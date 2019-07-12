玩水啦！台北河岸童樂會開放報名 7/13準時戲水

小朋友最愛的「2019台北河岸童樂會-熊讚水樂園」7月13日到21日在大佳河濱公園舉行，市政府將在7/4和7/10開放兩階段報名。

（圖／台北市政府觀傳局） 分享 facebook

2019台北河岸童樂會再次以「熊讚水樂園」為主題進行規劃，親水娛樂活動平日規劃3場，假日安排4場，每場各400個名額，7月4日上午9時起開放的第1階段網路報名每場200名，7月10日上午9時起再開放的第2階段網路報名每場100名，每場另外保留100名供現場報名。

此次特別自國外引進國內首見的陸地「極限衝浪」，還規劃「攀爬101大樓」、彩虹水滑梯、風火輪、蹺蹺板、手划船等多項遊樂設施。另外設計「熊讚大冒險」趣味競賽，小朋友只要闖過6個關卡就可獲得限量的水槍玩具或紀念貼紙。

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除了水上活動外，也有幸運草球池、推推車、趣味闖關等不用事先報名的活動，每日下午並安排3到4場藝文表演。

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想要體驗「極限衝浪」的民眾必須在網路報名時勾選是否參加這個項目，第1階段網路報名開放25名勾選，第2階段網路報名開放15名勾選，活動現場不受理這個項目的報名。網路報名「極限衝浪」成功的民眾必須在規定時間內完成報到，否則失去優先體驗的權利。

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台北市政府觀光傳播局提醒有意報名的民眾，年滿6歲才可報名親水娛樂活動，1次可最多報名4名，但每人限報名1場，陪同的家長如果不使用親水遊樂設施，不須上網或現場報名。

相關活動內容及報名資訊，民眾可上「台北旅遊網」，再點選「2019台北河岸童樂會-熊讚水樂園」查詢。





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