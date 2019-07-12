親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

不配合就是妨害公務？談嗆警「脫褲給你含」遭送辦爭議

郭台銘會脫黨參選嗎？ 近8成網友看法一面倒

玩水啦！台北河岸童樂會開放報名 7/13準時戲水

2019-07-12 14:03ShareLife分享生活

小朋友最愛的「2019台北河岸童樂會-熊讚水樂園」7月13日到21日在大佳河濱公園舉行，市政府將在7/4和7/10開放兩階段報名。

（圖／台北市政府觀傳局）
（圖／台北市政府觀傳局）
分享

2019台北河岸童樂會再次以「熊讚水樂園」為主題進行規劃，親水娛樂活動平日規劃3場，假日安排4場，每場各400個名額，7月4日上午9時起開放的第1階段網路報名每場200名，7月10日上午9時起再開放的第2階段網路報名每場100名，每場另外保留100名供現場報名。

此次特別自國外引進國內首見的陸地「極限衝浪」，還規劃「攀爬101大樓」、彩虹水滑梯、風火輪、蹺蹺板、手划船等多項遊樂設施。另外設計「熊讚大冒險」趣味競賽，小朋友只要闖過6個關卡就可獲得限量的水槍玩具或紀念貼紙。

（圖／台北市政府觀傳局）
（圖／台北市政府觀傳局）
分享

除了水上活動外，也有幸運草球池、推推車、趣味闖關等不用事先報名的活動，每日下午並安排3到4場藝文表演。

（圖／台北市政府觀傳局）
（圖／台北市政府觀傳局）
分享

想要體驗「極限衝浪」的民眾必須在網路報名時勾選是否參加這個項目，第1階段網路報名開放25名勾選，第2階段網路報名開放15名勾選，活動現場不受理這個項目的報名。網路報名「極限衝浪」成功的民眾必須在規定時間內完成報到，否則失去優先體驗的權利。

（圖／台北市政府觀傳局）
（圖／台北市政府觀傳局）
分享

台北市政府觀光傳播局提醒有意報名的民眾，年滿6歲才可報名親水娛樂活動，1次可最多報名4名，但每人限報名1場，陪同的家長如果不使用親水遊樂設施，不須上網或現場報名。

