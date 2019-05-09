親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

SBL／賈西亞狂下三分雨 富邦灌台啤奪隊史首冠

李宗盛報喜認再婚！張清芳驚曝他「情愛很多的男人」

星宇航空公布會員命名！首獎得主是超大咖設計師　網友：根本賺到啊！

2019-05-09 20:04聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

星宇航空日前舉辦會員方案及卡別名稱命名活動，邀請旅客一起來幫忙命名，獲得首獎者可搭乘首航航班，成為星宇航空首位旅客。短短時間內就募集到2,019筆作品，從中選出最後5位進入決賽，再從中選出首獎得主。沒想到首獎得獎者大有來頭，竟是知名設計師聶永真獲得。結果公布後，吸引許多網友留言，甚至有網友說「星宇根本賺到了！」

星宇航空舉辦會員方案命名投稿活動，首獎竟由設計師聶永真奪得。圖／摘自星宇航空粉絲...
星宇航空舉辦會員方案命名投稿活動，首獎竟由設計師聶永真奪得。圖／摘自星宇航空粉絲專頁
分享

為了增加旅客參與度，星宇航空舉辦會員方案命名投稿活動，短短10天內就募集到2,019筆作品，並從中選出5位進入最後決選，經過一番熱烈討論後，投票結果由某項作品勝出，當揭曉得獎者資料時，發現首獎竟由聶永真獲得，讓星宇小編都驚呆，嚇得啃腳腳。

得獎名單也同步公布在星宇航空的粉絲專頁上，有不少網友在底下留言，「第一名聶永真，星宇是不是省很大」、「第一名是聶永真，星宇根本賺到阿！」、「看到第一名，我立刻承認失敗」。也有人不敢相信，留言「這麼巧真的是那位聶永真嗎，不是套招的吧」

之後，聶永真事後也在自己的臉書上分享得獎訊息，他說，自己因為同事鼓吹搭首航，花了一下午腦力激盪設計。還提到自己在填寫google表單送出後，「覺得自己怎麼那麼棒，命名簡單直觀、脈絡清楚又有深度（又當代）（又不土）（又不老氣）（又脫俗）（太多！）」

讓星宇小編驚呆，引發網友討論的得獎名單。圖／摘自星宇航空粉絲專頁
讓星宇小編驚呆，引發網友討論的得獎名單。圖／摘自星宇航空粉絲專頁
分享

之後，聶永真便忘記自己參加過這個活動。他轉述接到通知當下的心情，「直到前天傍晚接到了一通電話，『你好，請問是聶先生嗎？我這邊是星宇航空。』倒抽了一口氣想說不會吧（不然呢！）被告知共有兩千多筆投稿競逐的感覺好像是在聯考放榜我考了個榜首這樣，有一種囂掰感，冷靜下來想說啊不就是被新飛機開箱載一趟嗎？會被載到哪裡都還不知道。反正不管我坐的是一種榮譽一種作文比賽式的小聰明才華謝謝，坐到花蓮我都okay啊。」

