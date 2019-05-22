別白跑一趟！小烏來天空步道封閉3天 羅浮溫泉增大眾池
為了進行檢修及清潔，桃園市復興區內的小烏來天空步道自6月25日到27日間暫停開放，請遊客避免此段時間前往，但其他景點仍有開放。另復興鄉羅浮溫泉有3口泡腳池，預計新增3口大眾池、1口Spa池等，預計今年12月啟用。
桃園市復興區內的小烏來天空步道，成立至今已經有8年，是全台首座空中景觀橋，底部有強化玻璃的建築結構，延伸出11公尺廊道，只要站在70公尺高的玻璃平台，就可以欣賞四周溪谷及瀑布。但為檢修及清潔，6月25日到6月27日間暫停開放，重新開放時間會另行公告。
不過，小烏來天空步道雖暫停開放，但天空繩橋、寰宇平台皆可參觀，還可到瀑布底端欣賞瀑布美景。另宇內溪戲水區則在今年6到9月開放，提供親子消暑玩水去處。此外，目前復興鄉羅浮溫泉有3口泡腳池，預計之後會增加3口大眾池、1口Spa池，均要穿著泳裝下水，預計12月啟用。
小烏來風景區
地址：桃園縣復興鄉義盛村42號（小烏來風景特定區內）
開放時間：8:00~17:00（12:00~13:00清潔時間、周二休園）
門票資訊：全票50元、優待票30元、團體票40元（40以上團體）
羅浮溫泉泰雅故事公園
地址：桃園市復興區羅浮里5鄰140號
票價：免費
留言