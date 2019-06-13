超萌「米奇彩繪列車」回歸！6/21起快閃高捷2個月 米奇主題展區＋米奇小禮別錯過

2019-06-13 14:42 聯合新聞網 陳信儒



台北捷運與迪士尼合作，去年在淡水信義線推出特別版的「米奇趣遊台北」列車大受歡迎。記者王騰毅/攝影 分享 facebook 米奇控準備出發到高雄囉！迪士尼卡通人物米奇面世90週年，去年和北捷合作，在淡水信義線推出特別版的「米奇趣遊台北」列車引發打卡熱潮。慶祝米奇90周年系列活動好評加碼再出擊，這次與高雄市觀光局及高捷合作，敲定「米奇趣遊高雄」6/21啟程，準備讓米奇控衝高雄大拍一輪。

大人小孩都喜愛的的米奇列車6/21開往高雄！「米奇趣遊高雄」共有4大亮點，包括高雄捷運紅線的「米奇彩繪列車」、高捷R11商品館推出的米奇限定商品、高捷R11高雄車站的米奇主題展區、以及指定站點的米奇集章活動。

這回除了和米奇米妮一同搭乘高捷紅線造訪岡山之眼、中央公園、85大樓、美麗島捷運站的光之穹頂、六合夜市、蓮池潭等知名景點外，迪士尼還加碼推出米奇集章活動，蒐集限定戳章完成後就可以在高捷R11商品館換取米奇限定好禮，粉絲們務必把握僅僅2個月期間限定米奇彩繪列車喔。 「米奇彩繪列車」6/21起快閃高捷2個月，米奇控千萬別錯過。圖／取自迪士尼奇幻世界粉專 分享 facebook

「米奇趣遊高雄」

時間：2019/6/21-2019/8/31

更多資訊請留意：

「迪士尼奇幻世界 台灣官網粉絲團」https://www.facebook.com/DisneyTaiwan