聶永真也在臉書發表得獎感想。圖／摘自聶永真粉絲專頁
聶永真也在臉書發表得獎感想。圖／摘自聶永真粉絲專頁
分享

除了首獎由聶永真獲得，獎品是首航經濟艙來回機票搭乘資格，並參加首航儀式外，優選則有曾紹詠、張煒鑫、王致宏、葛宗O等4名，可獲得STARLUX 系列精品組。

星宇航空表示，會員方案及卡級名稱已經進入籌備階段，預計2019年下半年公布相關活動內容。

航空機票
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

玩越南正夯！胡志明市必去景點攻略 粉紅教堂這時間去最好拍

2019-05-09 18:59

歐洲浪漫之旅變悲劇回憶 只要做好這3步驟防偷防搶

2019-05-09 18:00

總整理／想去旅遊看這篇！全台５月旅遊活動月曆

2019-05-09 09:00

全台上半年度最大旅展將登場 4大航空公司祭優惠、機票最低599元起

2019-05-08 18:21

文資審議通過 「廢墟」阿根納造船廠將再造

2019-05-07 12:10

今晚到郊區看流星的長尾巴 寶瓶座流星雨22時極大值

2019-05-07 11:20

不用自己搭帳棚！5間豪華露營區提過夜行李就入住 滿天星斗近在眼前

2019-05-06 20:45

日本首家！無印良品飯店4月開幕 樓下就是全球最大旗艦店

2019-05-05 10:14

搭熱氣球俯瞰黃金稻浪！宜蘭版熱氣球嘉年華6/8登場

2019-05-05 09:31

可以排假了！明年6個連假 春節休7天要補1天班

2019-05-01 13:36

憾！又見綠蠵龜屍體…1級保育類綠蠵龜頭部腐爛見骨　屍體模樣令人難過

2019-04-30 19:00

露營新體驗！ 福壽山農場18顆巨型「蘋果屋」這天開訂

2019-04-30 16:53

又一家！ 遠東SOGO百貨新竹站前店8月31日熄燈

2019-04-30 12:44

台客消費力驚人！玩夏威夷平均消費排全球第2 平均至少玩10天

2019-04-29 18:34

麗寶樂園馬拉灣「比基尼月」5月登場 門票下殺199

2019-04-28 14:55

穿比基尼、三角泳褲 麗寶水上樂園門票只要199元

2019-04-27 14:23

到宜蘭「斑比山丘」與梅花鹿近距離接觸 這幾件事要注意

2019-04-25 20:10

高家繡球花田5月1日起開跑 想拍網美照靠3招拍到無人空景照

2019-04-25 18:55

台北竟然有黑面琵鷺！ 北市「賞鳥秘境」逾40種鳥類可以看

2019-04-25 18:03

終於亮相！「IKEA新店店」餐廳有河濱公園景觀　5/16開幕

2019-04-25 17:22

燭火掰了！艋舺龍山寺5月1日起禁點明火蠟燭

2019-04-25 11:51

每小時可以看到50顆！今年夏天第一場「寶瓶座流星雨」5/6大爆發

2019-04-24 19:51

屏東4月再推新景點！超大海盜船、溜滑梯白沙坑免費玩

2019-04-21 18:48

出國就怕花冤枉錢！這5樣東西在機場買不一定划算

2019-04-21 18:22

5月看得到飄「雪」！三芝桐花祭5月4日正式開跑

2019-04-21 16:29

看一天少一天 「女王頭」這樣跟你說再見！

2019-04-19 10:01

23萬株花草＋50顆LED燈！板橋「巨型鳳蝶」出沒　夜晚還有光雕可以看

2019-04-18 23:14

存起來當口袋名單！3大台南新景點 超適合親子出遊溜小孩毫無障礙

2019-04-18 17:15

「台灣最美飯店」決選出爐！限時好康同步放送

2019-04-16 17:34

體驗台灣「海釣文化」 跟著專業漁人出海釣魚去！

2019-04-13 09:01

終於開花啦！淡水天元宮吉野櫻正美 周末賞櫻搭車全攻略

2019-04-11 22:02

快收藏！全台四月份旅遊活動月曆總整理

2019-04-10 07:55

搭捷運就能看到「四月雪」 巨型海盜木船溜小孩最適合

2019-04-09 17:40

臭水溝變身賞花秘境 土城公館溝沿河種逾60株吉野櫻

2019-04-09 15:10

螢火蟲數量已有6萬隻 東勢林場4月中旬達高峰

2019-04-08 18:56

桃園機場不無聊！隱藏設施報你知：馬殺雞按摩椅、夢幻圖書館

2019-04-08 09:00

驚魂！遠航昨飛新潟班機冒濃煙 乘客猛咳問「出什麼事」

2019-04-06 12:03

連假休日提案！百貨9大主題展 文青、網美各有據點遊逛

