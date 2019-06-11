台東熱氣球衝一波 交通攻略母湯錯過

2019-06-11 00:00 文／ 鄭嘉惠



今年熱氣球嘉年華造形球數量比以往多，有藍色小精靈、海綿寶寶等40顆吸睛的造形熱氣球精彩可期。 圖／gogoout提供 分享 facebook

2019「國際熱氣球嘉年華」6月29日在鹿野高台登場，今年有藍色小精靈、海綿寶寶造型熱氣球要來圈粉，還有九場光雕音樂會肯定會掀起超狂熱浪潮。台東熱氣球節為暑假旅遊旺季揭開序幕，不少家庭、青年男女已經在規畫宜花東夏日之旅。不過，交通問題一直是東台灣旅遊的難題，買機位、搶火車票，還有抵達台東接續的旅程該如何完成？道道都是旅遊達人的嚴峻考驗！

有便捷的租車服務，讓台東玩球、追球假期更加順暢。 圖／gogoout提供 分享 facebook

暑假即將到來，對許多民眾來說是年度家庭旅遊的絕佳時機。好山好水好風景的東台灣，離島金門、澎湖…都是首選。大多數的旅客到了觀光地區想要更有彈性地暢遊，除了包計程車就是要租車，不過光是打聽包車、租車相關資訊，致電車行門市預約、必須先用ATM匯款支付訂金…，耗時長、手續煩不說，還有很多不確定性讓人怕怕，以至於越來越多新世代消費者選擇使用線上租車，就是看中省時又便利的優勢。

線上租車優點一籮筐，難怪使用者大增。 圖／gogoout提供 分享 facebook

目前台灣線上租車市場除了和運、格上，還有整合式平台可以選擇。成立三年、期許成為「租車界Airbnb」的台灣新創線上租車平台gogoout就是台灣規模最大的線上租車平台，整合分布在14個縣市、超過130個取車據點，提供超過80種車款、近2,000台車輛提供線上預約。

以規畫2019臺灣國際熱氣球嘉年華為例，要衝之前可以先上gogoout把租車大致搞定。點選想要租車的地點、日期、乘車人數，gogoout就會提供符合條件的租車行資訊。如果對廠牌、車種、性能有個別需求，只要進一步調整搜尋條件，自己想要的車型就會出現在眼前。使用者可以用價錢、距離或是評價做為最後挑選的條件，迅速媒合最符合自己需求的租賃車輛。

經常使用Airbnb的消費者一定很清楚在平台選擇旅宿的優缺點，gogoout就是了解抓到台灣市場租車需求，以平台切入租車領域，讓消費者快速、簡單、透明、便利、安心找到理想的租車選擇。

打破過去消費者租車的習慣，線上租車平台到底和坊間租賃公司和租車行差異在哪裡？gogoout創辦人吳昇洋表示，為消除使用者怕怕的障礙，提出三大保證：租貴保證退差價、收費保證、到場如果無車退三倍費用！另外，還有專業線上客服，不用面對店員身兼數職的忙碌、深怕對話隨時會被打斷，讓使用者在旅途中迅速解決問題、一路平安暢行。

聽到全球12大熱氣球驚豔城市盛典在呼喚你了嗎？吳昇洋提醒大家，想要租賃7、9人座車款一定要提早兩周以上預約，根據過去實戰經驗，多人座商旅座車在旺季超級搶手，臨時想要租用幾乎是不可能的任務！暑假期間，台東地區已經網羅超過50%的租車備量，專業、專心、專注做好租車平台的gogoout等著和你一起嗨翻熱氣球嘉年華！