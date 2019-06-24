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花蓮唯一野奢露營假期 理想大地搶攻頂級露營市場

2019-06-24 21:30欣傳媒

野奢露營假期。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
野奢露營假期。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
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露營近幾年夯遍全台，型態愈來愈多元，也愈來愈進級！「免裝備露營」吸引了不少露營新手嘗試野營樂趣，飯店床舖與服務更吸引高端族群的加入，繼礁溪老爺推出「管家露營車」服務之後，向來以慢活慢食渡假為主花蓮理想大地也要搶攻這塊大餅，今夏要推出「全台唯一帆船豪華帳棚」，提供住客更多元豐富的高端野奢假期！

理想大地深耕花蓮17年，園區腹地廣大，還有10公頃豐之谷自然生態公園，是國內唯一擁有雙園區2.2公里人造運河及2公里生態河道的渡假村，而最令人稱道的，是飯店針對親子、情侶、樂齡族群推出的各項活動，都以「友善大地」為前題，運河遊艇開的是電動船、生態河道划的是竹筏、觀星只有夏日夜間才推出，讓生態園區的動植物有休養生息的時間，就連今夏要進軍露營市場，也要與環境融為一體。

生態竹筏導覽。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
生態竹筏導覽。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
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西班牙圓舞曲。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
西班牙圓舞曲。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
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兒童遊戲屋。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
兒童遊戲屋。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
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理想大地為了露營地該設在哪兒、該有哪些套配設施絞盡腦汁，要讓住客既有感受到露營的樂趣，又能有入住五星渡假飯店的享受，幾經討論之後，最後終於敲定營地位於大島麥迪遜橋的運河邊，第一期試營運的帳篷總共只有六頂，每一頂都跟客房一樣陽台面向河道，讓客人可以在自家陽台享受河道風光。

營帳內，有二張跟飯店客房一樣的舒適大床，大人小孩可以在房內開心滾床玩樂，想沐浴洗澡上廁所，不必耽心營地的公用澡間不乾淨，因為飯店特地保留最靠近的三間客房供露營的客人使用，最遠的距離也不過25公尺，方便又舒適。

三天兩夜奢華露營假期，是與客泊樂聯手合作，第一天住飯店第二天住豪華帳棚，早餐都是在飯店享用buffet，第二天午餐也是在飯店餐廳內享用，晚餐則是在露營區烤肉，餐食內容均為飯店準備好的半成品，客人可以自己動手烤肉享受野營樂趣，也可以由現場的體驗師代勞，開心品嚐現烤現做的美食即可。

理想大地的套裝露營，預計七月正式開賣，售價與營帳內裝模樣都還在保密階段，唯一確認的是營帳只有六頂，想要嘗鮮訂位的，要仔細盯著官網訊息。

歡樂套房－金卡禮遇。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
歡樂套房－金卡禮遇。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
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豪華客房二中床－銀卡禮遇。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
豪華客房二中床－銀卡禮遇。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
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除了露營之外，理想大地今夏的另一個重點，是一價全包的「樂在應許」，也就是參考國外Club med的模式，房價含括飯店所推的各項活動，依客群分層分級兩種金、銀雙卡內容，總共提供近30項活動及一泊三食住宿內容，對於三天兩夜或家族旅遊客群等客群推出的金卡內容，除入住套房房型外，還有適合幼童浮潛教學及獨木舟體驗等，還有適合大朋友「舒心響鑼浴」心靈紓壓課程。當然園區最盛名的遊艇運河、生態竹筏，全包旅客獨享無限次搭乘，單車、射箭、滑草、釣魚、DIY課程及年度「舒活慢遊」主題行程等，眾多活動項目不怕不玩，只怕玩不完！

皮雕DIY－金卡禮遇。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
皮雕DIY－金卡禮遇。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
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滑草活動。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
滑草活動。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
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親子兒童賽車。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
親子兒童賽車。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
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美食定是旅遊不可或缺部分，理想大地提供「隨食樂」，除早晨河畔自助早餐外，下午入住起的風味餐廳「原民菓趣茶」，品嘗花蓮在地甜點水果外，還邀客人體驗搗「大福麻糬」的樂趣，旅客自己動手DIY，用花蓮在地蓬萊米和糯米，以原住民搗麻糬方式，搭配日式大福製法的紅豆內餡與低糖低負擔的黑豆粉，一嚐自己親手做的中日風味麻糬。晚餐提供多國自助餐內容外，也可享受產地餐桌概念的中式晚間套餐，這些菜單主要都是選用花蓮13鄉鎮食材輪流入菜，無毒蔬果、在地食材、不僅健康美味，更是降低長途運輸的碳排放，響應健康的樂活旅遊。

原民菓趣茶。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
原民菓趣茶。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
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原民菓趣茶－大福麻糬。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
原民菓趣茶－大福麻糬。（圖片提供／花蓮理想大地渡假飯店）
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針對暑假多元旅遊特性，今夏也規畫當令時節的景點行程，金色花海一日遊帶旅客遠眺赤柯山上滿山滿谷金針花海。文青族群也可來場知性人文之旅，騎單車漫步聆聽日據移民村的故事；或是參加鳳林小鎮的小鎮慢旅，體驗道地客庄風情的小旅行。

Info

花蓮理想大地渡假飯店

地址：花蓮縣壽豐鄉理想路1號

電話：（03）865-6789

官網：花蓮理想大地渡假飯店

文／洪麗明

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

露營DIY早餐花蓮旅遊

欣傳媒

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