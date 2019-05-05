日本首家！無印良品飯店4月開幕 樓下就是全球最大旗艦店

2019-05-05 10:14 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



MUJI HOTEL GINZA（無印良品銀座）於4月份開幕。圖／摘自無印良品銀座官網 分享 facebook 如果喜歡無印良品，到日本就一定要記得去朝聖！日本第一家無印良品MUJI HOTEL GINZA（無印良品銀座）於4月份開幕，結合了飯店與旗艦店概念，樓上6到10樓是飯店區，地下1到地上5樓是旗艦店賣場，住宿、購物一次滿足。

地下一樓是無印良品食堂。圖／摘自無印良品銀座官網 分享 facebook

無印良品銀座是首間無印良品推出的飯店加旗艦店，也是無印良品繼餐廳後，跨足到飯店領域。無印良品銀座的6到10樓為飯店區，房型總共有9種、79間客房，從和室到上下舖，或是多人以上的房型皆有，房間內從家具到寢具，無一不是無印良品商品，就連空間設計也相當有「無印」感，明亮且極簡色調，想必「無印粉」看到會為之瘋狂。

客房內的用品從寢具、家具，甚至是茶具、咖啡都是使用無印良品。圖／摘自無印良品銀座官網 分享 facebook

除了飯店區域外，地下1樓到地上5樓皆是無印良品旗艦店，也是全球最大的旗艦店，每層樓都有不同的主題，像是地下1樓就是無印良品的餐廳MUJI DINNER，1樓則是販售麵包、水果、食品，2樓以男女服飾為主，3樓是文具、美妝保養、內衣等，4樓為客廳、廚房用品、小孩服飾為主，5樓則是有MUJI SPORT、收納、居家清潔與寢具商品等，可一次逛個過癮。

HOTEL GINZA無印良品銀座