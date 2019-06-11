親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

不斷更新／國1彰化戰備道遊覽車衝破護欄掉橋下馬路 2死2重傷12輕傷

台東熱氣球衝一波 交通攻略母湯錯過

2019-06-11 00:00文／ 鄭嘉惠

今年熱氣球嘉年華造形球數量比以往多，有藍色小精靈、海綿寶寶等40顆吸睛的造形熱氣...
今年熱氣球嘉年華造形球數量比以往多，有藍色小精靈、海綿寶寶等40顆吸睛的造形熱氣球精彩可期。 圖／gogoout提供
分享

2019「國際熱氣球嘉年華」6月29日在鹿野高台登場，今年有藍色小精靈、海綿寶寶造型熱氣球要來圈粉，還有九場光雕音樂會肯定會掀起超狂熱浪潮。台東熱氣球節為暑假旅遊旺季揭開序幕，不少家庭、青年男女已經在規畫宜花東夏日之旅。不過，交通問題一直是東台灣旅遊的難題，買機位、搶火車票，還有抵達台東接續的旅程該如何完成？道道都是旅遊達人的嚴峻考驗！

有便捷的租車服務，讓台東玩球、追球假期更加順暢。 圖／gogoout提供
有便捷的租車服務，讓台東玩球、追球假期更加順暢。 圖／gogoout提供
分享

暑假即將到來，對許多民眾來說是年度家庭旅遊的絕佳時機。好山好水好風景的東台灣，離島金門、澎湖…都是首選。大多數的旅客到了觀光地區想要更有彈性地暢遊，除了包計程車就是要租車，不過光是打聽包車、租車相關資訊，致電車行門市預約、必須先用ATM匯款支付訂金…，耗時長、手續煩不說，還有很多不確定性讓人怕怕，以至於越來越多新世代消費者選擇使用線上租車，就是看中省時又便利的優勢。

線上租車優點一籮筐，難怪使用者大增。 圖／gogoout提供
線上租車優點一籮筐，難怪使用者大增。 圖／gogoout提供
分享

目前台灣線上租車市場除了和運、格上，還有整合式平台可以選擇。成立三年、期許成為「租車界Airbnb」的台灣新創線上租車平台gogoout就是台灣規模最大的線上租車平台，整合分布在14個縣市、超過130個取車據點，提供超過80種車款、近2,000台車輛提供線上預約。

以規畫2019臺灣國際熱氣球嘉年華為例，要衝之前可以先上gogoout把租車大致搞定。點選想要租車的地點、日期、乘車人數，gogoout就會提供符合條件的租車行資訊。如果對廠牌、車種、性能有個別需求，只要進一步調整搜尋條件，自己想要的車型就會出現在眼前。使用者可以用價錢、距離或是評價做為最後挑選的條件，迅速媒合最符合自己需求的租賃車輛。

經常使用Airbnb的消費者一定很清楚在平台選擇旅宿的優缺點，gogoout就是了解抓到台灣市場租車需求，以平台切入租車領域，讓消費者快速、簡單、透明、便利、安心找到理想的租車選擇。

打破過去消費者租車的習慣，線上租車平台到底和坊間租賃公司和租車行差異在哪裡？gogoout創辦人吳昇洋表示，為消除使用者怕怕的障礙，提出三大保證：租貴保證退差價、收費保證、到場如果無車退三倍費用！另外，還有專業線上客服，不用面對店員身兼數職的忙碌、深怕對話隨時會被打斷，讓使用者在旅途中迅速解決問題、一路平安暢行。

聽到全球12大熱氣球驚豔城市盛典在呼喚你了嗎？吳昇洋提醒大家，想要租賃7、9人座車款一定要提早兩周以上預約，根據過去實戰經驗，多人座商旅座車在旺季超級搶手，臨時想要租用幾乎是不可能的任務！暑假期間，台東地區已經網羅超過50%的租車備量，專業、專心、專注做好租車平台的gogoout等著和你一起嗨翻熱氣球嘉年華！

