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不用自己搭帳棚！5間豪華露營區提過夜行李就入住 滿天星斗近在眼前

2019-05-06 20:45聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

露營向來是最熱門的親子活動，幾乎每對父母都一定經歷帶孩子露營的經驗。不過，近年來流行一種新式露營方式，也就是「豪華露營」，不用大包小包準備帳棚用品，只要提著過夜行李就能入住，部分營區提供親子活動，全家大小同樂。

近年來國外吹起一股「豪華露營」風，這股風潮也吹來台灣。圖／摘自勤美學山那村粉絲專...
近年來國外吹起一股「豪華露營」風，這股風潮也吹來台灣。圖／摘自勤美學山那村粉絲專頁
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1.勤美學山那村

勤美學山那村是勤美璞真文化藝術基金會集結多位設計師及藝術家打造，結合在地傳統工藝、飲食、自然、生態等，透過旅遊與生活體驗，回歸大自然懷抱，重新認識我們所處的這塊土地及文化。

「山那村」位於苗栗香格里拉樂園內，自勤美集團接手後，修繕老舊遊樂設施，並設立山那村，提供旅客前去居住、體驗。村內有各種藝術家常設作品，像是情天幕、森林浴所、織築、甲蟲車、大地窯等，其中，情天幕與帳蒙可是必拍亮點。此外，村內會有各種活動，像是烤橘子、傳統爆米香等可體驗。

地址：苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15-3號（香格里拉樂園內）

電話：（03）756-1561

時間：下午14:30到隔天11:00退房

費用：每人3,800元（成人，一泊二食）、3到11歲小朋友每人2,800元起

勤美學山那村結合在地工藝、美食、自然等，讓旅客可以重新認識、尊重這塊土地。圖／摘...
勤美學山那村結合在地工藝、美食、自然等，讓旅客可以重新認識、尊重這塊土地。圖／摘自勤美學山那村粉絲專頁
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2.礁溪那一村

礁溪那一村隱身在礁溪山林中，最大特色就是每個帳棚都有獨立衛浴設備，總共有18座，受到不少旅客青睞，甚至連女星隋棠都來此入住過，因而聲名大噪。礁溪那一村的整體色調都是以淺咖啡色、綠色調設計，與環境融為一體，房型分為1大床、2大床、4小床等，提供遊客選擇。由於營區位置三面環山，一面面向河谷，不僅可以欣賞大自然景色，還能戲水、划船，夜間又能欣賞滿天星空美景

地址：宜蘭縣礁溪鄉二結村二結路8-2號

電話：（03）922-1715

費用：3,800元到11,200元間，價位依據餐點、房型、平假日、特殊假日不同。

礁溪那一村隱身在礁溪山林中，最大特色就是每個帳棚都有獨立衛浴設備。圖／摘自礁溪那...
礁溪那一村隱身在礁溪山林中，最大特色就是每個帳棚都有獨立衛浴設備。圖／摘自礁溪那一村粉絲專頁
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3.左鎮鹿兒島親子露營園區

位於台南市鎮鹿兒島親子露營區占地10公頃，最大特色就是引進國外很夯的星光帳棚，每個帳棚大約8坪左右，內有2張雙人床，可一家四口入住。帳棚內還有冷氣，不用擔心夏天睡不著。此外，園區內還可以餵梅花鹿、玩水、玩沙，孩子們也能在此體驗披薩DIY。

地址：台南市左鎮區榮和里菜寮148-1號

電話：（06）573-2880

費用：星空帳棚平日2,800元、假日3,500元（6帳）

左鎮鹿兒島親子露營園區不僅可入住星空帳棚，還能餵梅花鹿、玩水、玩沙。圖／摘自左鎮...
左鎮鹿兒島親子露營園區不僅可入住星空帳棚，還能餵梅花鹿、玩水、玩沙。圖／摘自左鎮鹿兒島親子露營區粉絲專頁
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4.勻淨湖民宿

位於苗栗鯉魚潭上游的勻淨湖民宿，過去以民宿為主，近年在園區內設置星空帳棚，帳棚內以歐式復古風格為主，晚上躺在帳棚內就可以欣賞滿天星斗的夜空，白天則是可以近距離欣賞湖光景色。此外，不同季節也有不同風貌，各個季節都相當前往體驗，沉浸大自然放鬆身心。

地址：苗栗縣大湖鄉新開村70-2號

電話：037-951-007

費用：雙人帳平假日3,800元到5,800元間（含早餐，每多1人加1,000元）

勻淨湖民宿設置了星空帳棚，夜晚可看到滿天星斗。圖／摘自勻淨湖民宿粉絲專頁
勻淨湖民宿設置了星空帳棚，夜晚可看到滿天星斗。圖／摘自勻淨湖民宿粉絲專頁
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5.LOFI_LAND自然圈農場

位於苗栗的LOFI_LAND自然圈農場 ，以包廂式露營空間為主，自然樹林圍繞帳棚，景色美絕。分為小圈及大圈熱泉包廂，園區內每一個區域都有專屬的獨立衛浴設備，還可以泡碳酸氫鈉熱泉池，晚上抬頭就能看見滿天星斗，還有露天投影，體驗不一樣的露營。

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪36-20

電話：0928-691919

費用：依圈來分，小圈15,600元到16,800元、大圈41,600元到44,800元間（最低6人揪團一起，每圈只接待一組客人）（詳細價格以粉絲專頁公布為主）

自然圈農場以包廂式露營空間為主，園區內每一個區域都有專屬的獨立衛浴設備。圖／摘自...
自然圈農場以包廂式露營空間為主，園區內每一個區域都有專屬的獨立衛浴設備。圖／摘自自然圈農場粉絲專頁
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自然圈農場以包廂式露營空間為主，園區內每一個區域都有專屬的獨立衛浴設備。圖／摘自...
自然圈農場以包廂式露營空間為主，園區內每一個區域都有專屬的獨立衛浴設備。圖／摘自自然圈農場粉絲專頁
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露營礁溪民宿鹿兒島美景
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