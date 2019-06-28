【2020最新請假旅遊攻略】 請假請得妙，台日爽爽玩！

許多人都會趁著連假的時候出遊，提早掌握2020的國定假日以及排定要請假的日期，就可以領先大家開始規劃旅遊行程。連續假期跟犒賞自己的旅行，完全就是小編生活的良藥！小編也聽到了大家的心聲，為大家整理出2020請假攻略，讓大家輕鬆知道要排哪幾天假，同時也附上其他國家的國定假日，想出遊的朋友可以避開人潮或是融入當地體驗當地節慶的愉悅！

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2020請假這樣請

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看到這裡，小編已經對明年有無限期待了！春節最多可以休到16天，國慶日也是可以休到11天。不論是到歐洲旅遊還是到美洲都超級可行，假單趕快遞出去，來趟久違的遠行！

利用連假，好好深入了解台灣的美！小編整理出各個時節及各個節日台灣會有的旅遊活動，不管是跟情人出遊還是一家大小都超合適，快來看看吧！

小編說：下列假期的日期始末，都是請假過後唷！

冬天

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旅客可以把握這幾段連假時光，到外縣市去體驗跨年活動、前往武陵賞花、台灣各地也有些櫻花陸續綻放，此時也有許多溫泉業者會推出優惠方案，讓大家在寒冷的冬日裡可以享受天然溫泉的溫暖及飯店業者別出心裁的活動。

春、夏天

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春天與夏天的台灣可說是非常熱鬧，到處都有不同的活動與自然美景。走訪台灣各地親眼見證大地的復甦，可以延續上個月繼續觀賞櫻花的開落、揪上好友或親子一同前往體驗採海芋的樂趣，更有春吶、花火節等文化性、音樂性的活動。與台灣各地盛開的花朵、閃爍的螢火蟲及各類不同活動共同慶祝萬象更新的大地吧！

秋天

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到了秋天，大家可以把握連假到全台各地賞楓，看著楓葉染紅大地，象徵著大地又即將沉睡，紅色及枯黃色形成了秋天意象，拍照起來格外好看也十分特別。除了楓葉之外，也可以欣賞滿山滿谷的金針花，隨著風搖曳形成一片金針花海。

避開人潮 玩日本攻略

日本一直都是台灣人熱愛的旅遊地區，除了風土民情之外，日本的四季都有不同的看點！小編就要來為大家整理台灣連假與日本及中國的連續假期，讓大家可以巧妙的避開日本當地人潮或是中國旅客人潮，當然也可以看準日本當地慶典時機，體驗最道地的節慶氛圍！

冬天

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白雪皚皚的冬天，是許多人在冬日赴日遊玩的目的。可以趁著元旦的時候，拜訪日本神社，體驗不一樣的神社跨年活動，當然也可以到北海道等地，見識雪白的大地。最後小編私心推薦，大家也可以到熊本去體驗黑山溫泉，冷冷的冬天跟溫泉根本就是絕配！

春、夏天

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春夏的天氣宜人，很適合出遊。大家可以利用228連假到日本遊玩，不僅不會碰到當地的休假日也不會遇到景點被中國或其他旅客塞爆的情況。最熱門的日本賞櫻活動，大家則可以利用清明連假的時候前往，根據2019年的櫻花綻放資訊，那時約略是京都一帶的花期，也剛好跟黃金周錯開唷！到了端午連假剛好時逢日本的梅雨季，許多人會建議大家可以到北海道遊玩，旅行較不會受到梅雨季的影響，但小編也推薦大家可以去欣賞連續雨日過後，日本所呈現的特別景象，也可以在很多地方看到螢火蟲唷！

秋天

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秋天連假真的好長啊~~雖然跟日本及中國都有一些重疊，但還是可以提早請假到北海道賞最早一波的楓葉。還有鵝黃色的銀杏布滿道路的兩旁，拍起照來就像進入童話世界一樣夢幻。大家可不要錯過了一年中浪漫的秋日，把握連假到日本創造最美的秋日回憶吧！

看到這裡，是不是跟小編一樣心都飄到連假的時候，也已經迫不及待要好好的來規畫下一次的旅遊行程了。掌握請假的秘訣就可以輕鬆地放上很久的連假，為忙碌的生活增添一些風采！

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