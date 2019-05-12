星光票一路玩到晚上9點！宜蘭童玩節7/6開跑即日開賣 早鳥省50元
時序已進入夏天，炎炎夏日當然要清涼玩耍！已邁入第24年宜蘭同萬劫，今年不僅增加科技元素的虛擬實境互動體驗，還有國際專業藝術遊團隊踩街演出，晚上還有燈光水舞、星光主秀，活動時間更從原本的晚上7點延後到晚上9點。即日起超商、網路開賣預售門票，票價比現場活動省50元。
2019宜蘭童玩節活動從7月6日到8月18日間展開，今年以蛻變為主題，最大特色就是增加科技元素的虛擬實境互動體驗，還能看到國際專業的藝遊團隊踩街演出。此外，晚上有燈光水舞、星光主秀等活動，與以往不同的是，原本晚上7點閉園，延長到晚上9點，讓遊客可從早玩到晚。
宜蘭童玩節已於即日起到7月5日間開賣預售票，預售票價分為假日券及平日券，分別是300元、200元，可在全台超商及指定旅遊平台購買，比起現場購票假日券350元、平日券250元還便宜50元。而適用於全國國中小學、宜蘭縣民使用的不限次數入園的童玩電子護照（多次使用券），5月20日起開放線上預購申請，6月1日到23日在宜蘭縣立文化中心等地點，有專人協助辦理，提供民眾參考。此外，今年延長營業時間，星光票可在下午4點到晚上8點間購票，票價可省100元。
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