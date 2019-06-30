2公尺「反應過激的貓」6/29歡樂過暑假主題餐廳特展拍不完

貓奴們看過來！反應過激的貓將在今年暑假陪大家HIGH翻天啦！

（圖／吾輩は猫です-反應過激的貓粉絲專頁） 分享 facebook

由作者Chikuwa繪製的「反應過激的貓」榮登日本超人氣貼圖王，下載量百萬已經推出第13彈強檔貼圖，慶祝3周年首度的海外大型個展就在台灣舉辦！於6月29日與大家相見歡。作者不僅為這次特展繪畫出一張海報做宣傳外，還嚴選超過10組以上經典作品將主角與牠的朋友們立體化打造出大型公仔，還原經典動作讓大家近距離互動拍照，真的是期待不已！

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另有IG拍照打卡新景點，快閃「貓式主題咖啡廳」，有超大的草莓蛋糕床，讓你化身卡哇伊的裝飾物一同拍照；夏天就是要動動身體揮灑汗水，以夏日運動風主題設計各式各樣的互動型裝置，和過激教主一起燃燒你的運動魂，測驗自己的過激等級，挑戰自我的極限；最後有原汁原味全系列貼圖作品不只有讓粉絲們看得過癮，還有很多可拍照及從未曝光的作品讓過激貓粉們搶先看，現場更有3米高的獵奇可愛的經典作品，帶給大家滿滿的視覺體驗。

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「反應過激的貓」三周年特展：

地點：國立臺灣科學教育館七樓南側特展區

日期：108年6月29日至9月15日

時間：周末、國定假日、暑假09：00-18：00，非暑假的平日09：00-17：00





「反應過激的貓」咖啡店：

地點：Ｇlobal Mall 板橋車站

日期：7月10日至8月29日

時間：11：00-22：00





「反應過激的貓」招財貓公仔：

地點：Ｇlobal Mall 新北中和

日期：7月10日至8月9日

時間：11：00-22：00





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