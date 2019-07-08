網友最愛約會地點 前兩名絕對經典不敗！

2019-07-08 14:01 DailyView 網路溫度計提供



凡事總有第一次，還記得跟另一半第一次約會時，內心各種不安、緊張、興奮的小劇場嗎？約會的地點當然也是相當重要，俗話說，好的氣氛讓你上天堂啊！

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今天網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，來看看大家第一次約會地點都挑在哪個好所在，看是要打安全牌，還是來點special，走出自己的一條路。

第10名 酒吧

第一次約會來到酒吧，想必是相當注重氣氛的朋友，微醺狀態下，身心靈整個都放鬆下來，加上音樂和昏暗燈光的襯托，說不定還能有加分效果喔，但可千萬別放太鬆不小心喝多了誤事啊！

第9名 夜景

美好的夜晚配上美好的景色，看夜景是不少情侶會選擇的約會地點，兩個人依偎著，遠眺燈光閃爍的城市夜景，談談心你儂我儂，有些心裡話就在這樣的氣氛中跟對方分享，包準感情升溫。

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第8名 公園

不能太晚回家？下班後時間有限？經過公園常常能發現情侶在角落聊天，幾乎可以說是約會聖地，尤其對學生族群來說，放學後小倆口繞到公園散個步，可以說是經濟又實惠的約會地點啊！

第7名 山上

遠離都市甚囂來趟輕旅行，好好享受兩人世界，尤其山上還有不少相當有特色的咖啡廳、餐廳，若是遇上花季，還有大自然幫忙助攻，一整趟約會下來想必大大加分。

第6名 咖啡廳

這次喝咖啡不聊是非，咱們來好好的談情說愛。悠閒的午後，挑一家燈光美、氣氛佳、餐點優的咖啡廳，坐下來好好聊個天，讓彼此更了解對方，像這樣中規中矩的約會地點保證不踩雷。

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第5名 房間、宿舍

青澀時期的戀愛，想盡辦法就是要跟另一半膩在一起，僅管門禁在森嚴也要偷溜進對方的宿舍，見上一面就覺得心滿意足，但如果是在外租屋，那就可以安心的在家好好享受兩人專屬時光啦～

第4名 校園、教堂

不少人的情竇初開之時，應該都在學生時代吧，校園當然也就是現成的約會地點啦。如果想要來場浪漫約會，現在也有不少特色教堂提供大家選擇，快牽起另一半到這些夢幻景點走走吧！

第3名 海邊

第一次約會不少人會選擇結伴出遊，一夥人上山下海氣氛更熱鬧，也可以透過另一半的朋友們更近一步地了解對方，尤其正值夏季，提議到海邊約會兼消暑，有誰能不心動呢～

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第2名 電影院、戲院

吃飯、看電影，幾乎可以說是第一次約會的首選，最好是選一部兩人都有興趣的電影，這樣約會完後還有話題可以繼續聊下去，為下一次約會做準備。

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第1名 餐廳

都說是首選了，約吃飯絕對是千古以來最好入門的約會方式，當然也是最安全的安全牌，但是還是得先稍微做點功課，畢竟吃飯也是有一些眉眉角角，要是不小心踩到對方地雷那可就完蛋了。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月07日至2019年06月06日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『情侶第一次約會地點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」