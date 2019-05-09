歐洲浪漫之旅變悲劇回憶 只要做好這3步驟防偷防搶

2019-05-09 18:00 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



歐洲旅遊最怕遇上扒手，若背後背包，最好用別針或是8字扣環「防盜」，避免成為扒手目標。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook 許多民眾會趁暑假給自己放個大假到歐洲來趟浪漫之旅，不過，歐洲固然美，但偷竊消息不斷傳出，不論是自由行或跟團都可能遇到，讓不少遊客感到有些焦慮。其實只要做好防偷、防搶3步驟，就能避免打壞旅程興致。

1.帶對包防扒

許多人到歐洲旅遊，為了整體造型穿搭，有些人會用肩背包、單肩包或是手提包，但這些包包都可能增加被扒或是被搶的機率，最好盡量不要單肩背包、手提包，這些都很容易被搶走。

若要說背哪種包包較合適，建議以斜肩包最為適合，除了眼睛看得到外，手也比較能摸得到包包的開口。背後背包則可改往前背，若往後背則可在拉鍊上加裝8字扣環、別針等，雖然使用上會有些不便，但在增加拉開拉鍊難度的同時，也可讓扒手知難而退。並要特別留意背包材質，最好是刀割不開的材質，以免包包被割破。

此外，如果要最省事的作法，可以購買貼身防盜腰包或是防扒包，也可以利用防盜繩把貴重物品與包包扣在一起，如此有小偷要摸走身上物品，至少會感覺有人拉扯而「救」回錢包。不過，不管是哪種作法，還是要記得將錢分開放在身上不同位置，以分散風險。

搭乘大眾運輸工具時，也很容易成為扒手下手地點。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

2.問路、強迫推銷

想必有很多旅客都聽過這樣的傳聞，若是到歐洲旅行，會遇到「賣花黨」或是賣幸運物等，他們會藉由賣花接近你，接下來在你收下物品的下一刻伸手要求高價，原則上只要看到手上捧著花的人接近，就記得立刻走開或不搭理。

此外，有些扒手會多人一起合作，藉由問路方式吸引你的注意力，也許手上拿張大地圖，或是撐起雨傘來，遮住你的部分視線，再趁你不注意，由其他同夥把你身上的東西神不知鬼不覺拿走。

到歐洲人生地不熟，如果自由行搭地鐵卻不太會操作購票儀器，此時有人主動過來幫忙，也要提高警覺，因為可能會在你掏出錢包的那一刻，對方就順手把你的錢包搶走。

許多人嚮往到歐洲來趟浪漫之旅，但若是沒有注意好隨身物品，恐怕敗興而歸。圖／讀者鄭先生授權提供 分享 facebook

3.搭大眾交通工具避免靠門邊