玩越南正夯！胡志明市必去景點攻略 粉紅教堂這時間去最好拍

2019-05-09 18:59 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



近來最夯的旅遊景點，就屬越南莫屬。隨著廉價航空開發航線，機票價格、當地旅遊費用相當低廉，再加上美景不斷，受到不少旅客青睞，胡志明市是其中一個相當受歡迎景點。

也許有些旅客對胡志明市較不熟悉，但若是聽到「西貢」，想必就會有些印象。胡志明市層是越南共和國首都，目前是越南最大的城市，為5個中央直轄市之一。過去，越南曾受過法國統治，成為法國殖民地，深受法國飲食及文化影響，之後又經歷越南戰爭。因此，可以看到過去歷史遺留下的痕跡。

1.粉紅教堂（耶穌聖心堂）

胡志明市最有名的景點就是粉紅教堂。粉紅教堂為耶穌聖心堂，或稱為新訂教堂，是胡志明市第二大的天主教堂，最大特色就是教堂用馬卡龍粉紅色塗滿，看起來相當夢幻，成為許多網美必去的景點。不過，粉紅教堂位於一條馬路邊，車水馬龍，來往車子相當多，如果站在對面拍教堂，隨時要小心來車。此外，建議趁上午前往拍照較為合適，因為到了下午可能會有背光問題，想拍美照，結果拍出來整團黑。

地址：Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

開放時間：周二到六8:00~11:00；14:00~16:30（周日、一不開放）

粉紅教堂是越南胡志明市熱門景點。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

2.胡志明市中央郵政局

胡志明市中央郵政局是在法國殖民時期，由艾菲爾鐵塔的設計師居斯塔夫‧艾菲爾所設計，建築可見相當多玻璃窗裝飾，天花板拱門形狀，看起來相當壯觀。直至今日，中央郵政局仍是胡志明市民常使用的郵局，其重要性可想而知。

地址：Số 125 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

開放時間：7:00~19:00

胡志明市中央郵政局由艾菲爾鐵塔的設計師居斯塔夫‧艾菲爾所設計。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

3.西貢王公聖母教堂（紅教堂）

從中央郵政局走出來，就能看到西貢王公聖母教堂。西貢王公聖母教堂因為外觀有紅色塗料，又被稱為紅教堂。紅教堂的鐘塔沿用法國巴黎聖母院，大多數建材都是來自法國，不過尺寸比巴黎聖母院迷你多了。

地址: 1, Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

時間: 8:00~11:00，15:00~6:00

西貢王公聖母教堂又被稱為紅教堂。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

4.書街

從中央郵政局走出來往右手邊走，就是文青必去踩點的書街。雖然整條街上賣的書大多都是外文，不一定可以出手買，但書街兩側有綠蔭環繞，街上還有各種公共藝術，部分商店也會賣一些明信片或是文創商品，價格也不算高昂。如果散步一會兒覺得累了，可以在這條街上挑一間咖啡廳坐下，一邊喝咖啡一邊閱讀，或是享受恬靜午後，也是相當舒服的事。

地址：Nguyễn Văn Bình, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh