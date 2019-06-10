愛吃愛玩！台灣人「新」的６個旅遊習慣

現在台灣人已經愈來愈懂得生活了，工作之餘也經常安排到各地去旅遊充電、放鬆壓力；從以前必定隨團出遊到現在一只背包就能走天下，旅遊的方式、喜好以及年齡層都逐年在改變。 Skyscanner 盤點了幾個台灣人新的旅遊習慣，趕快來看看你自己符合了幾項。

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享受異國美食

吃，在台灣人的心目中永遠都是排第一啊！以前出國總是擔心水土不服，行李箱裡往往塞了一堆泡麵或是肉乾，現在呢？不管去哪個國家，一定先上網蒐集美食的資料，從米其林大餐到受歡迎的甜點，再看看部落客們分享了當地哪些特色餐廳或是在地美食，然後再列為行程中必定造訪跟品嚐的項目之一。看看這些規劃，哪裡來的水土不服呢？

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手機自拍分享

台灣人愛拍照的習慣逐漸在世界各地闖出了名號，由於近幾年手機的攝影功能越來越強，平常連路邊的小花或是公車站的燈箱都要入鏡，既然出國了，當然更要努力拍啊。以前拍照需要較多的技術，大部分的人都是鏡頭下的Model，拍完只能在親友間傳閱照片或孤芳自賞，現在連自拍棒都有了，人人都是攝影控，所以美食上桌先拍再說，連國外的餐廳都對這般奇景感到不可思議，當然，拍完立刻分享到社群媒體，引來讚聲一片，這才開心啊。

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年輕人的窮遊之旅開始

網路上豐富的旅遊資訊以及眾多的優惠機票及住宿選擇，讓出國旅遊對年輕人來說不再只是夢想。大學生的畢業旅行地點從以前的墾丁、阿里山，到現在轉變為日本、新加坡等地，同學們群聚著討論景點、規劃路線，做足了功課再出發，讓整趟旅行變得自主又自由；也有不少畢業生趁著邁入社會前，為自己安排一趟人生壯遊，趁著年輕好好看看這個世界，拓展視野，即便沒有享受到豪華大餐或是入住五星級飯店，但旅遊的過程卻變得更有意義。

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親子旅遊風氣

以前對於家庭旅遊的規劃，總是要等到小孩大了才能安排，現在則不然，許多家長抱持著讓孩子們提早接觸不一樣的世界，從小拓展國際視野的態度，加上許多歐美國家友善兒童的各項環境規劃，讓家長們帶孩子出國，不用再擔心沒有合適的地點可以造訪或用餐。而網路上各式各樣的親子旅遊經驗分享，也是台灣父母的強心針，出發吧，帶著孩子一起去探索這個世界。

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廉價航空進駐，旅行說走就走

自從廉價航空陸續進駐台灣，才發現原來搭飛機不用再花掉你一個月的薪水，加上各家航空公司的限時促銷活動，總是將價格殺到最低，大家開始不定期的在網路上搶票，幸運的話，只要花個1,2千元台幣，就能夠立刻飛奔到日本去泡湯看雪景，或是到越南去欣賞美麗的下龍灣；不需要再等待長假，短短的週末就能跟姊妹淘或是親密愛人享受到旅遊的小確幸，何樂而不為呢？

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體驗當地生活文化

工作中要請假總是不容易，大多只能安排3-5天的假期就不錯了，為了不遺漏任何景點，所以難免行程匆匆，走馬看花；現在旅遊對台灣人來說，不再是單純的造訪景點，反而偏好可以慢慢欣賞、細細品味的旅遊模式，利用居住於民宿、參加烹飪課程等，更深入的體驗當地人的生活樣貌，透過不一樣的步調，來放鬆沉澱，滿足心理層面的需求。

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不管旅遊習慣如何改變，能出國去看看都是一件很棒的事！赶快為自己安排一趟美好的旅行吧！

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