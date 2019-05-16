旅展限定！可樂旅遊推迪士尼套餐3天2夜自由行9千有找 再邀Duffy、Cookie來台相見歡

2019-05-16 16:41 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



想和迪士尼明星近距離接觸，可樂旅遊在旅展期間邀請香港迪士尼樂園參加旅展，Duffy、Cookie即將現身台北世貿旅展現場，每天只開放3到4場次且名額有限，粉絲可以趁早入場卡位。另攤位現場推出限定的香港迪士尼樂園3天2夜自由行 ，最低8,888元起，含門票、住宿，訂購再送香港迪士尼樂園購物袋。

2019台北國際觀光博覽會即將在5月17日登場。圖／本報系資料照 分享 facebook

今年上半年最大旅展即將在5月17日到5月20日間登場，可樂旅遊攤位現場邀請香港迪士尼樂園參展，香港迪士尼巨星Duffy與首次來台的萌友Cookie將現身世貿展場，每天會有3到4個場次，提供粉絲與喜愛的迪士尼明星近距離面對面接觸，名額有限。

此外，可樂旅遊攤位現場限定推出香港迪士尼樂園3天2夜自由行，包含樂園2日門票、住在迪士尼好萊塢酒店2晚，最低8,888元起，訂購就送香港迪士尼樂園購物袋。針對親子暑假期間，也規畫輕鬆玩香港活動，全包式團體行程3天2夜，包含米奇廚師早餐會、住迪士尼好萊塢酒店，含稅最低24,888元起。若是旅展現場訂購，再送香港迪士尼樂園Cookie造型零錢包，喜歡香港迪士尼樂園粉絲可趁早報名。

迪士尼樂園受到許多大小朋友喜愛。圖／men's uno 提供 分享 facebook