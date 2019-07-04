市集迷有福了！新型態藝術市集綠美丘7月5日台中登場

市集就是裝置藝術，逛市集也變成被逛的行為藝術

（圖／綠美丘 Midori Art Market 臉書粉專） 分享 facebook

聽過假日市集、文創市集、有機農夫市集，那你有聽過藝術市集嗎？

經營台中最火紅打卡園地──審計新村、創立全台最大文創市集──暮暮市集的知名設計師吳宗穎，在2019年夏天再次創新，打造市集的最新型態--「藝術X市集」，地點位於七期 T&R廣場，以期間限定「3個月」的快閃概念，展開全新市集形式的大型計畫。

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結合藝術與市集的街攤文化，試圖將市集塑造為一場遊逛藝術。讓市集成為裝置藝術，逛市集也成為被逛的行為藝術，讓藝術能以更親民的方式出現在生活中。

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且綠樂丘市集首創，沿用美術館、藝廊的典藏概念，邀請新銳藝術家「桑拿大可」作為館藏作品藝術家一號，將藝術作品與市集結合

此外，綠美丘還邀請了許多知名卻從未出攤的品牌一起來共襄盛舉，其中包括嘉義知名30年美食老店「一銀仙草」，還有知名文創品牌「小日子」等

（圖／綠美丘 Midori Art Market 臉書粉專） ▲嘉義老店「一銀甜品」為綠美丘市集特製的限量甜品 分享 facebook

（圖／綠美丘 Midori Art Market 臉書粉專） ▲知名文創品牌「小日子」的溫度商品 分享 facebook





不只有噱頭，更是有看頭!

為期三個月、共39天的綠美丘藝術市集將於7/5在台中七期T&R廣場熱鬧開幕，市集迷們快空出時間，來參與這個七期最美的市集吧!





市集資訊

2019.7/5~2019.9/29

每週星期五~星期日

時間13:30~18:00

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