2019-04-04 15:50

兒童節連假 各大樂園門票優惠懶人包

2019-04-03 15:47
看更多

熱門文章

潘恒旭po照春吶high起來 實際調亮嚇死人

2019-05-05 10:30

超仙綠色瀑布！台中夢幻秘境　越橘葉蔓榕攀滿的小山坡

2019-05-04 16:30

又一家撐不下去！重慶南路老字號「建弘書局」將熄燈

2019-05-02 18:26

不用自己搭帳棚！5間豪華露營區提過夜行李就入住 滿天星斗近在眼前

2019-05-06 20:45

日本人玩九份寧搭公車不願搭小黃 網揭原因

2019-05-03 11:20

北花直達客運明年春節前上路 凌晨也有車可坐

2019-05-02 16:00

綠色瀑布不再開放！農作物遭踩踏破壞　地主插牌公告：私人土地，請勿入園內

2019-05-05 18:21

「水漾森林」祕境淪「糞ㄆㄨㄣ濃湯」　又因1枚信號彈熱議

2019-05-07 20:39

露營新體驗！ 福壽山農場18顆巨型「蘋果屋」這天開訂

2019-04-30 16:53

桃園青年體驗園區啟用 免費入園2個月

2019-05-01 09:30

影／惡劣！新埔內坑溪竟成泡泡山 恐長達一公里

2019-05-06 12:56

吳德榮：白天微熱上看31度 今晚起變天恐下雨

2019-05-05 11:50

春吶小吃攤生意慘？ 備貨兩千條香腸瀑布只賣出四條

2019-05-06 13:57

全台唯一BURBERRY OUTLET進駐華泰名品城湧現排隊人潮！小CK千元有找、BV也來囉

2019-05-06 14:09

苗栗也有綠石槽！ 「苑裡沙灘」期間限定美景 像是灑滿了抹茶粉般美麗

2019-05-08 17:09

南迴線鐵路超有意思！「最大的小站」＋「一個人出入的車站」 讓劉克襄愛上了

2019-05-07 20:35

華泰名品城開幕亮點　吃合點壽司，4500坪八景島水族館外觀曝光想玩要等到這時

2019-05-08 18:30

普悠瑪太魯閣站票開賣三天 17列次慘「掛蛋」

2019-05-08 10:52

金門機場淪旅客大通鋪！官方美意變亂局

2019-05-03 18:30

高雄「崗山之眼」驚傳男8樓高墜落 民眾：跨欄杆跳下

2019-05-02 12:07

敲碗成真！ 竹市直達桃園機場 年底通車

2019-05-06 07:12

可以排假了！明年6個連假 春節休7天要補1天班

2019-05-01 13:36

台灣最美官將首現身！ 廟會文化登上日本舞台深獲好評

2019-05-02 08:15

創紀錄！大陸五一長假開跑 9千人往來金門島

2019-05-02 10:40

國五石碇路段遊覽車火燒車 24名乘客虛驚一場

2019-05-03 15:24

福和客運退出基北1550線 運能4家客運接手代駛

2019-05-03 21:30

鋒面急凍高山？合歡山出現「-99°C」超驚人低溫

2019-05-06 12:57

豐原葫蘆墩圳親水河岸梅雨季竟快沒水 原來設計錯誤

2019-05-06 07:30

吳德榮：今天北台灣低溫19度 明下半天天氣轉好

2019-05-02 11:40

又一家！ 遠東SOGO百貨新竹站前店8月31日熄燈

2019-04-30 12:44

小朋友也可搭RailBike！ 人氣「深澳鐵道自行車」開放3歲以上、滿90公分上車

2019-05-02 12:12

華泰OUTLET獨家精品店價格曝光！Burberry風衣2萬有找、BV編織皮夾5折必入手

2019-05-08 16:18

比「懸日」更有趣 基隆限定「懸郵輪」不靠老天賞臉

2019-05-06 08:22

新打卡景點！雲林也有電影「魔戒」哈比人的家

2019-05-06 10:38

基隆港口奇景！「郵輪開上馬路、等紅燈」網友：比懸日景更有趣

2019-04-28 15:20

超夢幻！ 全台唯一「1泊5食」管家式豪華露營 新竹飛鳥恰恰頂級貼心體驗

2019-05-07 17:21

澎湖跳島這樣玩！澎湖離島TOP10玩法大解密

2019-05-04 10:00

台中五權站月台旅客掉落被火車撞 目前單線行車

2019-05-07 11:51

宜蘭新景點斑比山丘正夯 特色餐飲「飲廊入室」掀話題

2019-04-30 11:00

終於亮相！「IKEA新店店」餐廳有河濱公園景觀　5/16開幕

2019-04-25 17:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top