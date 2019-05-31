網瘋台灣旅遊賓果連連樂 地理老師驚呼：花蓮千萬母湯這樣玩呀！

2019-05-31 16:09 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



圖／擷取自網友Janet臉書 分享 facebook

愛旅遊的朋友密切注意囉！社群網站正在瘋轉一張「台灣賓果走透透」連連看圖片分享，圖片上列出全台各縣市知名景點和玩法，如：苗栗大湖踩草莓、宜蘭羅東逛夜市、桃園大溪吃豆干等等25處知名旅遊景點，讓網友針對自己曾經到達過的地方圈起來，表示旅遊踩點成就達成。而一位地理老師發現其中一處景點描述非常具有旅遊風險，於5月30日上午發表一篇文章，嚴正地呼籲針對「花蓮七星潭玩水」這項玩法看似美好，反而是請大家「絕對不能做」的一件事！

圖／擷取自時刻旅行 TripMoment粉絲團 分享 facebook

網友Janet是一位地理老師，發現網路上最近流行旅遊賓果連線的一張圖片，本是立意良好帶動大家旅遊的好事，但其中一項內容在她看來是非常嚴重，進而呼籲大家「絕對不能做」，那就是「花蓮七星潭絕對不能下水玩！」

她說道主要原因是「七星潭的海岸地形屬於岩岸礫石灘，海水下方不遠處是大陸坡（海水非常深），只要被浪捲走，離岸流會讓人游不回來。」甚至提出網友可能會問：我只是踏踏浪，這樣可以嗎？她接著說：「絕對不行！因為你無法預測下一個浪打的會有多大，若一不小心滑跤，什麼東西都沒得抓（現場只有石頭，它會跟著你一起滑下去），你也站不起來，因為海水非常深。」

同時，她還舉例，如果大家記得前陣發生的新聞案例，如：宜蘭內埤沙灘女童跌落海水，情侶相救雙雙亡命；南澳神秘沙灘，沙灘車連人帶車被浪捲走...這些也都是岩岸礫石灘的類型。最後表示，用詞如此激烈是因為希望大家要記在心理，才不會再有憾事發生！

圖／擷取自時刻旅行 TripMoment粉絲團 分享 facebook

網友們力讚這位地理老師的呼籲行動，也紛紛向製作此張圖片的旅遊網站反應。本站記者經查這項「台灣賓果走透透」這項轉傳分享於2018年7月即已開始上線，也向該網站詢問後續處理方式，但未獲得官方回覆。不過，眼尖的網友們於5月31日發現該網站已將FB和IG等社群傳播管道的圖片重新上傳，原本的「花蓮 七星潭玩水」已更改成「花蓮 七星潭賞景」。還是要請大家告訴大家，一定要在有救生員的合格海水浴場玩水，以免意外發生！