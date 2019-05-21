2019繡球花季登場！漫步「薰衣草森林」夢幻花海隧道、花牆

圓圓朵朵繡球花，象徵著顆顆繽紛的希望。

來一趟森林吧，沉浸在七彩希望的懷抱之中。

夢幻繡球花季

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幸福的繡球花花牆

照片由IG網友chengyayu0112提供 分享 facebook

紫色、粉色、天藍、雪白等色彩繽紛的花朵，錯落盛開於森林之間，沿著山坡漫遊森林，花團錦簇的迷人美景，令人深深著迷。為了給喜歡薰衣草森林的旅客有不同的驚喜感，今年除了既有的紫色花田外，特地在台中新社店、新竹尖石店內搭起壯麗的繡球花牆，高聳花牆，將上千盆綻放的繡球花姿態明顯呈現出來。

照片由IG網友____dolly095____提供 分享 facebook

讓旅客在被花團圍繞的氛圍中，感受到滿溢的幸福，就像繡球花所帶來的花語「希望」與「幸福」。

尖石店的花隧道

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新竹尖石店除了有花牆外，還邀請了專業團隊依據地景設計了竹藝裝置及竹編隧道。隨著隧道蜿蜒繡球花綿延不斷，彷彿走進奇幻的花海隧道，美麗花景映入眼簾，讓旅人感受如夢似幻的花花世界。許多來園區參觀的顧客，無不與心愛的家人、朋友漫步於其中，並將歡樂的笑聲傳遞於園區各個角落。在初夏的繡球花季節裡，挑一天來薰衣草森林找尋屬於你的七彩希望吧！

園區營業時間

週一至週五 10：30 – 18：30

週六至週日 10：00 – 18：30

入園費用：每人150元，可折抵當日園區消費100元。

(65歲以上長輩和8歲以下小朋友免費入園)

2018年起園區入園券由紙本改為森林紀念幣形式，購票入園即贈森林幣乙枚。入園當日可抵園區消費100元，如未使用亦可收藏紀念。

新社店

台中市新社區中和里中興街20號｜04-25931066

尖石店

新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號1樓｜03-5842013

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