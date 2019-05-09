星宇航空公布會員命名！首獎得主是超大咖設計師 網友：根本賺到啊！

2019-05-09 20:04 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



星宇航空日前舉辦會員方案及卡別名稱命名活動，邀請旅客一起來幫忙命名，獲得首獎者可搭乘首航航班，成為星宇航空首位旅客。短短時間內就募集到2,019筆作品，從中選出最後5位進入決賽，再從中選出首獎得主。沒想到首獎得獎者大有來頭，竟是知名設計師聶永真獲得。結果公布後，吸引許多網友留言，甚至有網友說「星宇根本賺到了！」

星宇航空舉辦會員方案命名投稿活動，首獎竟由設計師聶永真奪得。圖／摘自星宇航空粉絲專頁 分享 facebook

為了增加旅客參與度，星宇航空舉辦會員方案命名投稿活動，短短10天內就募集到2,019筆作品，並從中選出5位進入最後決選，經過一番熱烈討論後，投票結果由某項作品勝出，當揭曉得獎者資料時，發現首獎竟由聶永真獲得，讓星宇小編都驚呆，嚇得啃腳腳。

得獎名單也同步公布在星宇航空的粉絲專頁上，有不少網友在底下留言，「第一名聶永真，星宇是不是省很大」、「第一名是聶永真，星宇根本賺到阿！」、「看到第一名，我立刻承認失敗」。也有人不敢相信，留言「這麼巧真的是那位聶永真嗎，不是套招的吧」

之後，聶永真事後也在自己的臉書上分享得獎訊息，他說，自己因為同事鼓吹搭首航，花了一下午腦力激盪設計。還提到自己在填寫google表單送出後，「覺得自己怎麼那麼棒，命名簡單直觀、脈絡清楚又有深度（又當代）（又不土）（又不老氣）（又脫俗）（太多！）」

讓星宇小編驚呆，引發網友討論的得獎名單。圖／摘自星宇航空粉絲專頁 分享 facebook

之後，聶永真便忘記自己參加過這個活動。他轉述接到通知當下的心情，「直到前天傍晚接到了一通電話，『你好，請問是聶先生嗎？我這邊是星宇航空。』倒抽了一口氣想說不會吧（不然呢！）被告知共有兩千多筆投稿競逐的感覺好像是在聯考放榜我考了個榜首這樣，有一種囂掰感，冷靜下來想說啊不就是被新飛機開箱載一趟嗎？會被載到哪裡都還不知道。反正不管我坐的是一種榮譽一種作文比賽式的小聰明才華謝謝，坐到花蓮我都okay啊。」

聶永真也在臉書發表得獎感想。圖／摘自聶永真粉絲專頁 分享 facebook

除了首獎由聶永真獲得，獎品是首航經濟艙來回機票搭乘資格，並參加首航儀式外，優選則有曾紹詠、張煒鑫、王致宏、葛宗O等4名，可獲得STARLUX 系列精品組。

星宇航空表示，會員方案及卡級名稱已經進入籌備階段，預計2019年下半年公布相關活動內容。