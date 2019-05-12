星光票一路玩到晚上9點！宜蘭童玩節7/6開跑即日開賣 早鳥省50元

2019-05-12 08:47 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



時序已進入夏天，炎炎夏日當然要清涼玩耍！已邁入第24年宜蘭同萬劫，今年不僅增加科技元素的虛擬實境互動體驗，還有國際專業藝術遊團隊踩街演出，晚上還有燈光水舞、星光主秀，活動時間更從原本的晚上7點延後到晚上9點。即日起超商、網路開賣預售門票，票價比現場活動省50元。

宜蘭童玩節於7月6日開跑，即日起開賣愈售票，比現場購票省50元。圖／本報系資料照 分享 facebook

2019宜蘭童玩節活動從7月6日到8月18日間展開，今年以蛻變為主題，最大特色就是增加科技元素的虛擬實境互動體驗，還能看到國際專業的藝遊團隊踩街演出。此外，晚上有燈光水舞、星光主秀等活動，與以往不同的是，原本晚上7點閉園，延長到晚上9點，讓遊客可從早玩到晚。