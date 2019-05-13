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觀光飯店攜優人神鼓　打造全台唯一「明池水劇場」

2019-05-13 17:12聯合新聞網 台北訊

力麗觀光飯店集團與國際知名表演藝團體-優人神鼓攜手，於明池森林遊樂區打造全台唯一「明池水劇場」，5/10-5/11期間已演出三場優人神鼓經典之作-聽海之心，每場次500席座位座無虛席、觀眾迴響熱烈，開幕首演圓滿成功。

圖／力麗觀光提供
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優人神鼓創辦人劉若瑀老師開場時分享：明池於民國80年時由郭中端教授依現地景觀融合神木、中國式及日本庭園藍本設計，風景如詩如畫有十足的潛力成為一流的世界國際劇場。明池安靜地沈潛20幾年的光陰，受力麗觀光飯店集團首演之邀，優人神鼓首次嘗試走進湖水中擊鼓，融合自然環境與表演藝術，在寧靜中擊鼓，帶領觀眾一同尋找安靜的力量。劉老師更提到郭中端博士曾說：「這是用十年的生命去了解明池，才創造的一個意境，但我只做了40分，是大自然完成了50分，這最後10分等了十年，终於等到優人神鼓」。

圖／力麗觀光提供
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表演舞台以明池湖為中心，將聽海之心三大件：大神鼓、大銅鑼、大抄鑼架於水上，演出者以自然互動方式融入明池之水，扁舟上歌者划過湖心於竹筏上歌唱，在寧靜遠山、澄澈池水中感受前所未有的自然劇場體驗。演出節目規劃為聽海之心70分鐘以及明池森林遊樂區行動劇場徒步巡禮30分鐘，總長計100分鐘。聽海之心以水為創作概念，演出「崩」、「流水」、「聽海之心」、「沖岩」、「海潮音」五個段落，在各種節奏與力道變換的鼓聲與鑼音下，擬現水的不同狀態，比喻生命中所歷的各種樣貌。

圖／力麗觀光提供
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演畢後帶領著觀眾走入園區，在山中靜池、湖中小亭之間，優人們以走、動、轉圈、打坐、舞蹈、弄箏，象徵著劇場不只侷限於舞台之上也在我們一般日常行住坐臥之中。透過洗心、靜心的儀式，從行動劇場中感受明池森林中的無限美好，進而時時自我覺察感受存在於你內心中的巨大能量。

圖／力麗觀光提供
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力麗觀光飯店集團董事長蔡宗易表示，此次選擇與優人神鼓聯袂合作，期待以明池的自然環境結合國際級表演藝術團隊，將旅遊、人文、藝術相互揉合。蔡董事長更宣佈未來明池森林遊樂區將與優人神鼓持續合作耕耘禪鼓營，培訓宜蘭當地成員，並以明池水劇場定目劇為合作目標，讓台灣之美被世界旅客看見！

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