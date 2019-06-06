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麗寶樂園驚喜價第2人只要55元 與您歡樂慶端午

2019-06-06 07:12ShareLife分享生活

每年夏日炎炎的端午節即將到來，誰說只能在豔陽下看龍舟吃粽子? 這次小編給你不一樣的端午節，讓大家一同與龍舟體驗在水上ＨＩＧＨ翻天！

（圖／麗寶官網）
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說到端午節大家的印象都是吃肉粽、划龍舟、午時立蛋等祈福活動，艷陽高照到哪裡都是人擠人的，汗水直流…，這次端午不一樣的活動來了！麗寶樂園給你不一樣的水上端午節，夏天就是要玩水！

（圖／麗寶官網）
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今年端午連假6/7至6/9，就給您超級驚喜價！馬拉灣與天空之夢，「第2人只要55元」！需注意的事情是每一名優惠須搭配現場直接購買全票價，馬拉灣全票750元/天空之夢全票350元，讓大家一起呼朋引伴享受這夏天的涼爽吧！

（圖／麗寶官網）
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麗寶第一活動就已經讓您雀躍不已了嗎？想奪門搶票好好大玩一番了吧！先別著急，馬拉灣在端陽推出第二重活動，「萬粽矚目龍舟競賽」，同樣在連假期間於中午12點至下午1點在大海嘯熱鬧登場。活動方式乃4人一組，需先在中午11:30至11:45到救生衣租賃中心報到，利用泳圈滑行前進，滑行至大海嘯的終點線後折返，最快回到起點者贏得勝利。須注意的事情是參賽者都要自備救生衣和泳帽，確保自身安全，才可以玩得開心又安全唷！優勝者可以大獎是天空之夢搭乘券4張(票券價值1400元)/隊，詳細可上麗寶樂園官網查詢。

（圖／麗寶官網）
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端午節連假粽子

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