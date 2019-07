網友最愛約會地點 前兩名絕對經典不敗!

凡事總有第一次,還記得跟另一半第一次約會時,內心各種不安、緊張、興奮的小劇場嗎?約會的地點當然也是相當重要,俗話說,好的氣氛讓你上天堂啊!

Photo by DreamLens Production from Pexels 分享 facebook

今天網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查,來看看大家第一次約會地點都挑在哪個好所在,看是要打安全牌,還是來點special,走出自己的一條路。

第10名 酒吧

第一次約會來到酒吧,想必是相當注重氣氛的朋友,微醺狀態下,身心靈整個都放鬆下來,加上音樂和昏暗燈光的襯托,說不定還能有加分效果喔,但可千萬別放太鬆不小心喝多了誤事啊!

第9名 夜景

美好的夜晚配上美好的景色,看夜景是不少情侶會選擇的約會地點,兩個人依偎著,遠眺燈光閃爍的城市夜景,談談心你儂我儂,有些心裡話就在這樣的氣氛中跟對方分享,包準感情升溫。

Photo by Timo Volz from Pexels 分享 facebook

第8名 公園

不能太晚回家?下班後時間有限?經過公園常常能發現情侶在角落聊天,幾乎可以說是約會聖地,尤其對學生族群來說,放學後小倆口繞到公園散個步,可以說是經濟又實惠的約會地點啊!

第7名 山上

遠離都市甚囂來趟輕旅行,好好享受兩人世界,尤其山上還有不少相當有特色的咖啡廳、餐廳,若是遇上花季,還有大自然幫忙助攻,一整趟約會下來想必大大加分。

第6名 咖啡廳

這次喝咖啡不聊是非,咱們來好好的談情說愛。悠閒的午後,挑一家燈光美、氣氛佳、餐點優的咖啡廳,坐下來好好聊個天,讓彼此更了解對方,像這樣中規中矩的約會地點保證不踩雷。

Photo by Chevanon Photography from Pexels 分享 facebook

第5名 房間、宿舍

青澀時期的戀愛,想盡辦法就是要跟另一半膩在一起,僅管門禁在森嚴也要偷溜進對方的宿舍,見上一面就覺得心滿意足,但如果是在外租屋,那就可以安心的在家好好享受兩人專屬時光啦~

第4名 校園、教堂

不少人的情竇初開之時,應該都在學生時代吧,校園當然也就是現成的約會地點啦。如果想要來場浪漫約會,現在也有不少特色教堂提供大家選擇,快牽起另一半到這些夢幻景點走走吧!

第3名 海邊

第一次約會不少人會選擇結伴出遊,一夥人上山下海氣氛更熱鬧,也可以透過另一半的朋友們更近一步地了解對方,尤其正值夏季,提議到海邊約會兼消暑,有誰能不心動呢~

Photo by Fabian Wiktor from Pexels 分享 facebook

第2名 電影院、戲院

吃飯、看電影,幾乎可以說是第一次約會的首選,最好是選一部兩人都有興趣的電影,這樣約會完後還有話題可以繼續聊下去,為下一次約會做準備。

Photo by Do u remember from Flickr 分享 facebook

第1名 餐廳

都說是首選了,約吃飯絕對是千古以來最好入門的約會方式,當然也是最安全的安全牌,但是還是得先稍微做點功課,畢竟吃飯也是有一些眉眉角角,要是不小心踩到對方地雷那可就完蛋了。

Photo by Life Of Pix from Pexels 分享 facebook

圖/網路溫度計提供 分享 facebook