相關新聞

端午連假首日開幕！宜蘭人氣景點「斑比山丘」地址曝光

2019-06-06 20:15

端午連假相揪出遊！「五大樂園」祭優惠

2019-06-05 17:48

網瘋台灣旅遊賓果連連樂　地理老師驚呼：花蓮千萬母湯這樣玩呀！

2019-05-31 16:09

環礁美如指環… 東沙觀光喊卡 可能避掉一場生態浩劫

2019-05-30 10:50

影／拍到了！龜山島活火山證據 海底溫泉陰陽海大噴發

2019-05-29 09:46

「全台最大簾幕式瀑布」 十分瀑布6/1起延長開放1小時

2019-05-28 13:50

南港人超期待！LaLaport 2021年開幕 影城、親子娛樂是大亮點

2019-05-23 13:21

太強了！桃園東和鋼鐵空橋入選世界最棒5座橋

2019-05-22 17:55

別白跑一趟！小烏來天空步道封閉3天 羅浮溫泉增大眾池

2019-05-22 17:06

保護海岸秘境象鼻岩 別再爬上去打卡

2019-05-21 18:30

2019繡球花季登場！漫步「薰衣草森林」夢幻花海隧道、花牆

2019-05-21 09:01

南投暴雨爆發泥流！車輛驚險脫困 道路坍方中斷

2019-05-18 14:10

玩水啦! 台北自來水園區「水鄉庭園」戲水區5月17日正式開放

2019-05-16 19:17

一起發發發！AirAsia高雄飛宿霧開賣 「發財價」單程未稅488元

2019-05-16 12:35

暑假揪團出遊！澎湖福朋喜來登酒店推優惠 12歲以下兒童自助早午餐免費

2019-05-15 18:56

「那些年」陳妍希走過的軌道要拆 地方發起守護月台行動

2019-05-15 10:27

打卡新景點！「屏東版審計新村」 老屋宿舍變成歐風職人町

2019-05-12 14:14

「紅葉隧道」 夏季獨有美景 宜蘭太平山紫葉槭新葉綻放到9月

2019-05-12 11:07

星光票一路玩到晚上9點！宜蘭童玩節7/6開跑即日開賣 早鳥省50元

2019-05-12 08:47

加碼15天！新北蝴蝶光雕展延至6月2日 50萬顆LED打造浪漫夜景

2019-05-11 22:24

花辦鋪愛心還不夠！網友曬「花畫神作」揭夏夜煙火秀的到來！

2019-05-11 18:47

星宇航空公布會員命名！首獎得主是超大咖設計師　網友：根本賺到啊！

2019-05-09 20:04

玩越南正夯！胡志明市必去景點攻略 粉紅教堂這時間去最好拍

2019-05-09 18:59

歐洲浪漫之旅變悲劇回憶 只要做好這3步驟防偷防搶

2019-05-09 18:00

總整理／想去旅遊看這篇！全台５月旅遊活動月曆

2019-05-09 09:00

全台上半年度最大旅展將登場 4大航空公司祭優惠、機票最低599元起

2019-05-08 18:21

文資審議通過 「廢墟」阿根納造船廠將再造

2019-05-07 12:10

今晚到郊區看流星的長尾巴 寶瓶座流星雨22時極大值

2019-05-07 11:20

不用自己搭帳棚！5間豪華露營區提過夜行李就入住 滿天星斗近在眼前

2019-05-06 20:45

日本首家！無印良品飯店4月開幕 樓下就是全球最大旗艦店

2019-05-05 10:14

搭熱氣球俯瞰黃金稻浪！宜蘭版熱氣球嘉年華6/8登場

2019-05-05 09:31

可以排假了！明年6個連假 春節休7天要補1天班

2019-05-01 13:36

憾！又見綠蠵龜屍體…1級保育類綠蠵龜頭部腐爛見骨　屍體模樣令人難過

2019-04-30 19:00

露營新體驗！ 福壽山農場18顆巨型「蘋果屋」這天開訂

2019-04-30 16:53

又一家！ 遠東SOGO百貨新竹站前店8月31日熄燈

2019-04-30 12:44

台客消費力驚人！玩夏威夷平均消費排全球第2 平均至少玩10天

2019-04-29 18:34

麗寶樂園馬拉灣「比基尼月」5月登場 門票下殺199

2019-04-28 14:55

穿比基尼、三角泳褲 麗寶水上樂園門票只要199元

2019-04-27 14:23

到宜蘭「斑比山丘」與梅花鹿近距離接觸 這幾件事要注意

2019-04-25 20:10
看更多

熱門文章

台南「貨櫃屋公園」今起試營運！卡丁車、滑草、攀岩設施全免費　小朋友準備玩瘋吧