相關活動內容及報名資訊，民眾可上「台北旅遊網」，再點選「2019台北河岸童樂會-熊讚水樂園」查詢。


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光公園水上活動

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

網友最愛約會地點　前兩名絕對經典不敗！

2019-07-08 14:01

8.8公尺攀爬塔、太空人訓練儀！北市5座「兒童遊戲場」玩到瘋又免費

2019-07-06 15:26

穿泳裝、比基尼怎樣拍照有眉角！從取景、POSE、款式一次掌握不踩雷

2019-07-05 22:00

玩水就趁現在！大台北地區5大戲水天堂總整理 5秒極速水滑梯好刺激

2019-07-04 16:17

爸媽看過來！全球5間「玩具主題飯店」 讓小孩乖乖玩

2019-07-04 14:00

市集迷有福了！新型態藝術市集綠美丘7月5日台中登場

2019-07-04 12:01

柯南彩繪牆必打卡！《名偵探柯南：紺青之拳》粉絲必訪新加坡景點大公開

2019-07-04 11:27

拍仙照就趁現在！武陵農場繡球花大爆發 花期只到7月底

2019-07-02 17:55

愈夜愈好拍！鹿港小鎮上千盞燈籠高掛 展期延到7月14日

2019-07-02 17:13

親子無料天堂來了！全台６大共融式遊樂場懶人包 小孩玩到不想回家

2019-07-02 16:23

山友注意！台灣登山申請整合服務網 單一入口網上線了

2019-07-01 14:20

2公尺「反應過激的貓」6/29歡樂過暑假主題餐廳特展拍不完

2019-06-30 09:00

山不可怕！ 詹偉雄 只想往山裡走的生命力

2019-06-28 10:08

【2020最新請假旅遊攻略】 請假請得妙，台日爽爽玩！

2019-06-28 09:00

長榮罷工打亂出國旅程！旅客必知的「5項旅行社應變政策」

2019-06-20 20:24

嗶悠遊卡享半價！ 劍湖山暑假門票499一票暢玩水陸

2019-06-20 17:02

長榮罷工打亂行程！易遊網：轉團旅客「補償500～1000元」

2019-06-20 16:36

長榮「突襲罷工」！旅行社急提醒：航班正式取消前 團員還是要集合

2019-06-20 15:35

199元暢玩兒童新樂園、天文館、科教館 「三館聯合護照」6月22日限量開賣

2019-06-19 14:12

星巴克行李箱超惹眼！「2019 咖啡旅程特展」下月盛大展開，展覽限定商品搶先看

2019-06-18 17:42

睽違6年 太魯閣九曲洞步道24日試開放

2019-06-18 10:32

永康街Gucci藝術牆換新裝 趁著好天氣打卡拍美照

2019-06-16 18:10

2019台東熱氣球嘉年華 4大亮點搶先揭露！　除了看熱氣球還可躺馬路賞星空

2019-06-14 16:30

登上台北最高天空漫步雲端！台北101戶外101樓首度對外開放

2019-06-13 16:17

超萌「米奇彩繪列車」回歸！6/21起快閃高捷2個月　米奇主題展區＋米奇小禮別錯過

2019-06-13 14:42

愛吃愛玩！台灣人「新」的６個旅遊習慣

2019-06-10 09:00

端午連假首日開幕！宜蘭人氣景點「斑比山丘」地址曝光

2019-06-06 20:15

端午連假相揪出遊！「五大樂園」祭優惠

2019-06-05 17:48

網瘋台灣旅遊賓果連連樂　地理老師驚呼：花蓮千萬母湯這樣玩呀！

2019-05-31 16:09

環礁美如指環… 東沙觀光喊卡 可能避掉一場生態浩劫

2019-05-30 10:50

影／拍到了！龜山島活火山證據 海底溫泉陰陽海大噴發

2019-05-29 09:46

「全台最大簾幕式瀑布」 十分瀑布6/1起延長開放1小時

2019-05-28 13:50

南港人超期待！LaLaport 2021年開幕 影城、親子娛樂是大亮點

2019-05-23 13:21

太強了！桃園東和鋼鐵空橋入選世界最棒5座橋

2019-05-22 17:55

別白跑一趟！小烏來天空步道封閉3天 羅浮溫泉增大眾池

2019-05-22 17:06

保護海岸秘境象鼻岩 別再爬上去打卡

2019-05-21 18:30

2019繡球花季登場！漫步「薰衣草森林」夢幻花海隧道、花牆

2019-05-21 09:01

南投暴雨爆發泥流！車輛驚險脫困 道路坍方中斷

2019-05-18 14:10

玩水啦! 台北自來水園區「水鄉庭園」戲水區5月17日正式開放

2019-05-16 19:17
看更多

熱門文章

雨下不停！ 高雄鳥松神農路積水管制交通

2019-07-11 18:20

女導遊喊原住民番仔、稱嘉蘭村「失落的部落」引爆族人怒火

2019-07-10 08:30

台中最美秘境！穿越后里八號隧道，一秒走進「神隱少女」奇幻場景　

2019-07-10 00:25

台中打卡新秘境！絕美「天空之鏡」餐廳超夢幻　漫步雲端＋吹涼風舒壓聖地

2019-07-08 13:59

高雄大八飯店宣布停業！150多名員工訝異但也無奈

2019-07-02 16:50

海賊迷出發！「ONE PIECE動畫20周年展」好拍到相機無法放下

2019-07-04 17:43

泰迪熊艦長現身台南 還有3米巨型水手熊

2019-06-28 14:38

6月過了還能賞螢火蟲？土城猴洞8月前都能看到

2019-07-06 18:00

市集迷有福了！新型態藝術市集綠美丘7月5日台中登場

2019-07-04 12:01

歷經13年打造 北市動物園熱帶雨林館 開幕

2019-07-09 10:23

親子無料天堂來了！全台６大共融式遊樂場懶人包 小孩玩到不想回家

2019-07-02 16:23

美景美食與慶典！４個花蓮暑假必去活動景點總整理

2019-07-08 12:34

開山里一刻爆紅！ 台南市長親推７家「開山里必吃」美食地圖

2019-07-10 09:23

高雄君鴻酒店無預警停業！暑假訂房近八成 各大訂房網、官網、粉絲團全無異常

2019-07-05 13:07

揮汗如雨的酷暑快來沁涼一夏！宜蘭國際童玩節+最新打卡景點彙整

2019-07-04 17:44

朱銘美術館今起夏夜周末免費入館 光雕秀登場

2019-07-06 16:01

遊東京迪士尼丟保溫瓶 她一個月後收到驚喜包大嘆「感恩讚嘆」

2019-07-08 11:38

走進100種顏色裡 「100 colors光譜漫遊展」7月12日開展

2019-07-05 19:00

千年老樟樹險些變日本浴桶 苗栗老樹傳奇多

2019-07-07 11:40

膠囊休息區、國道自助餐超棒！統一超商「泰安服務區」7大首創服務

2019-07-04 17:00

最美「多良火車站」 貼心設施變多了

2019-07-07 09:30

夏日玩水景點！花蓮「翡翠谷」走路不到20分 水質透明清澈 還有魚兒啄腳

2019-07-11 16:12

環島之星史上最大調整 Hello Kitty觀光列車新裝首航

2019-07-03 11:25

不用跑到花蓮！宜蘭「泛舟景點」水流湍急更刺激　夏日消暑一日遊

2019-07-05 19:19

花蓮秘境景點一日遊！同場加映：花蓮復古日式料理＆甜點店

2019-07-04 11:01

躺在蓮花海中美美打卡！桃園2家蓮荷花園+ IG打卡點　超仙盛夏美景

2019-07-09 19:00

留郵輪、廟口客 基隆2特色電梯直上中正公園下月動工

2019-07-06 09:30

大太陽體感溫度飆高42度 桃園公園戲水整天人潮

2019-07-07 14:10

漸層牛奶色超美！宜蘭龜山島「海底溫泉」特殊火山地貌

2019-07-04 18:25

真正秘徑在這！「蘇花公路」7種玩法 能看到最美風景

2019-07-05 10:00

林口大峽谷、彩虹柱 異國fu

2019-07-05 13:02

暑假帶你這樣玩！全台「七月旅遊活動月曆」大人小孩玩得盡興

2019-07-05 09:00

抱著超級英雄抱枕睡 50款新品全台首賣「漫威80周年快閃店」7/12開幕

2019-07-05 15:26

全球唯一！KAWS巨型公仔降臨台中 粉絲驚呼：大里發大財！

2019-07-10 14:56

超夢幻「Hello Kitty彩繪列車」上路！飲料喝到飽、可以唱卡拉OK

2019-07-04 09:36

全球獨家超萌景點！走進台南安平「遇艦泰迪熊」夢幻天堂

2019-07-06 12:01

影／台東熱氣球嘉年華第二場光雕 數千人三仙台迎曙光

2019-07-06 10:50

網友最愛約會地點　前兩名絕對經典不敗！

2019-07-08 14:01

出國帶回含藥化粧品 7月起36瓶以下免申報

2019-07-09 21:10

影／宜蘭國際童玩節免費試玩 人潮湧入大呼「賺到」

2019-07-05 21:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top