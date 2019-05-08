全台上半年度最大旅展將登場 4大航空公司祭優惠、機票最低599元起

2019-05-08 18:21 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



全台上半年度最大旅展台北國際觀光博覽會即將在5月17日到5月20日間，於台北世貿一館登場，各大航空公司祭出優惠活動，華航即日起推出飛常優惠促銷，長程線最高省1.2萬元、區域線省3,000元。長榮航空推出台北飛沖繩來回未稅最低3,000元有找。南方航空推台北飛上海、深圳未稅4,000元。台灣虎航推出線上旅展單程未稅599元起。

1.中華航空

中華航空從即日起到6月7日於官網推出飛常優惠促銷活動，台北飛夏威夷來回含稅18,175元起，台北飛倫敦未稅14,550元起，台北飛奧克蘭來回未稅14,442元起、台北飛帛琉來回8,280元、台北飛大阪未稅5,820元。長程線最高省下12,000元，區域線最高省下3,000元。

中華航空從即日起到6月7日於官網推出飛常優惠促銷活動，台北飛夏威夷來回含稅18,175元起。圖／華航提供 分享 facebook

2.長榮航空

長榮航空從即日起到6月3日展開線上旅展，其中，最低為桃園飛沖繩來回未稅最低2,999元起，桃園飛大阪來回最低4,299元起、桃園飛首爾來回4,464元，桃園飛倫敦未稅13,500元，桃園飛洛杉磯來回含稅最低19,901元起，桃園飛馬尼拉來回最低未稅3,709元起。此外，台北國際觀光博覽會期間針對今年飛航的3個航點，提供優惠折扣碼500元，折扣後桃園飛名古屋來回最低未稅6,070元起、桃園飛青森來回未稅7,686元起、桃園飛松山來回最低未稅6,958元起。

長榮航空從即日起到6月3日展開線上旅展，其中，最低為桃園飛沖繩來回未稅最低2,999元起。圖／長榮航空提供 分享 facebook

3.南方航空

南方航空從即日起到5月底推出「南航與你約一夏」夏季線上旅展，推出兩岸直航13航點促銷，台北往返上海、深圳等熱門航點未稅最低4,000元起，適用旅行時間到明年1月11日間，可透過各大旅行社或南方航空台灣官網購買。另若喜歡周遊名勝古蹟，如龍門古窟、少林寺、開封府等的河南，台北到鄭州未稅8,000元起；桂林未稅9,500元起。

中國南方航空夏季旅展開跑。圖／中國南方航空提供 分享 facebook

4.台灣虎航

台灣虎航推出線上旅展活動，促銷期間為5月16日早上10點到5月20日晚上11點59分為止，旅行期間5月17日到10月26日間，有機會可以買到單程未稅599元起的旅展限定優惠促銷價。另從旅展現場夠票除了有機會再享9折外，像買岡山航線機票還有機會獲得加碼成交禮，數量有限送完為止。

此外，今年於農曆春節推出即廣受好評的「虎將的走跳地圖」數位桌遊，旅展現場會有巨型版本，有興趣的民眾可以在旅展期間組隊競賽，獲勝隊伍送精美好禮。另有高達3.5公尺的巨型塔台造型扭蛋機，現場民眾只要按讚台灣虎航官方粉絲專頁，即可參加「虎運扭一下」的巨型扭蛋機活動，最大獎是台灣虎航指定航點來回機票一張，旅展期間送36張來回機票及超過上千個紀念品。