投新景點「海盜村」異國造景＋3D彩繪牆　還有大船開上岸

2019-07-14 16:50

暑假來去宜蘭登山健行！宜蘭消暑健行5大主題路線

2019-07-20 10:00

高鐵推出半價快閃優惠 TGo會員獨享7/22起限時限量搶購

2019-07-22 13:03

七夕倒數計時！「大稻埕情人節」活動特輯

2019-07-18 10:01

台東最美路邊攤！ 「玩冰箱」溫柔呈上五星級早午餐 感受食物最純粹溫度

2019-07-18 16:54

影／高雄豪雨 水沖大寮淹三民

2019-07-19 17:36

IKEA「絕版品出清」又來了！千項商品5折起　推車、衣櫥、寵物用品全都有

2019-07-17 13:40

台中打卡新秘境！絕美「天空之鏡」餐廳超夢幻　漫步雲端＋吹涼風舒壓聖地

2019-07-08 13:59

1.8萬坪金黃花海！桃園「向日葵園」免費參觀超佛心，花期到10月衝一波

2019-07-16 21:10

「絲瓜長廊」仙氣爆棚、200公分向日葵園！ 夏天衝桃園，還能體驗大王蓮水上漂

2019-07-17 17:17

影／首發公車載好載滿 聰明玩太平山日衝兩景點省門票

2019-07-16 09:42

免費玩遊樂設施！淡水漁人碼頭新設3樓高滑水道

2019-07-23 16:52

美得陶醉！ 花蓮IG爆紅新景點「山度空間」 乘透明漂浮水晶球 俯瞰太平洋無敵海景超夢幻

2019-07-17 16:58

此生必去！台東大學圖書館獲2019年全球卓越建設獎首獎

2019-07-18 14:00

上帝部落、少女的故鄉！全台８處「原住民部落」特色旅遊行程

2019-07-16 11:33

登忘憂谷俯瞰金黃花毯！台東「2019太麻里金針花季」7/27登場

2019-07-22 17:33

丹娜絲颱風恐生成？ 周三起變天有雨到周末

2019-07-14 11:20

萬一掉下來就300萬不見了 宜縣府防颱速拆飛天火車

2019-07-17 17:20

車迷朝聖景點！ 全台首家、世界獨一無二的「TAXI Museum 計程車博物館」在宜蘭

2019-07-19 13:21

竹東第二座特色兒童公園8月即將開放 附近居民期盼不已

2019-07-19 08:37

影／太興飛瀑媲美九寨溝 缺廁所遊客內急煞風景

2019-07-16 19:00

暑假人氣特展！ 全台２６個超好拍「主題特展&限定店」 網美網帥必打卡懶人包

2019-07-15 22:55

台中最美秘境！穿越后里八號隧道，一秒走進「神隱少女」奇幻場景　

2019-07-10 00:25

影╱新天堂樂園新設滑水道 500元玩到底

2019-07-17 22:00

超低水溫14度野溪！宜蘭「東岳湧泉」清涼消暑免費玩水好去處

2019-07-12 17:30

台版萬里長城「鼻頭角步道」登高啖海味

2019-07-20 12:00

彭啟明用一張圖 看今明兩天雨怎麼下

2019-07-19 14:30

親子無料天堂來了！全台６大共融式遊樂場懶人包 小孩玩到不想回家

2019-07-02 16:23

將稻浪盡收眼底！台東池上「大觀亭」享受大自然的美學饗宴

2019-07-15 09:00

北市動物園3D穿山甲館驚豔 親近動物雨林

2019-07-14 15:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top