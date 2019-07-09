徒步環島44天！ 感受時速4公里的旅行

【作者:BiBiOTA】

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每個台灣人一生中大概都會有一次的環島旅行。

也許是鐵路環島..

也許是開車環島...

也許是騎車環島...

也許是單車環島...

但是我不知道從哪天起就瘋了，會想要用走路環島。

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有天，在網路上看到有人說:『在環遊世界前，要先在台灣環島一次」。

看到這段文字的時候，我才想到之前一個人去了中國好幾個城市鄉鎮，開始喜歡上自助旅行。

但我還沒有在台灣好好的環島旅行過。

台灣雖然很小，可以24小時就騎摩托車環島一圈，也可以一個星期就能騎單車環島，

但如果是用更慢的速度，更長的時間，能不能看到不同的風景呢?

2016年10月-

當完兵退伍，當大家都正準備開始找一份工作的時候，我並不急著要去工作，因為自己也還不知道接下來想做什麼。

我決定這時候要出發去徒步環島。

因為:『如果現在不走，以後也許體力跟時間都沒辦法允許我去走了。』

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徒步環島和過去的旅行方式不同，每天要徒步10~40公里，沿途的風景很多時候也不是像太魯閣峽谷或是合歡山公路一樣，

一天的風景可能就是經過好幾個市區、加油站還有便利商店可能會讓你感到無聊。

但長時間的徒步在只有一個人的時候，會有很多和自己對話的時間，讓你學會如何與自己相處。

超過一個月的旅行也需要控制預算，剛當完兵的我身上只有兩萬塊的旅費。

所以目標是每天吃飯不能超過兩百元。

旅途中也不能隨便花錢找住宿，自己帶帳篷，每天尋找可以搭帳篷露宿的地方節省住宿費...

剛上路的頭幾天，每天都覺得過得比當兵時候的任何一天都更痛苦。

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第一天:

揹著裝有帳篷、睡袋、旅行中的各種衣物、生活用品的背包走一整天，

剛出發走了半天後走到第一個上坡路雙腳就一起抽筋了。

痛到在路邊不停翻滾...

不停的罵髒話...

想要站起來的時候，

腳又會再次抽筋。

我心想：

「我到底是發什麼神經決定要走路環島呢？」

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帶著這樣的疑惑，第二天我還是繼續走了下去，

但體重只有56公斤的我要揹著這麼多的東西對身體是很大的負擔。

決定買了一台菜籃車，把重物放在車上拉著走。

￼到後來我才發現，我帶了很多不必要的東西，行李超過十公斤，之後在路上寄了一些東西回去。

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走了一個星期，雙腳開始出現水泡，漸漸的會影響到行進的速度。從苗栗撐了好幾天到彰化，終於痛到會走不下去，

當天晚上去了診所，給醫生處理水泡，醫生告訴我要休息三天。

突然要休息三天，心裡感到失落，剛出發的時候還在想著為何出發，但現在要休息三天，

卻很想繼續走下去，不想停下來。

那時候有人跟我說:『回頭是岸』

但是我回答:『路在前面，還是要繼續往前！』

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重新上路以後，水泡還是會無可避免地出現，不過也讓我發現最大的原因是因為穿上新鞋就出發還沒合腳，還有不夠厚的襪子。

前面的慘痛經驗也讓我學會自己處理水泡，畢竟不是每個地方都有診所可以給醫生看。

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十月和十一月還是秋老虎的天氣，常常白天氣溫都超過三十度。

在南部的時候還遇到一次嚴重空污，汙染指數全台紫爆。

走了一整天後擤鼻涕的時候鼻屎也是黑的。

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有時候一整天都是下雨天。

在墾丁龍磐草原，遇到颱風等級的暴風雨。...

原文出處：時速4公里的旅行－徒步環島44天

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