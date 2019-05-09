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總整理／想去旅遊看這篇！全台５月旅遊活動月曆

2019-05-09 09:00FunTime旅遊比價

進入五月，也代表著我們正一步步邁向夏天了～在台灣各地，也有許多精采的活動在五月份舉辦唷！台灣有豐富多樣的自然環境，在五月份我們可以看到油桐花、繡球花盛開，還可以看到螢火蟲閃爍浪漫的光芒。除了自然生態之外，也有福隆沙雕、保生文化祭等等的展現了台灣最珍貴的人文文化資產。就讓小編來為你一一介紹五月份不同地區所舉辦不同的活動，不管是親子同樂、情侶小旅行還是朋友揪團出遊都超方便！

五月份活動總整理 圖／funtime小編
五月份活動總整理 圖／funtime小編
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2019福隆國際沙雕藝術季（4/19～8/25）

2019福隆國際沙雕藝術季 圖／交通部觀光局
2019福隆國際沙雕藝術季 圖／交通部觀光局
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今年度沙雕主題為「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」，配合觀光局定位2019年為台灣「小鎮漫遊年」。大家可能不知道，東北角鹽寮至福隆一帶，可是被世界沙雕協會鑑定為台灣最適合沙雕的海灘，因為這裡砂質柔軟、可塑性佳，更是台灣大型戶外沙雕季的創始地點。來到沙雕藝術季舉辦的地點─福隆海水浴場，除了可以欣賞沙雕藝術之外，還可以從事水上活動，和三五好友在海灘上玩耍踏浪。特別的是夜晚時，將會於沙雕藝術品上投射多變的LED燈及光環境造景，形成一場驚奇光雕投影秀，利用藝術家跟主辦單位的創意及用心，為福隆國際沙雕藝術季更增添精彩景象。

日期：2019/4/19～2019/8/25

8:00～18:00（周末延長至21:00）

地點：新北市貢寮區 福隆街40號

2019保生文化祭（4/9～6/30）

2019保生文化祭 圖／交通部觀光局
2019保生文化祭 圖／交通部觀光局
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保安宮周邊老宅、古廟林立，是臺北市少數文化保存完整的傳統街區。為了發揚傳承傳統宗教文化，保安宮每年舉辦「保生文化祭」民俗節慶活動。台灣傳統的廟宇是宗教文化和建築藝術的結合，更是台灣重要的文化資產。保生文化祭讓更多民眾認識宗教生活美學的多樣層面，也更加了解臺灣廟會文化。

日期：2019/4/9～2019/6/30

地點：臺北市大同區 哈密街61號

桐花祭（3/30～5/12）

桐花祭 圖／交通部觀光局
桐花祭 圖／交通部觀光局
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到了四月底，桐花將會滿山遍野綻放，一朵朵雪白的油桐花在樹上盛開，在台灣的春夏之際美麗的綻放，為各地添上春夏的氣息。客家桐花祭展現了客家文化的風貌，讓桐花的花開花落有了不同的意義。在此時走訪客家村莊，除了享受大自然的芬芳以及難得的賞桐樂趣外，不妨也可以走入街道，品嘗客家道地美食，更可以感受及體驗台灣在地的客家風情。

小編說：參加客家桐花祭的IG打卡活動，有機會獲得五星級飯店住宿券！

日期：2019/3/30～2019/5/12

地點：基隆市暖暖區 暖暖東勢坑產業步道

新北市三芝區 三生步道

宜蘭縣礁溪鄉 林美桐花石磐步道

桃園市楊梅區 東森山林桐花步道

新竹縣峨眉鄉 獅頭山風景區

苗栗縣銅鑼鄉 桐花樂活公園

南投縣魚池鄉 生態油桐花步道

賞螢活動（4/1～5/31）

賞螢活動 圖／pixabay
賞螢活動 圖／pixabay
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當天色漸暗，走入山林之中，可以看到一點一點微小卻閃亮的光芒閃爍。又來到了一年最浪漫的螢火蟲祭，看著螢火蟲的光芒閃耀集結起來點亮整片山林，為看似平凡的大地點綴一顆顆黃色、綠色的寶石。每到了螢火蟲的時節，許多攝影愛好者，都會拿出專業的設備，希望能捕捉大自然中美麗的「小燈籠」，讓我們把握這段時間，走出戶外接觸大自然，尋找「火金姑」的身影。

日期：2019/4/1～2019/5/31

地點：陽明山國家公園/千蝶谷生態農場

嘉義圓潭生態園區

日月潭桃源國小

繡球花季（5/20～6/30）

繡球花季 圖／pixabay
繡球花季 圖／pixabay
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繡球花季又來了，有別於桐花，繡球花給人一種更加絢爛大方的感覺，每年更是皆吸引大量人潮前往。不論是一大片的繡球花田或是單朵的盛開繡球花，都是旅客最愛的拍照背景，滿山遍野的繡球花海不管從哪個角度看都非常亮眼奪目，也是夢幻的代名詞！

日期：2019/5/20～2019/6/30

地點：台北市北投區竹子湖路67-7號

新竹縣關西鎮石光里3鄰76巷7號

新竹縣五峰鄉桃山村民石380號

苗栗縣南庄鄉蓬萊村9鄰8號

2019澎湖國際海上花火節（4/18～6/27）

2019澎湖國際海上花火節 圖／交通部觀光局
2019澎湖國際海上花火節 圖／交通部觀光局
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「澎湖國際海上花火節」是澎湖最具代表性的觀光活動，在澎湖夜空裡施放最令人引頸期盼的花火秀，點亮了菊島的夜空，也揭開夏季的序幕。澎湖國際海上花火節於觀音亭園區施放，遊客可以近距離欣賞煙火，高空煙火在海上夜空中震撼演出，仿佛觸手可及，獨特的臨場震撼感，為澎湖國際海上花火節最吸引人的地方。澎湖也有相當豐富的觀光資源，前往的遊客除了欣賞炫麗煙火外，也可以走訪澎湖獨有的景觀，品嘗澎湖當地的海鮮美食等，讓澎湖成為你夏日中最難忘的旅遊回憶。

日期：2019/4/18～2019/6/27

地點：澎湖縣馬公市 介壽路7號

2019屏東黑鮪魚文化觀光季（5/4～6/30）

2019屏東黑鮪魚文化觀光季 圖／交通部觀光局
2019屏東黑鮪魚文化觀光季 圖／交通部觀光局
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東港是臺灣黑鮪魚主要捕獲地，因此也被稱為黑鮪魚的故鄉，黑鮪魚也就此被形容成東港人的「黑金」。每年4-6月是黑鮪魚最肥美的時候，屏東縣的漁港更在每年的此時迎來一陣的黑鮪魚豐收季。而屏東黑鮪魚文化觀光季，則是結合屏東自然資源、農漁特產來推廣屏東的觀光。黑鮪魚季有一系列的在地文化活動，除了具有教育意義的黑鮪魚紀念館外，更整合其他的資源，推廣美食，形成屏東專屬的黑金觀光活動！

日期：2019/5/4～2019/6/30

地點：屏東縣東港鎮 新生三路175號

其實台灣每個時節都有很多值得一訪的景點、活動，怕大家錯過了這些如此特別跟精彩的季節限定活動，小編整理出了五月特輯，提供給五月想要出遊的朋友一個方向跟概念，再也不用想要去哪裡想的頭痛了！母親節也快要到了，趕快帶上媽媽還有其他家人，出發參加五月的旅遊活動，為今年的初夏添上一筆美好的回憶吧！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime五月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

澎湖沙雕觀光

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