2019-06-06 14:15

端午衝台中玩雪！台灣首家恆溫雪場「雪樂地」6/7開幕票199、飲料買1送1

2019-06-03 13:10

影／巨無霸眼鏡蛇現蹤大坑 登山客：此生見過最大尾

2019-06-02 19:00

全新打卡點！高雄出現「網美書牆」　不用飛韓國就能讓美照塞爆記憶體

2019-06-05 15:18

端午連假首日開幕！宜蘭人氣景點「斑比山丘」地址曝光

2019-06-06 20:15

公車族注意！ 雙北7月1日起實施上下車刷卡

2019-06-06 12:21

全台最大！2公頃「迷宮公園」在雲林 一口氣暢玩73個景點&美麗彩虹橋

2019-05-31 11:58

不要說沒提醒你！西濱快彰化段將增設3支測速桿

2019-06-06 11:20

搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-09 10:30

小小兵熱氣球！限時9天「石門熱氣球嘉年華」還有4項免費周邊體驗

2019-06-02 12:32

桃機三航廈主體三度流標 2023完工恐再跳票

2019-06-04 16:00

賞360度蘭陽平原夜景！宜蘭「高空酒吧」只要200元調酒　擁有夢幻夜色

2019-06-08 18:30

影／攀聖母峰成功的「三條魚」返國 盼繼續探訪高山

2019-06-04 16:00

台灣好熱連三天破36度 氣象局：下周二起天氣驟變

2019-06-08 10:30

大野狼國際書展24小時不打烊瘋狂開展 AR投影立體書必入手

2019-06-08 11:10

【全台活動月曆】告訴你六月有什麼好玩！一起去看滑龍舟參加沙雕藝術季

2019-06-04 10:01

端午連假天氣 氣象局一張圖讓你秒懂

2019-06-03 07:43

超美！「黃金花海隧道」賞期至六月底 宜蘭賞花秘境免費讓你拍好拍滿

2019-06-10 13:07

山線海線都好玩 跟著網美到新竹打卡去

2019-06-07 07:25

影／拍到了！龜山島活火山證據 海底溫泉陰陽海大噴發

2019-05-29 09:46

夏天到了！ 台南市水多多樂園 周三比基尼日有優惠

2019-06-04 10:40

長榮航罷工危機！空服員工會取得合法權利

2019-06-08 10:50

端午連假去哪玩？台中兩天一夜輕旅行保證讓你滿載而歸！

2019-06-04 18:27

占用孕婦兒童車位 6月29日起最高罰1200

2019-06-04 10:30

連假輕旅行！苗栗「南瓜隧道」結實纍纍的南瓜模樣超古錐！

2019-05-31 12:44

台版迪士尼！新頂級旅宿拚特色「瑞穗春天、希爾頓、金普頓」

2019-06-08 21:30

1200盞璀璨燈籠海！鹿港小鎮越夜越美　端午節從早玩到晚

2019-05-26 19:00

端午連假去台灣觀光小鎮走一趟！台灣觀光小鎮漫遊10玩法

2019-06-05 11:58

網瘋台灣旅遊賓果連連樂　地理老師驚呼：花蓮千萬母湯這樣玩呀！

2019-05-31 16:09

多納老鷹谷銀河景致迷人 攝友上山夜拍險象環生

2019-06-04 15:00

串連90公里雙自行車道 台南水岸成親水騎車好地點

2019-06-04 07:54

火車網路訂票要原住民身分證字號？族人：搞什麼鬼

2019-06-06 11:30

北捷地下街居然有「瀑布」 專供民眾拍好拍滿

2019-06-03 11:12

端午連假相揪出遊！「五大樂園」祭優惠

2019-06-05 17:48

oBike正式走入歷史！全台棄置單車都成廢鐵

2019-05-30 16:02

鬼斧神工「太魯閣」　台灣人心中最美的國家公園

2019-06-04 08:55

合歡山公路破大洞 翠峰到合歡山遊客中心雙向封閉

2019-05-31 18:16

2019繡球花季登場！漫步「薰衣草森林」夢幻花海隧道、花牆

2019-05-21 09:01

台灣茶鄉小鎮！走訪茶文化「新北坪林」台北人的避暑行程

2019-06-07 16:30

來去宜蘭住一晚！這些民宿環境超清幽 只是靜靜地發呆一整天也可以

2019-06-01 13:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top