親子無料天堂來了！全台６大共融式遊樂場懶人包 小孩玩到不想回家

2019-07-02 16:23 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



噴泉提供孩子在炎炎夏日玩水消暑。圖／屏東縣政府提供 分享 facebook 暑假正式到來，若是煩惱不知道要帶孩子到哪玩，又想要省荷包，近來全台各地有不少新開的共融式遊樂場開始營運，玩一整天也不嫌膩，家長可以就近找附近遊樂場玩，也可以到其他縣市體驗，順便規畫個親子小旅行。

1.華山大草原共融遊戲場

華山文創園區旁的中央藝文公園，規畫了華山大草原共融遊戲場，總面積高達6,500平方公尺、遊戲場占地3,800平方公尺，從發想到完工耗費2年，以華山車站、華山酒廠為主題的遊戲場愈，設置極限滑索、煙囪遊戲塔、大坡麵溜滑梯、水沙世界、隧道遊戲牆、火車鐵軌步道、飛天鞦韆等多項遊樂設施。

華山大草原共融遊戲場的遊樂設施多元。圖／台北市政府工務局公園路燈工程管理處提供 分享 facebook 華山大草原共融遊戲場的遊樂設施多元。圖／台北市政府工務局公園路燈工程管理處提供 分享 facebook

2.大佳河濱公園共融遊戲場

大佳河濱公園共融遊戲場日前升級，以海洋為主題，溜滑梯為船造型，地面顏色為藍色，呈現出海洋意象。總面積超過800坪，新增3座雙道滑石子溜滑梯，而且溜滑梯後面也有設置輪椅通道，方便身障朋友可進出遊玩。遊戲場旁邊的戲沙區，有3座隱藏版恐龍化石，小朋友可以體驗當考古學家的樂趣。另兒童戲水區7到8月間天天開放，噴水時間為早上10點到10點40分、11點到11點40分、15點到18點等。

大佳河濱公園共融遊戲場以海洋為主題。圖／台北市政府工務局水利工程處提供 分享 facebook 大佳河濱公園共融遊戲場兒童戲水區7、8月天天開放。圖／台北市政府工務局水利工程處提供 分享 facebook

3.土城斬龍山遺址文化公園

土城斬龍山遺址文化公園是土城首座市定考古遺址公園，內有溜滑梯、沙坑、噴水池等設施，讓大小朋友都可在此同樂。此外，土城斬龍山遺址文化公園設計融入圓山文化出土器型紋樣，現場也有解說牌介紹，讓來玩的遊客都能更進一步認識在地文化。 斬龍山遺址文化公園成為最新假日親子旅遊好去處。圖／新北市政府提供 分享 facebook 斬龍山遺址文化公園內有溜滑梯、沙坑、噴水池提供小朋友同樂。圖／新北市政府提供 分享 facebook 斬龍山遺址文化公園是首座市定考古遺址。圖／新北市政府提供 分享 facebook

4.林口樂活公園

林口樂活公園特色共融遊戲場於去年底啟用，以捷運車廂概念打造出4公尺高的塑木溜滑梯，結合攀爬網、吊環、鑽籠、踏樁獨木橋、礫坑及造型買賣櫃台等，讓孩子手腳運用之餘，也能激發更多創意及想像力。 林口樂活公園為全台第一座捷運特色遊戲場，有一座4公尺高的塑木滑梯。圖／新北市高管處提供 分享 facebook

5.三峽中山公園

三峽中山公園今年4月啟用，有全新北市最長的30公尺彩虹樹藤溜滑梯及共融遊具。其中，彩虹樹藤溜滑梯外觀由7色及透明滑梯組成，從上面溜下來時，可以看到外面的綠葉及大樹，有些像置身樹林間。另有旋轉盤、挑戰體力極限的攀爬網繩、爬桿、吊桿及平衡木等遊戲設施，提供孩子使用。 三峽中山公園今年4月啟用，有全新北市最長的30公尺彩虹樹藤溜滑梯及共融遊具。圖／本報系資料照 分享 facebook

6.屏東和平公園共融式遊戲場