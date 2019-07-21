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最佳自行車旅遊城市出爐！台北以Youbike拿第17名 比溫哥華、漢堡還前面

2019-07-21 08:37聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

近年來騎腳踏車已成風潮，尤其加上環保意識抬頭，更是使得全球各大城市積極打造方便以自行車遊覽城市的相關設施。根據哥本哈根索引（Copenhagenize Index）指出，全世界115個城市中，最友善自行車城市為哥本哈根，其次是荷蘭阿姆斯特丹，而台北YouBike拿下第17名，也是首次進入前20名榜單。

台北YouBike系統入選為最友善自行車旅遊城市的第17名。圖／本報系資料照
台北YouBike系統入選為最友善自行車旅遊城市的第17名。圖／本報系資料照
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哥本哈根索引（Copenhagenize Index）是份針對全球115個城市進行的評比，項目包含自行車設施、自行車分享系統、安全性、性別平等等，以分數總和選出最友善自行車旅遊城市。第一名由丹麥哥本哈根奪得，因自行車系統完善，而且有62%的居民以自行車通勤，獲得最高分。

第二名為相當愛好以自行車為交通工具的荷蘭阿姆斯特丹，其系統便利性與哥本哈根不相上下，而且計畫在2025年前減少1.1萬輛車子，並將空出來的空間，種植樹木及建設成人行道。第三名為同在荷蘭的烏特勒支。

亞洲各大城市中，僅東京日本上榜，位居第16名，評論提到，儘管東京是世界上最好的自行車城市之一，但可發現騎乘自行車的民眾，多半視自行車為短程路途間的接駁工具，而未出現以自行車跨越不同城市間情況，歸因為缺乏自行車道的緣故。

緊追在日本東京之後的就是台灣台北，台灣長期以來是自行車製造業的中心，有自行車王國稱號，但即便有如此豐富的相關專業知識，卻直至近10年來才發展出Youbike共享計畫及相關基礎建設，加上在連結不同大眾運輸工具有折扣，以及老人可免費租用等，大幅增加使用度。此外，2019年底前台北市中心將增加3倍自行車道，因而使得台北今年在眾多國家中脫穎而出，初次進入前20名榜單，就拿下第17名，在加拿大蒙特婁、溫哥華以及德國漢堡前面。

最友善自行車旅遊城市排名如下：（前20名）

1.哥本哈根，丹麥

2.阿姆斯特丹，荷蘭

3.烏特勒支，荷蘭

4.安特衛普，比利時

5.史特拉斯堡，法國

6.波爾多，法國

7.奧斯陸，挪威

8.巴黎，法國

9.維也納，奧地利

10.赫爾辛基，芬蘭

11.布萊梅，德國

12.波哥大，哥倫比亞

13.巴塞隆納，西班牙

14.盧布爾雅那，斯洛維尼亞

15.柏林，德國

16.東京，日本

17.台北，台灣

18.蒙特婁、溫哥華，加拿大

20.漢堡，德國

德國東京法國漢堡加拿大

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