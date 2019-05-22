北海道看薰衣草！樂桃航空推單程1,080元起、今晚凌晨開搶

2019-05-22 18:32 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



現在正是北海道薰衣草花季，想要賞花不如趁這波優惠衝日本！樂桃航空從5月23日凌晨起到5月26日晚上11點59分間推出短期促銷，台北到札幌（新千歲）、東北仙台、大阪等3個航點，單程未稅1,080元起到1,480元間，高雄飛大阪、沖繩單程未稅1,080元到1,580元起。

樂桃航空推出初夏樂促銷活動，札幌、仙台、大阪、沖繩等未稅最低1,080元起。圖／樂桃航空提供 分享 facebook

樂桃航空從5月23日晚上12點起，推出「初夏樂促銷」機票優惠活動，像是台北桃園機場飛札幌新千歲機場，或是台北到仙台，單程特惠票價1,480元起，出發時間分別是6月4日到10月26日、6月2日到10月9日間。另台北桃園機場飛大阪關西機場最低1,080元（周二、三、四出發）到1,280元（周一、五、六、日出發）起，出發時間為7月1日到10月26日間。

此外，高雄航線也有優惠，高雄飛大阪6月4日到7月2日間出發，單程未稅1,080元起，若是8月2日到10月26日間出發，則是最低1,580元起。高雄飛沖繩6月4日到10月26日間出發，單程未稅最低1,080元起。

樂桃航空此次推出的「初夏樂促銷」活動，適用飛行時間為2019年6月2日到10月26日間，票價為Simple Peach Promo，不另外收取燃料費，但機場服務費、行李託運及預選座位需另外付費，優惠機票有限、售完為止。