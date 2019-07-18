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七夕倒數計時！「大稻埕情人節」活動特輯

2019-07-18 10:01ReadyGo出發前

編輯：Shin@ReadyGo

2019七夕情人節倒數計時囉！還沒想好要去哪裡度過這個美好的節日的你，不要再想了，快來大稻埕～有老街、有煙火，還有茄子蛋唱給你聽！不只如此，為了讓民眾能充分感受到七夕情人節，牛郎織女來相會的浪漫氣氛，當地的商圈、場館及產業已經悄悄推出一系列情人節限定活動讓民眾逛得盡興，過完2019七夕還沒來過大稻埕就太落伍啦！

圖/觀光傳播局
圖/觀光傳播局
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活動介紹

絢爛的煙火，浪漫的相擁，不再是情人專屬擁有！今年的大稻埕情人節以「萬人一起唱情歌」為主軸，讓大家在這個浪漫的節日裡，有伴的、沒伴的都能夠無病呻吟，有情抒情。

圖/IG@k.199220
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金曲新人樂團茄子蛋、鹹豬肉樂團、HotShock、Boxing、黃品源、潘越雲、黃宇寒等歌手樂團接力演唱經典情歌，讓情人節的煙火秀不只在星空中綻放，更讓有情人的心頭小鹿亂撞～

圖/觀光傳播局
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為了響應情人節的浪漫氛圍，大稻埕在地商圈、場館及產業聯手推出一系列情人主題體驗活動，7月6日起到8月4日期間到指定店家消費滿額即送限量情人布書籤，大稻埕台灣新文化運動館則將推出打卡送好禮活動，觀傳局更與KKday合作於7月推出「2019大稻埕情人節專屬遊程」，結合手作體驗、城市走讀，帶你暢玩大稻埕！。

更多詳情： 2019大稻埕情人節官網

圖/觀光傳播局
圖/觀光傳播局
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活動資訊

活動名稱：2019大稻埕情人節

活動日期：2019 年 8 月 3 日～2019年 8 月 4 日

活動地點：臺北市大同區臺北延平河濱公園 （淡水河3 號至 5 號水門）

主辦單位：觀光傳播局

藝人介紹：黃品源、潘越雲、茄子蛋、黃宇寒、鹹豬肉樂團、HotShock、Boxing、美秀集團、觔斗雲樂團、DJ Theory

熱門打卡景點

來到大稻埕，不妨到周邊走走，踩踏台北保留最完整的老街區。大稻埕於18世紀末淡水港開放後逐漸成為商貿繁榮、人文薈萃之地，雖然大稻埕因歷史的演進而繁榮盛況不再，但至今仍集結許多出口商從事貿易。華麗的巴洛克式建築、傳統的閩南平房、明亮的紅磚洋樓，以及翻新的重建老屋，乘載著豐富的歷史，記錄著先民的足跡。

大稻埕碼頭

大稻埕原本是平埔族的居住地，後來艋舺地區的同安人發生激烈的械鬥，使得他們大規模的移居到大稻埕定居。淡水港開放後，大稻埕碼頭因位在淡水河畔，成為台北城最繁華的物資集散中心，外商洋行紛紛到此開設商號，大稻埕碼頭成為盛極一時的繁華之地。現在的大稻埕碼頭的功能消失後，便轉型為民眾休閒的去處，沿岸闢建了自行車道，也設立了河岸特區，現在更有貨櫃市集讓民眾不僅能欣賞河岸風景，更能夠逛街、享用美食。

看那夏日炙熱的陽光照射在河面上，閃耀著粼粼波光，就好像無數的星星在閃閃發光！

圖/IG@54._.55
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迪化老街

迪化街是大稻埕商圈最重要的市街，全長約800公尺，老街上大部分的建築都經過刻意的留存、維護，因此目前是台灣保留最完整的老街。在大稻埕的全盛時期，整個大台北地區的發展幾乎等於大稻埕商圈的發展，而大稻埕商權的發展也幾乎等於迪化街的發展，由此想見當時迪化大街上熙來攘往的盛況。不管是想一睹大稻埕往日的風光，還是想體驗古風的旅程，迪化街都是第一選擇，來到這裡，吹著海風，聞著中藥草味，感受先民的感受。

圖/IG@m.si17
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屈臣氏大藥房

來到屈臣氏大藥房，絕對不要以為是我們熟知的藥妝店屈臣氏，他是一名台中商人李啟俊在1928（一說1917）年興建的屈臣氏大樓，在當時是非常重要的地標，當時以批發進口西藥為主，是全台首座西藥房。他曾經遭受祝融，浴火重生後的屈臣氏大樓被後人改建為現代主義風格的建築，一樓是書店，可以採買明信片、書籤等文創商品，二樓則是一間以英式設計為主要風格的紅茶店，喜歡喝茶的朋友不妨也來這品茗一番吧！

圖/IG@kenny81126
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台北霞海城隍廟

台北最有名的月老廟除了萬華龍山寺外，莫過於位在大稻埕的霞海城隍廟了，不像一般的寺廟，霞海城隍廟僅占地46坪，是個名副其實的小廟，但卻是大稻埕一代極重要的民間信仰中心，與法主真君廟、慈聖宮媽祖廟合稱「大稻埕三大廟」，他同時也是台灣國家級的三級古蹟。七夕情人節近在眼前，還沒有伴侶的大朋友、小朋友有機會一定要來造訪，求幸福姻緣，更求平安順遂喔！

圖/IG@startsfrom0905
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永樂布業

永樂布業，現為永樂市場，布料在過去是大稻埕最主要的貿易商品之一，當時日本的商人將日本印花的布料大量的輸入台灣，其將此地當作布料進口的批發中心。光復以後，日本商人離開台灣，加上政府的鼓勵及廠商的研發，這裡變成全台灣最大的布料批發零售中心。這裡的布料樣式精美，質感精緻，一旁的巷弄裡各種衣物周邊配件，如蕾絲、繡花等皆一應俱全，因此至今仍吸引許多服裝設計師及表演創作者來此尋寶。

圖/IG@liz9.18
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保安別肆

保安別肆是老屋翻新的成功例子，前身是順天外科醫院，現在則是一間咖啡廳。他完整的保留了外牆的醫院招牌字樣，以及老屋的整體架構，在富有古風的建築裡增添了現代化的風采。在整體空間的設計上，設計師保留了當時的空間特色，不會讓人有過於商業化之感，反而會讓人彷彿置身文藝展場，不自覺想要放慢步調。

圖/IG@waxiwanchingla
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延伸閱讀>>【 台北懶人包 】週末出門逛逛的好選擇！特搜3間大稻埕迪化街特色店家

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大稻埕情人節老街

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