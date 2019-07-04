玩水就趁現在！大台北地區5大戲水天堂總整理 5秒極速水滑梯好刺激

2019-07-04 16:17 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



迎接暑假到來，天氣炎熱正是適合玩水的好季節。本報整理出台北、新北市戲水樂園或是玩水設施，不如趁周末假期，全家大小一同戲水，消暑又留下美好回憶。

今年的熊讚水樂園從國外引進極限衝浪遊樂設施，可是先報名體驗。圖／台北市觀傳局提供 分享 facebook

1.熊讚水樂園（台北河岸童樂會）

2019年台北河岸童樂會再次以熊讚水樂園為主題規畫，引進國外的設施「極限衝浪」，讓民眾不用到海邊就能體驗被浪花拍打的樂趣。另有攀爬101大樓、彩虹水滑梯、風火輪等遊樂設施。活動期間預計於7月13日到21日在大佳河濱公園舉行，親水娛樂設施平日規畫3場、假日4場，每場各400個名額，7月4日早上9點開放第一階段網路報名，每場限定200個名額，若是沒有搶到的民眾，7月10日早上9點起會開放第二階段網路報名，每場100名。此外，會保留100多個名額給現場民眾。

2.基隆和平島公園

基隆和平島公園內設有超大戲沙池，還有磨石子溜滑梯，並設有兒童海水戲水池，池內引進自然海水，可供遊客戲水。除了戲水外，和平島本周末（7/6）舉行和平島大地音樂祭活動，今年以「世界的祕境，古老的聲音」為主題，邀請到金曲獎最佳原住民語歌手桑布伊等人接力演出。若是當天下午4點到6點間到和平島公園粉絲專頁按讚推薦，就可免費入園，前300名參加千人跳的遊客，還可獲得免費冰品。

台北河岸童樂會在7月13日到21日間於大佳河濱公園舉行。圖／台北市觀傳局提供 分享 facebook

3.自來水園區水鄉庭園

台北市熱門的戲水場所自來水園區水鄉庭園，受到許多遊客喜愛，光是去年戲水總人數就超過15萬人次。今年從即日起到9月15日前開放民眾入園消暑戲水，園區內設置水鄉庭園戲水區，有兒童溜滑梯、滑水道等設施，還有40到50公分的戲水池。7、8月全票80元、優待票40元。

水鄉庭園是台北在夏季最受歡迎的大型玩水地點之一。圖／摘自台北自來水園區 分享 facebook

4.大佳河濱公園大直橋下碼頭

大佳河濱公園大直橋下碼頭從7月6日到8月25日間，每逢周六、日早上9點到下午4點半，開放親水體驗，包含平台舟獨木舟、SUP立槳式浪板小及大、龍舟、休閒竹筏、水上腳踏船等可選擇，每梯次約1小時、每天開放7梯次報名，採取網路預約報名，若有名額會開放現場報名。

大佳河濱公園大直橋下碼頭從7月6日到8月25日間的每周六日推出親水體驗活動。圖／台北市政府體育局提供 分享 facebook

5.2019新月水道節（新莊區）