打卡新景點！「屏東版審計新村」 老屋宿舍變成歐風職人町

2019-05-12 14:14 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



屏東又有好玩景點可去！位於屏東環球百貨商圈附近，有一區國有舊宿舍改建而成的青年創業基地「職人町」，今年2月正式開幕，最大特色就是老屋外有各種塗鴉，濃濃的歐式風格，令人印象相當深刻，還有25組品牌及團隊進駐，像是童趣玩具實驗室或咖啡店等，因而被稱為「屏東版審計新村」。

屏東職人町是新興文創聚落，歐式風格外觀最令人印象深刻。圖／讀者mina授權提供 分享 facebook

屏東近年來積極發展文創，今年初又有一個新據點開設，即是青年創業基地職人町。職人町原本是有60年歷史的林管處宿舍，經過屏東縣政府重新翻修後，以青年創業基地為新樣貌重新開放。

其中有25組不同領域的品牌及團隊進駐，像是玩具實驗室、陶藝、銀飾、皮革等工作室，也有世界翻糖冠軍、百大青農黑豬業者等，不論是吃、喝、玩、樂都能在這裡找到。

屏東職人町不定時舉辦活動，像是3月初舉辦職人音樂祭。圖／摘自屏東縣職人町粉絲專頁 分享 facebook

若要說起職人町的最大特色，就是各個建築外面的塗鴉，幾乎每個角落都能見到，而且各有不同特色，假日不時可看到有民眾駐足在此拍照，可說是屏東最新的打卡景點。此外，職人町會固定在每個月的地三個周末舉辦二手市集，也有不定時舉辦的活動，像是5月25日、26日有KAQEPUAN聚落紮染活動，每人費用680元，可前往體驗。

地址：屏東縣屏東市仁德路43巷5號

電話： （08）733-6435