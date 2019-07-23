七夕情人節必備！全台7處浪漫拍照打卡點總整理

2019-07-23 18:51 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



深澳鐵道自行車浪漫指數爆表的愛心隧道。圖／新北市觀旅局提供 分享 facebook 今年七夕情人節即將在8月7日到來，還沒想好要去哪裡玩嗎？本報整理出全台各地舉行七夕情人節活動，有燈光秀也有愛心隧道，還有必看的高空煙火秀，不如就趁此機會告白，或是帶另一半度過浪漫日吧！

1.台北信義區蓋亞漂浮地球

英國藝術家Luke Jerram設計的蓋亞星球登陸台北信義區，由NASA授權真實地球180萬分之1的漂浮地球，只要站在定點上就可以體驗阿姆斯壯站上月球遙望地球的震撼感，預計展出時間為7月21日到8月18日。另有超級鯊魚、南極冰層、河中巨怪等25個硬派奇景，可和另一半一同拍美照留念。

「蓋亞」（Gaia）登陸台北市信義區，預計從7月21日展到8月18日為止。圖／摘自Discovery頻道粉絲團 分享 facebook

2.台北公館觀音山蓄水池

自來水園區內有座台北最古老蓄水池，這座「地下水宮殿」已經有超過100年的歷史，新古典主義建築特色，讓這座蓄水池更添神祕氣息，而且在裡頭冬暖夏涼，情侶不僅可以一起來此探險，還有避暑效果。若想要前往參觀，開放前半小時先領號碼牌預約購票，進場時會有專業人員全程導覽解說。

台北公館觀音山蓄水池是超過百年歷史的秘境，適合情侶前往探險。圖／台北自來水事業處提供 分享 facebook

3.台北雙溪上林荷花田

夏季正是荷花盛開時期，新北市雙溪上林荷花田今年特別在睡蓮區上方布置球狀燈光，荷葉緊貼水面，荷花挺立距離水面不到30公分，而夜晚在燈光的點綴之下，水面折射光線，看起來別又一番美感，相當適合來此幫女友拍美照留念，活動至七夕情人節為止。另7月28日下午3點半有表演活動，提供遊客欣賞。

雙溪上林荷花田的荷花裝置球狀燈光，使得夜晚蓮花看起來別有一番風味。圖／新北市政府提供 分享 facebook

4.新北瑞芳深澳鐵道自行車

深澳鐵道自行車從7到9月增加夜間營運，為了迎接七夕情人節到來，特別在沿線裝上「愛」字母光雕及夜光花海，還有山谷段的星光隧道，當行駛到盡頭時，還可以看到粉紅色愛心形狀圖樣，浪漫指數破表。

深澳鐵道自行車迎接七夕情人節到來，增加情人節相關光雕，營造出浪漫的過節氣氛。圖／新北市觀旅局提供 分享 facebook 盡頭為粉紅愛心形狀的星空隧道。圖／新北市觀旅局提供 分享 facebook

5.台北大稻埕情人節煙火秀

今年大稻埕情人節活動期間為8月3日到4日在延平河濱公園舉行，8月3日當晚會有煙火秀，今年至少有360秒，現場還有萬人一起唱情歌活動，邀請歌手接力演唱，可在此觀賞煙火，還能聽音樂享用美食度過美麗夜晚。

大稻埕情人節活動煙火秀預計有360秒以上。圖／北市觀傳局提供 分享 facebook

6.彰化七夕鵲橋、八卦山天空步道

彰化市公所舉行的「幸福鵲橋」活動，已正式點燈，燈飾從天空步道1號到7號出入口用幸福成家的故事串聯，原本開放時間為晚上7點到9點，但因為民眾反應熱烈，便提早點燈延長熄燈時間，從早上6點半到晚上10點，公所預計8月初熄燈。

八卦山天空步道被打造成幸福鵲橋。圖／彰化市公所提供 分享 facebook 天空步道經過光雕設計後在夜晚閃閃發光。圖／彰化市公所提供 分享 facebook

7.高雄義大K歌摩天輪