歐洲浪漫之旅變悲劇回憶 只要做好這3步驟防偷防搶
許多民眾會趁暑假給自己放個大假到歐洲來趟浪漫之旅，不過，歐洲固然美，但偷竊消息不斷傳出，不論是自由行或跟團都可能遇到，讓不少遊客感到有些焦慮。其實只要做好防偷、防搶3步驟，就能避免打壞旅程興致。
1.帶對包防扒
許多人到歐洲旅遊，為了整體造型穿搭，有些人會用肩背包、單肩包或是手提包，但這些包包都可能增加被扒或是被搶的機率，最好盡量不要單肩背包、手提包，這些都很容易被搶走。
若要說背哪種包包較合適，建議以斜肩包最為適合，除了眼睛看得到外，手也比較能摸得到包包的開口。背後背包則可改往前背，若往後背則可在拉鍊上加裝8字扣環、別針等，雖然使用上會有些不便，但在增加拉開拉鍊難度的同時，也可讓扒手知難而退。並要特別留意背包材質，最好是刀割不開的材質，以免包包被割破。
此外，如果要最省事的作法，可以購買貼身防盜腰包或是防扒包，也可以利用防盜繩把貴重物品與包包扣在一起，如此有小偷要摸走身上物品，至少會感覺有人拉扯而「救」回錢包。不過，不管是哪種作法，還是要記得將錢分開放在身上不同位置，以分散風險。
2.問路、強迫推銷
想必有很多旅客都聽過這樣的傳聞，若是到歐洲旅行，會遇到「賣花黨」或是賣幸運物等，他們會藉由賣花接近你，接下來在你收下物品的下一刻伸手要求高價，原則上只要看到手上捧著花的人接近，就記得立刻走開或不搭理。
此外，有些扒手會多人一起合作，藉由問路方式吸引你的注意力，也許手上拿張大地圖，或是撐起雨傘來，遮住你的部分視線，再趁你不注意，由其他同夥把你身上的東西神不知鬼不覺拿走。
到歐洲人生地不熟，如果自由行搭地鐵卻不太會操作購票儀器，此時有人主動過來幫忙，也要提高警覺，因為可能會在你掏出錢包的那一刻，對方就順手把你的錢包搶走。
3.搭大眾交通工具避免靠門邊
如果到當地搭乘大眾運輸工具移動，就一定要留意，千萬不要站在門邊，尤其是在門邊拿手機當低頭族，非常容易被鎖定為目標，看準下車時機，就在你一不留神的情況下，把你手上的手機抽走，等你想追出去時，門就關上，只能跟手機說再見。所以如果進去車廂，記得要往裡面坐，別貪圖方便靠門邊，反而得不償失。
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