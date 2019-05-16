一起發發發！AirAsia高雄飛宿霧開賣 「發財價」單程未稅488元

2019-05-16 12:35 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



看準高雄商機，AirAsia即日起宣布，8月1日將開航高雄飛宿霧航線，這也是繼馬尼拉後第2條從高雄出發到菲律賓的國際航線。為了慶祝新航線開航，開賣高雄飛宿霧航線，「發財價」單程未稅488元起，可購買首航日到明年10月26日間的機票。

AirAsia推出高雄飛宿霧航線，並祭出優惠價單程未稅488元起。圖／AirAsia提供 分享 facebook

AirAsia自從2016年11月開航台北-宿霧航線之後，讓台灣人前往菲律賓旅遊人數大增，乘載率高達80%，並於2019年2月起從當初開航的ㄧ周3班增加為一周11班，也顯見台灣人對宿霧海島風情的熱愛。

看準高雄商機，以及南台灣旅客對海島度假勝地的狂熱，AirAsia於8月1日正式開航「高雄-宿霧」航線，這也是繼高雄-吉隆坡、高雄-馬尼拉兩條國際航線後，推出的東南亞航線，同時是AirAsia第12條國際航線。未來南台灣民眾可以輕鬆透過AirAsia提供的優惠票價與優質服務，輕鬆前往薄荷島、資生堂島等世界級觀光勝地度假。

為了慶祝新航線開賣，AirAsia推出「高雄-宿霧」正式開賣發財價，單程未稅488元起，可以購買首航日到今年10月26日為止的機票，首航日為8月1日，屆時周二、四、六會有航班於高雄、宿霧往返。