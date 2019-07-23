七夕情人節必備！全台7處浪漫拍照打卡點總整理
今年七夕情人節即將在8月7日到來，還沒想好要去哪裡玩嗎？本報整理出全台各地舉行七夕情人節活動，有燈光秀也有愛心隧道，還有必看的高空煙火秀，不如就趁此機會告白，或是帶另一半度過浪漫日吧！
1.台北信義區蓋亞漂浮地球
英國藝術家Luke Jerram設計的蓋亞星球登陸台北信義區，由NASA授權真實地球180萬分之1的漂浮地球，只要站在定點上就可以體驗阿姆斯壯站上月球遙望地球的震撼感，預計展出時間為7月21日到8月18日。另有超級鯊魚、南極冰層、河中巨怪等25個硬派奇景，可和另一半一同拍美照留念。
2.台北公館觀音山蓄水池
自來水園區內有座台北最古老蓄水池，這座「地下水宮殿」已經有超過100年的歷史，新古典主義建築特色，讓這座蓄水池更添神祕氣息，而且在裡頭冬暖夏涼，情侶不僅可以一起來此探險，還有避暑效果。若想要前往參觀，開放前半小時先領號碼牌預約購票，進場時會有專業人員全程導覽解說。
3.台北雙溪上林荷花田
夏季正是荷花盛開時期，新北市雙溪上林荷花田今年特別在睡蓮區上方布置球狀燈光，荷葉緊貼水面，荷花挺立距離水面不到30公分，而夜晚在燈光的點綴之下，水面折射光線，看起來別又一番美感，相當適合來此幫女友拍美照留念，活動至七夕情人節為止。另7月28日下午3點半有表演活動，提供遊客欣賞。
4.新北瑞芳深澳鐵道自行車
深澳鐵道自行車從7到9月增加夜間營運，為了迎接七夕情人節到來，特別在沿線裝上「愛」字母光雕及夜光花海，還有山谷段的星光隧道，當行駛到盡頭時，還可以看到粉紅色愛心形狀圖樣，浪漫指數破表。
5.台北大稻埕情人節煙火秀
今年大稻埕情人節活動期間為8月3日到4日在延平河濱公園舉行，8月3日當晚會有煙火秀，今年至少有360秒，現場還有萬人一起唱情歌活動，邀請歌手接力演唱，可在此觀賞煙火，還能聽音樂享用美食度過美麗夜晚。
6.彰化七夕鵲橋、八卦山天空步道
彰化市公所舉行的「幸福鵲橋」活動，已正式點燈，燈飾從天空步道1號到7號出入口用幸福成家的故事串聯，原本開放時間為晚上7點到9點，但因為民眾反應熱烈，便提早點燈延長熄燈時間，從早上6點半到晚上10點，公所預計8月初熄燈。
7.高雄義大K歌摩天輪
如果想和另一半有難忘約會，高空K歌也許是不錯的選擇，義大推出K歌摩天輪，可以在高空上唱歌邊欣賞高屏溪、斜張橋等美景，每人歡唱費周一到五300元起、周六日或例假日則是每人400元起。
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